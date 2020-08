Mitsubishi tar pause i Europa

Mitsubishi Outlander har vært en kjempesuksess i Norge. Ny modell var ventet ved årsskiftet. Nå bekrefter styret i Mitsubishi at det ikke blir lansert nye modeller i Europa de neste tre årene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den ladbare suv-en Mitsubishi Outlander har vært en stor suksess i Norge. Planen var ny modell rundt årsskiftet, men denne kommer neppe til Norge. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Daglig leder hos Motor Forum Kristiansand, Alf Jonny Wroldsen nedtoner dramatikken i at Mitsubishi tar en «time out» i Europa. Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: – Vi fortsetter å selge de modellene vi har tilgjengelig, men nye modeller er satt på vent i tre år. Det er ikke mer dramatikk i dette enn at utviklingen av nye modeller for Europa fryses. Fortsatt har vi tilgjengelige biler på lager, og deler, service og garantier går som normalt, sier daglig leder Alf Jonny Wroldsen hos Motor Forum Kristiansand i Sørlandsparken.

Han legger til at foreløpig er mye usikkert rundt nyheten om at Mitsubishi tar en «time out» i Europa. Han bekrefter at Outlander har vært en svært viktig bil for Motor Forum, men understreker også at de har mange andre aktuelle merker i sortimentet. Ett av disse er Renault som kommer med flere nye modeller i tiden fremover. Hittil i år har det franske merket hatt en fremgang på over 50 prosent i Kristiansand.

Small but beautiful

Ifølge bransjenettstedet Bilnytt kom nyheten frem under Mitsubishis presentasjon av sin treårsplan «Small but beautiful», som skal gjelde fra 2020 til og med 2022. Planen skal være å konsentrere seg om Asean-landene (Sørøst Asia) og senere Australia og Sør-Amerika. Viktig i denne planen skal være å redusere kostnadene. Markedsandelen for Mitsubishi i Europa skal være på rundt en prosent, mens den er på mellom seks og sju prosent i Sørøst-Asia.

At Mitsubishi trekker seg ut av Europa, slo ned som en liten bombe i bilbransjen. Men at det i tiden fremover kommer til å skje mange endringer, er åpenbart. Korona-krise og dramatiske miljøkrav til bilbransjen setter fart på slike endringer.

I en tid der det stadig dukker opp nye biler på det norske markedet, ikke minst elbiler fra Kina, er signalene fra importøren at det jobbes med aktuelle alternativ til Mitsubishi. Som altså fortsatt skal selges i Norge og på Sørlandet. Men uten de nye modellene av for eksempel Outlander med mer plass og lengre elektrisk kjørelengde enn dagens utgave, som Motor Forum i Sørlandsparken solgte rundt 120 eksemplarer av i 2019 og 2018.