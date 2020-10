Prøvekjørt: Renault Captur PHEV. Setter standard for små ladbare

De har i flere år hatt Europas mest solgte elbil, Renault Zoe. Nå har de skapt en ladbar småbil-suv med bra elektrisk kjørelengde, som har bra med plass og solid porsjon komfort, utstyr og kjøreglede.

Renault Captur PHEV en en kompakt suv, godt utstsyrt og med bra elektrisk kjørelengde. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Captur kjenner vi fra før. Nå er den ny med to elektriske motorer kombinert med en 1,6 liter bensinmotor. Det gir kjapphet i massevis og ikke minst lavt totalforbruk takket være systemet Renault har laget.

Den ene el-motoren har som oppgave å sørge for framdriften på forhjulene når bilen kjører elektrisk. Og det gjør den faktisk såpass langt at den ser ut til å slippe unna avgiftsøkningen regjeringen har varslet i statsbudsjettet.

Den andre elmotoren skal være en kombinasjon av elmotor og generator, og brukes på omtrent samme måte som lignende installasjoner i fullhybrider uten lading. Dermed kjører Captur PHEV, som er navnet på den ladbare utgaven, også periodevis på strøm når den elektriske rekkevidden på mellom 50 og 65 kilometer er brukt opp.

Innvendig er Renault Captur PHEV stilig med god oversikt for fører. Foto: Tor Mjaaland

Ny girkasse

Den automatiske girkassen er også en spennende nyvinning. Den skal være hentet fra Renaults lange erfaring i motorsporten, en teknologi som tillater svært raske, men litt brutale girskifter. Det siste unngås ved hjelp av den elektriske motoren som gir sømløse girskifter ved at det er gir både på elmotorene og bensinmotoren med totalt 12 utvekslinger. Renault mener åpenbart å ha funnet frem til et colombi-egg her og skal ha tatt 150 patenter for å beskytte oppfinnelsen, sies det.

Slik ser Renault Captur i ladbar utgave ut bakfra. Merk beskyttelsesplaten bak og deksel rundt skjermene som gjør bilen litt ekstra tøff. Foto: Tor Mjaaland

Vår opplevelse med systemet var at dette fungerer utmerket og svært behagelig. Hvordan girkassen er bygget opp fikk vi ikke vite før etter prøveturen. Da hadde vi allerede kommentert girskiftene som vi rett og slett ikke merket noe til, nesten som å kjøre en elbil. Fransk teknologi er ikke å kimse av!

Forhjulsdrift

Captur i ladbar utgave og suv-versjon får du ikke med firehjulsdrift. I en tid der det europeiske bilmarkedet etterspør suver i stadig større grad, er det mange bilprodusenter som nøyer seg med å levere drift på bare forhjulene. Og ærlig talt, de aller fleste av oss trenger ikke den høyt elskede norske firehjulsdriften.

Bagasjerommet kan utvides ved å skyve baksetet 16 cm fremover. Foto: Tor Mjaaland

Et ekstra rom under bagasjeromgolvet er greit å ha til ladekabelen. Foto: Tor Mjaaland

Batteripakken på 9,8 kWt opptar selvsagt litt plass, men bagasjerommet kan utvides ved å skyve baksetene 16 centimeter framover. Da ender du på 379 liter, helt greit for en bil i det som kalles C-segmentet. Et rom under bagasjeromgolvet har plass til ladekabelen slik at denne ikke opptar plass i selve bagasjerommet.

En 10,2-tommers førerinfoskjerm og 9,3 tommers infotainmentskjerm preger dashbordet. Foto: Tor Mjaaland

Utstyrstung

Til Norge kommer Captur plug-in hybrid i utstyrsnivået Intens, som er det høyeste og inkluderer 10,2-tommers førerinfoinfoskjerm, 9,3 tommers infotainmentskjerm med Apple Carplay og Android Auto, navigasjon, ryggekamera, kjøreprogramvelger, varme i rattet og en god del bruk av myke materialer og stilig børstet aluminium i interiøret. Utvendig farge går igjen i fargestriper innvendig, flott og ser litt dyrt ut, faktisk.

Renault Captur PHEV sett forfra. Foto: Tor Mjaaland

Når det gjelder pris, så ligger den rundt 360.000 kroner. Stort dyrere bør ikke en såpass liten bil være, men her er det utstyr i massevis og kjøreglede som inspirerer til langturer. Småbilfølelsen vi husker fra noen år tilbake, er borte. Og plass og komfort for fører er bra, selv om de langbeinte kanskje ville ønsket en litt lengre sittepute.

Setter ny standard

Vi kjørte en førproduksjonsbil. Fædrelandsvennen var tidlig ute på tur i ladbare Captur, og den hadde ikke adaptiv cruisekontroll. Men det blir standard på Intens-utgaven, på samme måte som ryggekamera, filholderassistent, filskiftvarslet, automatisk nødbrems og automatisk nødanrop til 112, om det skulle gå riktig galt

Et godt ryggekamera med 360 graders oversikt rundt bilen er standardutstyr på Intens-utgaven som kommer til Norge. Foto: Tor Mjaaland

Vi har stor sans når vi får biler der både sikkerhetsutstyr, førerstøtte og masse innen komfort er standard. Hos Renault skal åpenbart alle få den samme gode opplevelsen av trygghet og behagelig kjøring.

Ladbare Captur PHEV setter en ny standard i plug-in segmentet. For en god del mennesker vil denne bilen dekke husstandens bilbehov. Og har du et kjøremønster som folk flest, blir du en sjelden gjest på bensinstasjonene.

Slik ser nye Renault Captur plug in hybrid ut bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta Bil: Renault Captur Intens PHEV plug-in hybrid

Pris: 364.900,-

Motorer: Bensinmotor 1,6 liter og to elmotorer

Totalteffekt: 160 hk

Batteri: 9,8 kWt

Toppfart: 175 km/t

0–100 km/t: 8,6 sek

Utslipp CO2: 33 gram/km

Forbruk: 0,15 l/mil (WLTP)

Rekkevidde bykjøring: 65 km

Rekkevidde blandet kjøring: 50 km

Lengde/bredde/høyde: 4227/1797/1576 mm

Egenvekt: 1639 kg

Bagasjevolum: 379 liter

Takboks: 80 kg

Maks. hengervekt: 750 kg

Kjøreegenskaper

Renault Captur i ladbar utgave kjører som en langt større bil. Den er stillegående, kjapp nok og morsom å ratte på litt svingete vei. God oversikt fra førersetet.

Design

Innvendig er det enkelt og stilrent med en del myke materialer og børstet aluminium. Utvendig en tøffing, synes vi. Litt sånn «her kommer jeg»!

Økonomi

Innkjøpspris på litt over 360.000 er OK men egentlig høyt nok. Fordelen er at du får alt utstyret med i den prisen. Kjøreøkonomien for bilen er svært god.

Pluss

Bra elektrisk rekkevidde, mye utstyr, fint fransk design og en kjappis på veien.

Minus

Bagasjerommet ikke så veldig stort når baksetene står i bakre, normalstilling. Litt kort sittepute i førersetet for folk som rager høyt til værs.