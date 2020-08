«Du vil brekke negler og bli skitten på hendene»

Tre unge jenter på 17–18 år bryter mannsbarrierer i bilbransjen og starter i disse dager som lærlinger hos Bertel O. Steen på Fiskåtangen.

Her er tre jenter klar for å bryte den sterke mannsdominansen i bilbransjen. De tre lærlingene er fra venstre June Rysstad (lakkerer), Åse Marie Erklev (mekaniker) og Kristin Olsen (delelager). Foto: Jacob J. Buchard

Tor Mjaaland

«Du kommer til å brekke negler». «Og blir sikkert skitten på hendene». Det var noen av kommentarene Kristin Olsen, June Rysstad og Åse Marie Erklev fikk da de hadde fortalte venner og bekjente at de hadde valgt bilfag som yrkesvei.

Men de aller fleste synes det er topp at de tre er i gang som lærlinger i henholdsvis revervedelsfaget, som billakkerer og som mekaniker på lette kjøretøyer hos bilforhandleren på Fiskåtangen.

Daglig leder hos Bertel O. Steen Agder, Leif Erik Vik, er ikke i tvil om at de tre kommer til å utgjøre en positiv forskjell både når det gjelder kvalitet på arbeid og trivsel på arbeidsplassen.

– Jeg tror at drivkraften for å lykkes blir ekstra stor når jenter satser på yrker der gutta nesten har hatt enerett i mange år. Vi skal gjøre alt for at de lykkes, sier Vik som oppfordrer dem til å være interesserte, nysgjerrige og stå på i en bransje der behovet for lærlinger er stort og utfordringene mange og spennende i en tid der bilbransjen går gjennom en voldsom fornyelse og forandring.

– Jeg kommer fra en skikkelig Mercedes-familie, sier Kristin Olsen som er lærling innen delelagerfaget. Foto: Jacob J. Buchard

Fra «Mercedes-familie»

– Det er jo ikke alle som er vokst opp med en skiftenøkkel i hånda slik mange gutter er. Kanskje det derfor sitter lengre inn for ei jente å satse på bilfag enn det gjør for gutta, mener Kristin Olsen som forteller at hun er vokst opp i en skikkelig bilfamilie der mor og fart kjører Mercedes.

– Da måtte det jo bli Mercedes-forhandleren for meg, smiler hun og forteller at far har en jobb der det meste dreier seg om bil og lastebil.

– Og jeg har nok vært et skikkelig pappajente, smiler Kristin fra Søgne som er den «erfarne» av de tre etter en måned som lærling på delelageret.

Også June Rysstad fra Vågsbygd har bilbakgrunn litt annerledes enn andre unge etter å ha kjørt bilcross selv og med en far som kjører både bilcross og motorsykkel.

– Så var jeg utplassert hos Gumpens Auto vest i 10. klasse, og det ga mersmak, forteller June som skal utdanne seg til billakkerer og kan se tilbake på første uka som lærling.

June Rysstad har kjørt bilcross og var ikke i tvil om at det måtte bli yrkesvalg innen bilfagene. Hun er lærling innen billakkererfaget. Foto: Jacob J. Buchard

Passer for jenter

Om hvorfor hun valgte billakkererfaget, sier hun:

– Utfordrende og gøy å få inn en en bil som ikke akkurat er vakker og så levere den tilbake nesten som ny, sier June og er ikke i tvil om at nettopp lakkererfaget passer for jenter som er opptatt av nøyaktighet.

Åse Marie fra Erkleiv i Tveit sier det var litt tilfeldig at det ble bilfag også for henne.

– Men bor du høyt oppe på Erkleiv, er jo moped et must. Så jeg ble tidlig motorisert, sier en lettere spent 18-åring som etter praten med Fædrelandsvennen skal kjøre opp til førerkort. Og grugleder seg til det.

Åse Marie Erklev er lærling innen lette kjøretøy. Det betyr at hun utdanner seg til mekaniker på personbiler. Foto: Jacob J. Buchard

De tror alle tre at skolen kan bli flinkere til å prioritere det praktiske slik at flere enn gutter med mekkeerfaring velger bilfag som yrkesvei. De har erfart at de fleste guttevennene synes det er «kult» at de går bilveien, men merker også litt skepsis.

– Noen av guttene tror ikke vi jenter kan «mekke». Og vi er kanskje litt for redde for å dumme oss ut, er de tre enige om.

Ambassadører

Mens Bertel O. Steen-sjef Vik med hele ti lærlinger i staben tror at de tre kan bidra til at flere jenter velger bilfag.

– Som lærlinger har de lønn under utdanningen og er ganske sikre på å få interessante jobber når læretiden er over, nærmest lover Vik som oppfordrer de tre til å være positive ambassadører for bilfagene slik at flere jenter følger i deres fot- og hjulspor.

Leif Erik Vik, daglig leder hos Bertel O. Steen Agder og Per Ole Sæverud, daglig leder for Bilbransjens Opplæringskontor Sør, mener begge at bilfagene passer godt for jentene. Og ønsker flere velkommen i tiden fremover. Foto: Jacob J. Buchard

Daglig leder ved Bilbransjens Opplæringskontor Sør, Per Ole Sæverud, forteller at bilbransjen har et tydelig ønske om en høyere kvinneandel i de såkalte yrkesfagene. – Vi promoterer de mange yrkesmulighetene mot skoler og på andre arrangementer der jenter som er lærlinger forteller om sine erfaringer, sier Sæverud.

Han forteller om et fleksibelt utdanningsløp der det er forskjellige veier frem til et fagbrev.

– Vi ønsker unge jenter, og gutter selvsagt, som har interesse og gode holdninger, velkommen til et spennende yrke med gode muligheter for karriere, sier Sæverud.

Mens Bertel O. Steen-sjef smiler og bekrefter det siste. Selv startet han som mekaniker og var kjapt i gang med en tekniskfaglig diskusjon med de ferske lærlingene.

– Forstår godt at de valgte bilfag. Det er jo så gøy, slår Leif Erik Vik fast.