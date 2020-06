Kulturstøtte til veteranbiler

Eiere av veteranbiler og veteranbusser får en hyggelig melding fra Tine Sundtoft: Fra neste år inkluderes disse i Kulturminnefondets tilskuddsordning.

En veteranbuss som denne kan fra neste år søke om støtte fra Kulturminnefondet. Foto: Nora Hansen/Kulturvernfondet

Sundtoft, mest kjent som fylkesrådmann i Agder, er altså også styreleder i Kulturminnefondet.

– Vi har fått mange henvendelser og flere søknader om støtte til rullende materiell, uttaler styrelederen i en pressemelding fra Kulturminnefondet.

Bakgrunnen er et ønske om å sidestille rullende og bevegelig materiell med flytende kulturminner, som båter og fartøy, som i dag kan søke Kulturminnefondet som støtte. Styret i Kulturminnefondet har derfor enstemmig besluttet å etablere et prøveprosjekt for rullende og bevegelige kulturminner.

Anerkjennelse

Kulturvernforbundet, som blant andre har Rutebilhistorisk forening, Norsk Jernbaneklubb og Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber som medlemmer, har arbeidet i mange år for at bevegelige kulturminner skal inkluderes i tilskuddsordninger.

– Dette er en sterk anerkjennelse av disse kulturminnenes betydning og de tusenvis av frivillige som jobber med å bevare, istandsette og tilgjengeliggjøre historiske kjøretøy og transportmidler. Historien til disse kulturminnene er også historien om det moderne Norge. Det er derfor svært gledelig at Kulturminnefondet nå etablerer denne ordningen som vi og flere av våre medlemsorganisasjoner har etterspurt i lang tid, sier en glad generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne.