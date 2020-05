Nå går bilsalget oppover igjen

Antall nye biler som rullet på norske veier sank kraftig i april. I Kristiansand var nedgangen i forhold til april i fjor på 43,5 prosent, i landet totalt 34 prosent.

Leder av Vest-Agder Bilbransjeforening, Terje Jochumsen, forteller at aktiviteten i bilbransjen er på god vei oppover igjen etter en bråstans da koronaepidemien brøt ut. Foto: Tor Mjaaland

Med delvis nedstengt samfunn og permitteringer i en rekke bransjer, er det ikke overraskende at antall nyregistreringer gikk solid ned. Og når bilfabrikkene og underleverandører la ned virksomheten, bilskipene stanset og biltransporten innenlands delvis ble lammet, er dette viktige forklaringer på nedgangen.

Men leder av Vest-Agder Bilbransjeforening, Terje Jochumsen, velger å fokusere på at utviklingen nå går i riktig retning.

– Mens både nybil- og bruktsalget i uke 13, den første uka etter at Norge stengte det aller meste, var på 50 prosent av normalen, har det økt solid i perioden etter. I uke 18 var nybilsalget ca 70 prosent av det normale, bruktbil på 85 prosent. Også ettermarkedet har hatt en kraftig oppsving og ligger nå på 95 prosent av det normale, sier Jochumsen.

Han forklarer de store svingningene i bilmarkedet i april med at noen forhandlere var heldige og hadde god tilgang på nye biler, mens andre manglet biler for levering. Det er for eksempel ikke registrert en eneste ny Tesla i Kristiansand i april.

Norges-ferie

– Og når skoler stengte, mange sto uten jobb og virksomheter og store deler av næringslivet stengte, fikk folk annet å tenke på enn å kjøpe bil for en periode, mener den lokale bilbransjelederen.

Han medgir at resten av bilåret 2020 er uoversiktlig, blant annet når det gjelder tilgang til nye biler, selv om bilfabrikkene forsiktig har startet produksjonen igjen. Men Jochumsen ser også positive signaler i horisonten:

– Bilfabrikkene har press på seg når det gjelder å redusere utslippene. Det er gunstig for elbillandet Norge og tilgangen på nye biler. I tillegg tror jeg at når mange skal på norgesferie i år, kan det være fristende å kjøpe ny bil eller en nyere bruktbil for penger folk sparer på en avlyst sydenferie, sier Jochumsen.

Skoda Octavia med dieselmotor selger fortsatt svært godt og ble tredje mest registrerte bilmodell i Kristiansand i april. Foto: Tor Mjaaland

Prisøkning

Han minner også om at den sterke eurokursen tilsier en økning i bilprisene på rundt 20 prosent. Importører som har hevet prisene har lagt seg på en økning fra rundt seks til femten prosent.

– Mange forhandlere sitter inne med biler til gammel pris. Det tror jeg vil bidra til å løfte salget, sier Jochumsen som er imponert over hvor raskt bransjen er på vei mot mer normale tider.

De fleste forhandlere som permitterte ansatte da Norge stanset opp, er i ferd med å oppbemanne igjen. I Gumpen Gruppen der Jochumsen er visekonsernsjef, har de tatt tilbake de aller fleste som var permitterte.

Sterkt av Skoda

Og nettopp Gumpen Gruppen gjør det bra på registreringsstatistikken for april. Mest solgte bilmerke i Kristiansand var Volkswagen med 48 nye biler, foran Audi og Skoda, alle tre Gumpen-forhandlere. Etter årets fire første måneder er Volkswagen på topp med Audi hakk i hel. Deretter er det jevnt mellom BMW på tredjeplass, Skoda, Toyota, Hyundai og Nissan på plassene deretter.

Skoda kan vise til en fremgang på 25 prosent så langt i år. Forklaringen på det er fortsatt høyt salg av dieselstasjonsvognen Octavia og at Skoda endelig fikk en elbil, Citigo, å tilby kundene fra rundt årsskiftet.

Elbilandelen i april gikk ned fra månedene i forveien og lå på 42 prosent. Plug in er på offensiven og hadde 22 prosent av markedet i Kristiansand foran bensin på 18 prosent, diesel på 11 og hybrider på 7,5 prosent av de nyregistrerte bilene i denne svært spesielle måneden for bilbransjen.