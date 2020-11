Luksus-sedan med ti massasjeprogrammer

Mercedes kaller den for «verdens mestselgende luksus-sedan, S-klassen, som nå fornyes. Med priser som viser at dette ikke akkurat er biler for «Hvermansen».

Luksus-sedanen til Mercedes, S-klasse, er snart klar i ny utgave. Prisen starter på over 1,3 millioner kroner. Foto: Mercedes-Benz AG

Tor Mjaaland

S-Klasse er nå tilgjengelig med norske priser som starter på godt over en million kroner. De første bilene til norske kunder forventes å komme i løpet av første kvartal 2021, opplyser Mercedes i en pressemelding.

– Modellen som definerer klassen har alltid vært spydspissen hos Mercedes-Benz. Med nye S-Klasse møter ingeniørkunst og godt håndverk digital innovasjon og nye brukeropplevelser. Kort oppsummert – bilen for dem som ikke liker kompromisser, uttaler Kjetil Myhre, konserndirektør Mercedes-Benz Personbil hos Bertel O. Steen AS i pressemeldingen.

Fra baksetet

I nye S-Klasse har dashbordet fått det Mercedes kaller ny arkitektur, og bilen er utstyrt med inntil fem skjermer både foran hos fører og baksetepassasjerene. Det skal gjøre kontrollen av kjøretøyet enklere, takket være andre generasjon MBUX (Mercedes-Benz User Experience) med mange nye funksjoner. I nye S-Klasse kan dette også betjenes fra passasjerer i baksetet.

Lekkert også innvendig i Mercedes-Benz nye S-klasse. Foto: Mercedes-Benz AG

Sentralt i interiøret er den store sentrale skjermen i stående format, som er plassert mellom fører og passasjersetet.

Infotainmentsystemet kan lære seg førerens vaner og ta initiativ ved å bruke kameraer i kontrollpanelet og læringsalgoritmer, for å kunne gjenkjenne og forutse førerens eller passasjerenes ønsker og intensjoner. Det blir gjort ved å tolke hoderetning, håndbevegelser og kroppsspråk for deretter å svare med tilsvarende kjøretøyfunksjoner.

19 motorer

Bare setene er verd noen ord. Inntil 19 motorer er installert i forsetene for å gi best mulig sittekomfort, i tillegg vil ti forskjellige massasjeprogrammer bli tilgjengelig.

Motorene spenner fra «minstemann», en dieselmotor på 286 hk til toppmodellen S500 4Matic med en sekssylindret bensinmotor på 435 hk og råe 4,9 sekunder fra null til 100 km/t. Med litt ekstrautstyr på denne, vil prislappen ende et sted mellom 1,7 og 2 millioner kroner. Med bensinforbruk som nærmer seg literen på mila.