Knallsterk elbilrekord i Kristiansand

– Sørlendingene er slett ikke trege. Nå er Kristiansand på høyde med elbilbyene Oslo og Bergen. Jeg er imponert!

Publisert Oppdatert nå nettopp

Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, er imponert over den høye elbilandelen i Kristiansand. Foto: Elbilforeningen

Tor Mjaaland

Det sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, etter at det igjen ble satt nye elbilrekord i Kristiansand. I januar var 50 prosent av de nyregistrerte bilene elbiler. I februar tok det helt av, elbilandelen ble på hele 60,7 prosent. Og med 12,3 prosent ladbare hybrider, betyr det at 73 prosent av de nye bilene i februar kan kjøre på strøm.

Det betyr også at Kristiansand slo Oslo, kjent som den store elbilbyen i Norge, i februar. Oslo endte på 59 prosent elbilandel i denne måneden, mens Trondheim oppnådde en elbilandel på 56 prosent, Stavanger 52 prosent og Drammen 43,5 prosent i februar.

Terje Jochumsen, leder av Bilbranseforeningen, er sikker på at det høye elbilsalget vil fortsette med stadig flere nye modeller på markedet. Foto: Tor Mjaaland

Leder av Vest-Agder Bilforhandlerforening, Terje Jochumsen, konstaterer at han mot slutten av fjoråret antydet en elbilandel i 2020 opp mot 60 prosent.

– Vi ser ut til å ha nådd dette nivået litt raskere enn jeg forventet, sier Jochumsen som forventer en høy elbilandel for resten av året. Han viser til at det blir lansert en rekke nye modeller i månedene framover, men tror også at andelen ladbare hybrider kommer til å gå opp.

2025-målet

Fra Elbilforeningens side er signalene tydelige på at elbilandelen skal øke ytterligere.

– Totalt i Norge ligger vi nå på 50 prosent elbilandel. Målet må være at vi nærmer oss 60 prosent for landet som helhet i løpet av 2020. Og jeg blir stadig mer trygg på at målet om 100 prosent nye utslippsfrie biler fra 2025, er realistisk, sier Christina Bu.

Hun tror at Kristiansand nå kan melde seg på i konkurransen om å bli landets «elbilhovedstad», en kåring som finner sted under Arendalsuka til sommeren.

Elbilforeningens forklaring på den sterke økningen i antall elbiler er todelt: For det første at det kommer stadig flere elbiler på markedet, ikke minst fullverdige familiebiler. Og så er det like viktig at avgiftsfordelene og incentivene videreføres, sier Bu.

Bør kjøpe

At bestselgeren blant elbilene nå er en Audi e-tron med en prislapp fra rundt 600.000 kroner til 900.000 kroner, har hun også forklaring på.

– For å få en fullverdig familiebil, må bilkundene opp på et visst prisnivå. Mange strekker seg nok litt ekstra vel vitende om at driftskostnadene blir kraftig redusert i forhold til en fossil bil, mener Christina Bu.

Bilbransjesjefen på Sørlandet synes det er ekstra hyggelig at antall nyregistreringer er økt med 5,6 prosent i Kristiansand så langt i år. Det vitner om et hett bilmarked. Men han innser at korona-frykten kan skape usikkerhet framover.

Jochumsen peker på at en svekket norsk krone og dermed økningen i eurokursen, kan føre til prisstigning på biler. Det kan også bli forsinkelser på levering av deler samtidig som batteriproduksjonen er avhengig av leveranser fra Kina.

– For de mange som vurderer å anskaffe ny bil, er det mange gode grunner til ikke å nøle, slår en offensiv bilbransjeleder, Terje Jochumsen, fast.