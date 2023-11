Importøren lover med at nye Skoda Superb kommer med større plass, mer komfort og ny teknologi.

– I tillegg har bilen oppdatert design og en helt ny og intuitiv brukeropplevelse, forteller Martine Behrens, Skoda-direktør i Norge i en pressemelding.

Superb stasjonsvogn, det er den som selges i Norge, er fire centimeter lengre og fem millimeter høyere enn sin forgjenger. Bagasjerommet er 30 liter større og rommer nå 690 liter – eller 1,920 liter med nedfelte seter. Passasjerene vil også oppleve mer plass med sju centimeter mer takhøyde i forsetet og åtte centimeter mer takhøyde i baksetet.

Her er det massevis av plass. Et stort bagasjevolum utvides med 30 liter på nye Superb til hele 690 liter. Foto: Skoda Auto

Det norske «problemet»

Men så er det det norske «problemet» da med tydelige politiske signaler om at fra 2025 skal det være slutt på salget av nye fossile personbiler. Dermed er det mye som tyder på at importøren Møller avslutter også fossilsalget av Skoda i løpet av 2024. Det er allerede fastslått at fra 1. januar 2024 skal Volkswagen, som Møller også er importør av, kun selges i elektriske utgaver. Om det går i samme retning med Skoda, vil to nye modeller, nemlig Kodiaq og Superb, få kort salgstid i Norge.

I pressemeldingen forteller importøren at nye Superb byr på en helt ny digital opplevelse. Blant annet gjennom Skoda Smart Dials som aktiveres både ved å skru på bryteren og ved å trykke på en 32-millimeters digital skjerm. I tillegg har bilen mulighet for en frittstående 13-tommers skjerm. Head-up display vil også bli en valgmulighet for første gang for denne modellen. Alle tekstiler i interiøret er laget av 100 prosent resirkulerte materialer.

Lover fire elbiler

– Superb er en populær modell blant våre kunder og assosieres gjerne med romslighet, komfort og effektive løsninger. Nye Superb bygger videre på disse verdiene, samtidig som den viser frem ny teknologi og også Škodas helt nye designelementer som vi vil se mer av fremover, forteller Behrens

Men også innen elbilsegmentet satser Skoda og lover fire nye helelektriske modeller de neste årene. Allerede våren 2024 er det verdenspremiere på Elroq, en kompakt suv. Deretter følger lanseringer av en city-suv, en syvseter. Fjerdemann ut er en helelektrisk stasjonsvogn. Skoda Superb er planlagt for salg i Norge før sommeren 2024.