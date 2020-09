De mest populær elbilene i Kristiansand

I et elbilmarked som i Kristiansand utgjør nøyaktig 50 prosent av de nye bilene registrert hittil i år, er Audi e-tron suverent på topp. Over 100 biler bak kommer VW e-Golf, bilen som ikke lenger produseres.

Audi e-tron er den klart mest populær elbilen i Kristiansand i 2020. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Audi e-tron topper også suverent på landsbasis, også der foran e-Golf som nylig ble erstattet av Volkswagen ID.3. Den kommer til å markere seg godt på registreringsstatistikkene i ukene og månedene fremover.

Også på tredjeplass ligger «en gammel traver», Nissan Leaf. Den har vært høyt opp i mange år, men må nå innse at det er kommet mange konkurrenter på banen. En av dem er Hyundai Kona som er fjerde mest solgte elbil i Kristiansand. På landstallene ligger faktisk Kona litt foran Nissan Leaf.

Volkswagen e-Golf er nummer to på elbilstatistikken i Kristiansand i 2020. Foto: Tor Mjaaland

Nissan Leaf er igjen høyt oppe, denne gang på tredjeplass, men trues av tøffe konkurrenter. Foto: Tor Mjaaland

Veteran

På femteplass lokalt finner vi nok en veteran i elbilsammeheng, nemlig Renault Zoe. For mange har dette vært en bil som gir både plass, komfort og bra kjørelengde for en fornuftig pris. Den jages av to nykommere, billigsuv-en MG ZS fra Kina og lille Skoda Citigo. Sistnevnte er søstera til VW e-Up, men selger faktisk bedre enn denne.

Hyundai Kona er fjerde mest registrerte elbil im Kristiansand etter årets åtte første måneder. Foto: Tor Mjaaland

Renault Zoe har solgt svært godt i mange år. Foto: Tor Mjaaland

På åttendeplass møter vi årets store taper, bilen som var desidert mest solgt i Norge og Kristiansand i 2019, nemlig Tesla Model 3. Nå er det ikke lenge til Model Y dukker opp, en elektrisk suv som kommer til å gi det amerikanske merket et nytt løft.

På niendeplass er det også en gammel kjenning som selger jevnt og trutt. Hyundai Ioniq finnes i både fossil, som ladbar hybrid og i elektrisk utgave. Sistnevnte er bestselgeren. En bil med god plass, godt utstyrt og ok kjørelengde er nok forklaringen på at den er populær fortsatt. Snart skal alle Hyundais elbiler hete Ioniq, en form for heder til denne modellen, kanskje.

På tiendeplass ligger bilen som har løftet Mercedes de siste månedene, EQC. Den store elbilen er enda mer populær andre steder i landet og har passert godt over 2000 nyregistrerte biler. På landsstatistikken over elbiler er Mercedes EQC på en sterk sjetteplass.

Registrerte elbiler i 2020 i Kristiansand per 6. september:

1. Audi e-tron: 291

2. VW e-Golf: 178

3. Nissan Leaf: 154

4. Hyundai Kona: 130

5. Renault Zoe: 97

6. MG ZS: 75

7. Skoda Citigo: 71

8. Tesla Model 3: 66

9; Hyundai Ioniq; 57

10. Mercedes EQC: 55

11. BMW i3: 51

12. VW e-Up: 48

13. Peugeot 208: 37

14. Jaguar I-Pace: 29

15. Porsche Taycan: 28

16. Seat Mii: 22

17. Kia Niro: 20

18. Kia Soul: 19

19. VW ID.3: 13

20: Polestar 2: 10