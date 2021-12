AGDER: I april i år ble det kjent at Gumpen Gruppen utvidet virksomheten og ble majoritetseier i Avis Agder og Rogaland. Nå går Kverneland Bil inn som deleier i Agder og Rogaland Bilutleie, som er selskapets navn, skriver bransjenettstedet BilNytt.no.

Til nettstedet uttaler konsernsjef Helge Ellingsen i Kverneland Bil at dette er et utgangspunkt for å kunne videreutvikle konsepter knyttet til nye måter å disponere bil på.

– Vi blir minoritetsaksjonær. Gumpen vil fortsette som største eier, uttaler Helge Ellingsen til BilNytt.no

Han peker på de positive synergiene som dette samarbeidet vil innebære og er derfor glad for å bli invitert inn .

Nye trender

Gumpen-sjef Per Helge Gumpen bekrefter til BilNytt.no at Gumpen-konsernet blir største eier med rett under halvparten av eierandelen, og at også de øvrige eierne blir med videre.

– Dette er en mulighet til å etablere en sterk knytning mot utleiemarkedet og også her kunne være en del av de utviklingstrendene som utkrystalliserer seg i denne delen av markedet, sier Per Helge Gumpen til bransjenettstedet.