Brokelandsheia en ladeversting

Ladestasjonen på Brokelandsheia i Gjerstad var en versting når det gjelder ladekø i sommer. Det viser Elbilforeningens store undersøkelse om årets elbilferie.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her er Grønn Kontakts to hurtigladere på Brokelandsheia. Bildet er tatt i april i år da det var lite trafikk. I sommer har mange stått i ladekø nettopp på Brokelandsheia. Foto: Grønn Kontakt

Tor Mjaaland

Det må bli like enkelt å lade som å fylle bensin og diesel om elbil skal bli for alle, mener Christina Bu i Norsk elbilforening Foto: Einar Aslaksen/Norsk elbilforening

– Sørlandet er Norges syden og et populært feriemål for mange nordmenn. Erfaringene fra årets sommer viser at det skorter på hurtigladetilbudet langs E18, når så mange opplever køer. Her er det bare å få opp dampen.

Det sier generalsekretæren i Norsk Elbilforening, Christina Bu etter at hele en av tre opplevde ladekøer på ferietur i elbilen i sommer.

– Brokelandsheia er en utfordring, ladestasjonene der er viktige for trafikken mellom Østlandet og Sørlandet, sier Audin Flateland, leder av Elbilforeningen i Agder.

Han sier at foreningen ønsker utbygging av det de kaller «lade-huber» med opp til 50 hurtigladere.

– Da vil elbileierne oppleve at det er like enkelt å lade som det er å fylle bensin, sier Flateland.

I dag har Tesla en egen ladestasjon der, utenom disse er det fem hurtigladere.

Audun Flateland, leder av Elbilforeningen i Agder, frykter at folk kan bli skremt bort fra å velge elbil dersom ladekøer blir en del av elbilhverdagen. Foto: Kjetil Reite

I rapporten Ladekart for Norge har Norsk elbilforening beregnet at Agder vil ha behov for minimum 515 hurtigladere i 2025. I dag er det registrert 203 hurtigladere i Agder. 76 av disse kan kun brukes av Tesla-eiere, opplyser Elbilforeningen.

Kø på Brokelandsheia

Halvparten av norske elbileiere planla ferie med elbilen sin i sommer, og med 300 000 elbiler på norske veier var Norsk elbilforening spent på ladekøene foran årets elbilferie.

– Elbilistene oppgir oftest at det var kø på ladestasjonene på Dombås, Brokelandsheia og Lom, sier generalsekretæren Elbilforeningen.

Hun viser til at sørlendingene er ivrige elbilkjøpere, så for lokalbefolkningen er det viktig at det er nok hurtigladere slik at de får en enklere elbilhverdag. Bare slik kan elbiler bli for alle.

Det viser den store undersøkelsen av årets elbilferie som er besvart av 3700 elbilister. Undersøkelsen viser altså at en av tre opplevde ladekø ofte eller alltid på ferie i sommer.

Flere ladere

– Vi må få plass flere ladere. Årets sommer har vært en stresstest av ladenettverket. Køene i år må være et varsko. I årene framover blir elbilene bare flere og flere på norske veier, sier Christina Bu.

Produksjonssjef Malene Brøvig i Grønn Kontakt, som har to hurtigladere på Brokelandsheia, har følgende kommentar til køproblematikken:

– Sommeren 2020 var da store deler av Norges befolkning valgte å feriere i eget land grunnet den pågående pandemien. Vi hadde mange elbilister på veiene og vi var forberedt på at enkelte av våre hurtigladestasjoner ville oppleve ladekø - Brokelandsheia var en dem. Dette er en eldre lokasjon som begynner å bli moden for oppgradering. Jeg kan derfor bekrefte at vi ser på muligheter for å forbedre ladetilbudet vårt på Brokelandsheia, skriver Brøvig i en mail til Fædrelandsvennen.

Må ta ladegrep

Ni prosent av alle elbilistene som svarte på undersøkelsen hadde alltid stått i ladekø, 20 prosent opplevde kø ofte, 23 prosent rapporterte om kø av og til, mens 24 prosent svarte sjelden og 24 prosent oppga at de aldri hadde stått i kø.

Det betyr at flertallet av elbilister på Norgesferie opplevde ladekøer i sommer.

– Det må være like enkelt å lade som å fylle bensin og diesel om elbil skal bli for alle. Årets sommer viser at vi har en vei å gå. Regjeringen må sikre bedre rammevilkår for raskere hurtigladeutbygging, sier Bu.

Virker ikke

Mange elbilister svarte også at hurtigladerne ikke virket. Én prosent opplevde det alltid, 13 prosent ofte, mens 32 prosent oppga at det skjedde av og til. 24 prosent opplevde sjelden at hurtigladeren ikke virket, og 30 prosent hadde aldri opplevd at hurtigladeren ikke virket.

– Her må ladebransjen sikre bedring. Det er for dårlig at hurtigladere ikke virker i fellesferien når det var godt varslet på forhånd at halvparten av landets elbilister planla å bruke elbilen på ferie, mener Bu.

De 10 mest nevnte stedene hvor elbilistene opplevde kø i sommer.

Dombås Brokelandsheia Lom Oppdal Lillehammer Stryn Alvdal Geilo Otta Telemarksporten