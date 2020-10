Leaf-eventyret tar visst ikke slutt

Nå ruller mer enn 60.000 elektriske Nissan Leaf på norske veier. Så langt i år er Leaf nummer to på registreringstatistikken i Kristiansand etter ti år på markedet.

Det er så å si tomt for Leaf-biler hos Sørlandets Bilsenter. Der har der solgt 50 Nissan Leaf denne måneden, totalt nesten 2000 nye Leaf siden bilen dukket opp i 2011. Fra venstre daglig leder Thor Harald Foss, salgskonsulent Øyvind Lien og salgskonsulent Cham Chhoeuk. Foto: Tor Mjaaland

– Et eventyr. Denne måneden selger vi 50 Nissan Leaf, sier daglig leder hos Sørlandets Bilsenter, Thor Harald Foss. Og legger til at det er på høyde med de beste månedene i 2018 da den nye modellen kom. Og på tross av at det har dukket opp en rekke nye konkurrenter på elbilmarkedet de siste årene. I toppåret 2018 solgte de 398 nye Leaf, i år regner de med å havne rundt 250 biler.

Konkurransen har blitt knallhard, er Foss og mangeårig bilselger Øyvind Lien enige om. Nye modeller, både fra Europa og Asia har strømmet inn på det opphetede norske elbilmarkedet der elbilandelen de siste månedene har ligget på over 60 prosent.

Thor Harald Foss sammen med en av de få Nissan Leaf han har igjen i forretningen. Foto: Tor Mjaaland

Tomt for biler

Vi møter de to sammen med salgskonsulent Cham Chhoeuk i de nesten tomme utstillingslokalene i butikken i Sørlandsparken.

– Vi har solgt ut så å si alt av lagerbiler, men venter heldigvis snart inn ny forsyning, sier Lien som selvsagt synes det er gøy og inspirerende at Nissan Leaf fortsatt er en storselger i et marked der kundene har mange alternative valg.

Sjefen, Tor Harald Foss, har vært med siden Leaf ble lansert i 2011. Det har ifølge ham vært som et eventyr fra virkeligheten. Han husker godt da han sammen med andre Nissan-ansatte var på Leaf-kurs hos importøren i 2011.

Her er førsteutgaven av Nissan Leaf fra 2013. Foto: Torstein Øen

2000 nye Leaf

– Vi ante jo overhodet ikke hvordan dette skulle utvikle seg, verken for elbilene totalt eller for Nissan Leaf, sier Foss som solgte 23 nye Leaf i introduksjonsåret. Siden har det bare gått en vei med 2018 som toppåret da en helt ny modell ble lansert. Siden 2011 har nærmere 2000 nye Leaf blitt hentet ut av forretningen.

Når vi spør om en forklaring på Leaf-suksessen, har Foss og hans to selgere mye på lager:

– Tilbakemeldingene fra de som kjøpte Leaf tidlig, var utrolig gode. Det ryktet spredde seg blant aktuelle bilkjøpere, sier Foss, Lien og Chhoeuk og legger gjerne til stikkord som «god plass», «fornuftig pris», «høy komfort», «lite støy» og «flott design» som gjengangere i tilbakemeldingene. Det siste, om flott design, gjelder nok først og fremst fra 2018, da den nye modellen kom. Første Leaf ble nok sett på som litt annerledes og kanskje ikke peneste bilen i byen.

Kommer tilbake

Den siste tiden har de opplevd at mange gamle Leaf-kunder kommer tilbake og bytter inn i ny bil av samme type, men ofte med lengre rekkevidde.

– Men mange klarer seg greit med utgaven med minste batteripakke og opp mot 300 kilometer på strøm, sier Lien og peker på at salgssamtalen med kunden er blitt viktig i elbilperioden.

– Vi må sammen med kunden definere bilbehovet, og det kan i noen tilfeller ende med at vi konkluderer med at elbil ikke er det rette for denne kunden, sier Lien. Mens Foss upplerer med at markedet for bensin-g dieseldrevne biler langt fra er borte.

– Vi har solgt seks Nissan Qashquai siste perioden, sier han.

El-suv neste år

Leaf-suksessen har åpenbart ikke gjort Nissan-selgerne mette. Neste år venter de i spenning på en nye elbil fra Nissan, nemlig suv-en Aryia med mulighet for firehjulstrekk, 1500 kilo hengervekt og batteri på 63 eller hele 87 kWt. Med en antydet pris på under 400.000 kroner, noe Nissan-selgerne ikke vil bekrefte foreløpig, kan Aryia bli en spennende bil i et norsk marked der kombinasjonen elbil, suv og firehjulsdrift klinger godt.

– Vi har mer å glede oss til, er salgsfolkene hos Sørlandets Bilsenter enige om.

Ansatte ved Sørlandets Bilsenter i den nye verkstedhallen. Fra venstre skoleelev Nataniel Lauritsen, Markus Eek, Kristian Sørgjerd, Tim Hannås, Henrik Fjermeros, Dragan Gajic, Einar Morlandstø, Ove Strand, Renate Mølland, Terje Aas, Ole Gunnar Holte og Thor Harald Foss. Foto: Tor Mjaaland

Investerer i verksted og ansatte

Med rekordhøyt nybilsalg gjennom mange år har Sørlandets Bilsenter sett behov for oppgradering av verkstedsiden.

– Vi har utvidet dette, oppgradert med nytt utstyr og etablerer eget batteriverksted, forteller daglig leder Thor Harald Foss om millioninvesteringene som nylig er foretatt for å opprettholde høy kvalitet på service overfor et stadig økende antall Nissan-kunder.

– Samtidig bruker vi mye penger på kurs og etterutdanning av de ansatte. Også det har med kvalitet for kundene å gjøre, men er også svært viktig for sikkerheten til de ti ansatte på verkstedet, sier Foss. Og minner om at elbiler ikke er å spøke med når det gjelder høy spenning og farlige situasjoner som kan oppstå om vedlikehold og reparasjoner ikke blir gjort etter boka.