BMW fortsetter hydrogensatsing

Slik ser drivlinjen i BMWs neste hydrogensatsing, BMW i Hydrogen NEXT, ut. Foto: BMW Group

Tor Mjaaland

BMW har langt fra forlatt hydrogenteknologien. Nå avsløres de første tekniske detaljene for drivlinjen i BMW i Hydrogen NEXT. I en pressemelding slåes det fast at hydrogen-teknologi er en viktig del av bilfabrikantens satsing for å tilby utslippsfri mobilitet i fremtiden.

Selv om man i store deler av verden fortsatt mangler både nødvendige infrastruktur og rammebetingelser, intensiverer altså BMW Group sitt utviklingsarbeid innen brenselcelleteknologi.

– Vi er overbevist om at flere ulike drivlinjer vil eksistere ved siden av hverandre i framtida, siden det ikke finnes én løsning som dekker hele spekteret av kundenes mobilitetskrav over hele verden. Det er sannsynlig at hydrogen og brenselcelle-teknologien etter hvert vil inngå som en fjerde søyle i vår drivlinjeportefølje. Særlig våre store suv-modeller i X-familien er egnede kandidater for denne teknologien, uttaler Klaus Fröhlich, styremedlem og ansvarlig for forskning og utvikling i BMW i pressemeldingen.

I 2022 ruller BMW Groups neste generasjon hydrogen-teknologi ut på veien, med dagens BMW X5 som plattform. Modellen som presenteres i 2022 vil minne om konseptbilen BMW i Hydrogen NEXT, og vil lanseres i en begrenset pilotserie.