Prøvekjørt: Opel Corsa e: Sjarmerende el-bil med rask lading

På bilradioen var det P9 Retro som sto på. «Those were the days» med Mary Hopkin minnet oss om den gang Opel var et av de mest solgte bilmerkene. Men det er lenge siden, det.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Opel Corsa e er andre elbilen fra Opel. Utvendig er det lite som skiller fra Peugeot e-208, fra samme franske eierkonsernet PSA. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Og det var nettopp Opel vi kjørte mens vi tenkte på statistikken der det etter årets ti første måneder bare er registrert 17 nye Opel i Kristiansand. Men kanskje har elektriske Opel Corsa e vi kjørte, tatt på seg jobben med å løfte Opel et stykke på vei mot gamle høyder da klassikere som Kaptein, Rekord, Kadett og Ascona gikk unna. Og for å ta konklusjonen litt på forhånd: Corsa e har mye å tilby som kan utfordre andre biler både med og uten stikkontakt.

Med radiokanalen P9 Retro og sangen «Those were the days», kom minner tilbake om den gang Opel var et av de største bilmerkene i Norge. Foto: Tor Mjaaland

Fransk gigant

Senhøsten 2016 så vi elektriske Opel Ampera e for første gang på bilutstillingen i Paris. Den imponerte mange med lang rekkevidde til en hyggelig pris. Siden har det gått både ned og opp og ned for denne modellen, av grunner som har hatt lite med selve bilen å gjøre. Nå mener åpenbart Opel alvor etter å ha blitt en del av den franske giganten PSA med biler som Peugeot, Citroen og DS i sortimentet.

Ryddig og oversiktlig innvendig og med svært gode seter i Opel Corsa e. Foto: Tor Mjaaland

Og Corsa e er ikke mye forskjellig fra fetteren Peugeot e-208 som har fått skikkelig god mottakelse. Bilene er bygget på samme plattform, og utvendig er de mer som eneggede tvillinger enn fjerne slektninger. Innvendig skal det være litt mer tysk «look» i Corsa e, men akkurat det er neppe det viktigste. For de fleste vil for eksempel ladehastighet på opp til 100 kW, som fyller batteritanken til 80 prosent på rundt 20 minutter, være viktig. Hurtiglading er faktisk vel så viktig som et par ekstra mil på rekkevidden.

Vi synes nye Opel Corsa e har truffet godt med et passe småfrekt utseende. Også bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Beskjeden

Men også rekkevidden er helt grei hos elektriske Corsa. Den er oppgitt til 337 kilometer etter WLTP-normen, men vår kjøretur i behagelig novembervarme, indikerte noen mil lenger. Så her har franske Opel med tyske gener kanskje vært en smule beskjeden.

Bakseteplassen er overraskende god – bilens beskjedne mål tatt i betraktning. Foto: Tor Mjaaland

Bagasjerommet virker faktisk større enn de oppgitte 267 literne. Foto: Tor Mjaaland

På girspaken kan du velge mellom D-trinnet eller B-trinnet. Førstnevnte passer best på langkjøring på for eksempel motorvei, mens B-trinnet med solid motorbrems gir tilnærmet en-pedals kjøring og ekstra ladning, og burde passe best i bytrafikken.

I disse setene tror vi de aller fleste finner seg godt til rette. Foto: Tor Mjaaland

Full pakke

Testbilen var en oppgradert utgave av toppmodellen Elegance, fullstappet med utstyr og med en prislapp på 340.000 kroner. Her var alt du trenger av sikkerhetsutstyr som autobrems, filskiftevarsel, skiltgjenkjenning og avstandsvarsling, adaptiv cruisekontroll, parkeringssensor foran/bak, parkeringskamera, ryggekamera, sportschassis og ikke minst forseter som er blant de beste vi har prøvesittet i biler på denne størrelsen.

Innvendig skal det være litt mer tysk «look» i denne utgaven enn i søstermodellen Peugeot e-208. Foto: Tor Mjaaland

Men du trenger selvsagt ikke å legge ut så mye, startprisen på rimeligste utgave, e Selection ligger rundt 270.000 kroner. Også der med full pakke sikkerhetsutstyr, oppvarmet ratt, automatisk lyskontroll og en god del mer.

Til å være en bil som så vidt passerer fire meter fra støtfanger til støtfanger, er plassen innvendig overraskende god. Også bak når vi snakker beinplass. Med 136 hk til disposisjon, er det kjapt gjort å finne raskere elbiler. Men, som vi har sagt mange ganger før, biler som fikser null til 100 km/t på rundt åtte sekunder er mer enn kjappe nok for oss. Og for bilfolk flest.

Slik ser nye Opel Corsa e ut forfra. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta Bil: Opel Corsa e Elegance

Pris: Fra kr 267.900,-. Pris prøvd bil 340.000,-

Motor Effekt: 136 hk

Dreiemoment: 290 Nm

Batteri ytelse (netto-brutto): 46,3 kWh, 50,0 kWh

Rekkevidde: 337 km (WLTP)

Forbruk oppgitt: 1,43 kW/mil

Ladehastighet: opp til 100 kW

Toppfart: 150 km/t

0–100 km/t: 8,1 sek.

Lengde/bredde/høyde: 4069/1750/1430 mm

Egenvekt: 1455 kg

Bagasjerom: 267 l

Tøff og småfrekk

Corsa e er lettkjørt, blir litt mer viril og spretten om du velger sportmodus framfor normal eller eco. Den er stillegående, men kanskje med en liten porsjon dekkstøy. Etter vår mening en tøffing når det gjelder utvendig design. Litt sånn småfrekk, som om den gjerne vil si: Jeg er større og tøffere enn du tror!

Konkurransen i elbilverdenen blir stadig hardere. Vi har nevnt fetter Peugeot e 208, som er et like godt valg, men noen få tusenlapper dyrere. Så da blir valget tyske gener eller franske følelser. Begge to kommer til å selge godt her hjemme, og etterhvert ute i Europa når de kommer etter oss på den høyst nødvendige elbilovergangen.

Kjøreegenskaper

Vi har tidligere skrytt av Peugeot e-208. Forskjellen til denne er ikke stor. God rattfølelse, kvikk opp mot 80 km/t og behagelig stillegående som elbiler flest.

Design

Utvendig synes vi Corsa e har fått et passe frekt og moderne utseende. Innvendig er det enkelt og stilrent, men i materialvalg forholdsvis enkelt.

Økonomi

Bilen vi kjørte til rundt 340.000 kroner får harde konkurrenter i den prisklassen. Men det finnes langt billigere alternativer med startpris fra under 270.000 kroner. Da får du en bra utstyrt bil med overraskende god plass.

Pluss

Stort pluss for lynlading opp til 100 kWh. Bra plass innvendig, svært gode seter og masse sikkerhetsutstyr. Tøft utseende. En sjarmerende bil, rett og slett.

Minus

Litt dekkstøy, materialvalget innvendig forholdsvis enkelt. Kan ikke ta hengerfeste, men skiboks opp til 70 kg.