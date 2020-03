Endelig elbil også fra Mazda

Mazda har ikke akkurat vært blant de kjappeste til å entre elbilmarkedet. Men i september dukker Mazda MX-30 opp i Norge. Og det til en svært spenstig pris.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Slik ser Mazda MX-30 ut. De første bilene kommer til Norge i september. Foto: Mazda

Tor Mjaaland

249.900 kroner er innstegsprisen på den mellomstore elbilen. En velutstyrt First Edition er priset 10.000 kroner høyere, mens toppmodellen Cosmo har prislapp på 284.900 kroner. Helt siden Mazda MX-30 første gang ble vist for publikum, har det kun vært mulig å forhåndsreservere lanseringsmodellen First Edition. Nå har Mazda presentert fullstendig modellprogram og norske priser for den kommende elbilen. De har også sluppet flere tekniske detaljer.

Bybil

Noen vinner på kjørelengde blir MC-30 ikke. På blandet kjøring er den estimert til 20 mil, på bykjøring 26 mil.

Lenge har det vært en voldsom kappestrid på å levere lengst mulig elektrisk rekkevidde, men det virker som om flere produsenter har konkludert med at for en typisk bybil er 20–25 mil tilstrekkelig. Dermed holdes pris og vekt nede, og for bilfolket er det ikke så avgjørende om bilen kan trille 20 eller 30 mil på en lading.

Mye utstyr

First Edition har 18 tommers lettmetallfelger, adaptiv cruise control, head-up display i frontruten, adaptivt led front- og fjernlyssystem, autobrems og en god del mer, ifølge en pressemelding fra Mazda.

Innstegsmodellen heter Sky, mens toppmodellen Cosmo leveres med alt tilgjengelig fabrikkmontert utstyr.

– Vi er meget fornøyde med prisene vi har oppnådd for Mazda MX-30 i Norge, sier Petter Chr. Grüner Brinch, pr og produktsjef i Mazda Motor Norge i en pressemelding fra selskapet.

– Dette er en elbil som dekker de daglige behovene for veldig mange. Den leverer i tillegg flott design, kvalitetsfølelse og gode kjøreegenskaper. Det er rett og slett veldig mye bil for pengene, konkluderer han.

Selv om bilen ikke er endelig typegodkjent har Mazda nå sluppet flere tekniske data enn det som tidligere har vært kjent.

Bagasjerommet er på inntil 366 liter med alle seter oppe, og bilen er godkjent for taklast inntil 75 kg.