Nå blir det elbiler på Oddemarka

Med MG ZS EV inntar kinesiske bilprodusenter det norske elbilmarkedet. Og det med litt av en prisbombe. Denne uka fikk Oddemarka Auto klarsignal som forhandler.

Daglig leder hos Oddemarka Auto, Edvard Haugland, gleder seg til å kunne tilby kinesiske elbiler til kunder over hele Sørlandet. Foto: Mjaaland, Tor

– Utrolig gøy og et veldig løft for oss, sier daglig leder og innehaver av Oddemarka Auto, Edvard Haugland. Bilforretningen har lange tradisjoner som Subaru-forhandler, men har som flere andre bilforhandlere manglet elektriske biler i sortimentet. Nå blir Oddemarka Auto eneste forhandler for tre kinesiske bilmerker mellom Tønsberg og Stavanger.

Førstemann ut ankommer om kort tid bilforretningen på Lund. Den kompakte crossoveren MG ZS EV har vakt oppsikt prismessig der topputgaven starter rundt 240.000 kroner. At den også har fått topp score i sikkerhetstesten Euro Ncap, mener Haugland er et viktig signal ut i et tøft elbilmarked.

De første eksemplarene av elbilen MG ZS EV har kommet til Norge. Foto: Gill Gruppen

Flere merker

Haugland nøyer seg ikke med elbiler fra MG. Også to andre kinesiske elbilmerker skal inn i lokalene hos Oddemarka Auto, nemlig Seres og DFSK. Allerede til sommeren kan det komme en utgave elektrisk utgave fra Seres som også lover en luksus-suv med 690 hestekrefter som kan utfordre elbiler som Audi e-tron og Jaguar I-Pace.

Fra den tredje kinesiske bilprodusenten kommer blant annet DFSK E3, en elektrisk suv som ifølge importøren skal konkurrere mot Nissan Leaf, Hyundai Kona og Kia E-Soul.

Edvard Haugland fikk denne uka melding om at Oddemarka Auto blir forhandler for flere kinesiske elbilmerker. Førstemann ut er MG ZS EV, som Haugland viser frem på skjermen. Foto: Mjaaland, Tor

Må bygge ut

– Dette betyr at vi må utvide lokalene her på Lund, sier Haugland som heldigvis eier tomta ved siden av dagens bilbygg. Han skryter av kommunen som har vært rask og samarbeidsvillig i å få godkjent nybygg.

– Kravet fra importøren er tydelig, det må gjøres plass til flere biler. Så vi satser på byggestart allerede i år, sier Edvard Haugland som også må utvide på selgersiden.

Kinesisk influensaepidemi skal heller ikke kunne stikke kjepper i hjulene for levering av de elektriske bilene.

– MG ZS EV står lagret i Nederland og har kort vei til Norge. Det skal ikke gå mange dagene før vi har første bil her hos oss, sier en oppglødd daglig leder som innrømmer at han sterkt har savnet elbiler i et marked der nærmere halvparten av nybilene går på strøm.

Det er Mobility Group som er importør av de tre kinesiske elbilmerkene MG, Seres og DFSK. Selskapet inngår i Gill Gruppen som er mest kjent som importør av Subaru og Ssangyong, en importør Oddemarka Auto har hatt et langvarig samarbeid med.

I forrige uke mottok de første kundene biler. Her har Mikkel Rasmussen Hofplass fått utlevert sin nye MG ZS EV. Sammen med ham står daglig leder i Mobility Group, Jan Kåre Holmedal. Foto: Gill Gruppen

I en pressemelding fra Mobility Group kommer det også frem at Elbilforeningen hilser de kinesiske elbilene velkommen:

– Vi er veldig glade for å kunne ønske det første person-elbilmerket fra Kina velkommen til Norge. Vi har fulgt utviklingen lenge, også i direkte kontakt med kinesiske produsenter. Dette er bare starten, sier generalsekretær Christina Bu i Nors Elbilforening.

Britisk

Historisk var MG (Morris Garages) en britisk produsent av sportsbiler, etablert i Oxford i 1924. Etter at MG Rover gikk konkurs i 2005, kom kinesiske eierinteresser inn. Siden 2007 har MG vært en del av den kinesiske giganten SAIC.

Linken til England er der fortsatt, ved at ZS EV er designet i Birmingham, men bilen er altså utviklet og produseres i Kina.