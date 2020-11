Nabokamp om nisjemerker

Det skjer mye rundt RSA Bil i Sørlandsparken. Nye modeller og nye merker dukker opp, det samme gjør snart en ny bilforretning like over gata med flere av bilmerkene RSA selger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Selv om de får en overraskende konkurrent like over gata, er åpenbart optimismen stor hos RSA Bil Kristiansand. Vel vitende om at en rekke nyheter allerede er på plass eller underveis. Fra venstre salgssjef Frank Gumpen, bruktbilsjef Steffen Stiansen, selger Glenn Ove Karlsen og daglig leder Jan Erik Stiansen. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

– Jeg ble jo litt overrasket, visste ingenting om det, sier daglig leder hos RSA Bil Kristiansand, Jan Erik Stiansen. Og legger kjapt til: – Det er vi som har mange års erfaring og kompetanse på bilene, både på salg- og verkstedsida. Så kanskje blir dette bra med større oppmerksomhet rundt biler som tradisjonelt har hatt lave salgstall.

Det som skjer er at Mobile Kristiansand om kort tid åpner Mobile Auto Sør i de gamle lokalene til Abrahamsens Auto Sør. Her skal det selges Jeep, Fiat og Alfa Romeo, bilmerker som RSA Bil lenge har solgt.

Her bygges en helt ny bilforretning i de gamle lokalene til Abrahamsens Auto. Den skal hete Mobile Auto Sør og selge Jeep, Alfa Romeo og Fiat, samme merker som selges hos RSA Bil Kristiansand. Foto: Tor Mjaaland

Suzuki og Isuzu

Men det er et annet bilmerke som skaper volum hos RSA Bil, nemlig Suzuki. Så langt i år er det registrert rundt 100 nye Suzuki i Kristiansand, for de tre andre merkene to forhandlere nå skal dele på er det registrert totalt under ti nye biler lokalt.

– Vi venter imidlertid nye og spennende modeller fra flere av disse merkene i tiden framover. Først ut blir elektriske Fiat 500e som er like om hjørnet, sier Stiansen som i tillegg til japanske Suzuki, kjent som biler med permanent firehjulstrekk, også trekker fram Isuzu D-Max, en bestselger blant pickup-biler som de leverte ut rundt 50 eksemplarer av i 2019.

– En veldig viktig bil for oss som kommer i helt ny utgave i desember, sier Stiansen, som har mer nytt på lager:

Elektrisk sjuseter

– Den elektriske flerbruksbilen Maxus Euniq, sjuseter med over 30 mil elektrisk kjørelengde, plass til sju og til en pris rundt 400.000 kroner, er også like om hjørnet, forteller Stiansen.

Bilen har vært testet av norske biljournalister og fått svært gode tilbakemeldinger. Maxus leveres allerede i flere varebilutgaver, også de elektriske, og snart kommer også Fiat Ducato e, elektriske varebiler i størrelse fra åtte til 17 kubikkmeter lastevolum.

– Elektrifiseringen av varebilmarkedet henger langt etter, her kommer mye til å skje fremover, mener RSA-sjefen, tilfreds med å ha flere el-varebiler i sortimentet. Og med 50.000 kroner i Enova-støtte til firmaer som satser elektrisk.

Suzuki Across, suv-en med lang elektrisk rekkevidde og så å si identisk med Toyota Rav4 plug in. Foto: Tor Mjaaland

Største nyheten

Men kanskje den aller største nyheten i høst var lanseringen av plug in Suzuki Across, en stor familiesuv med rekordlang elektrisk kjørelengde. Bilen er så å si identisk med Toyota Rav4 i ladbar utgave, og et resultat av et internasjonalt samarbeid mellom Toyota og Suzuki. Kort fortalt får Toyota adgang til det enorme indiske bilmarkedet der Suzuki er stor, mens Suzuki får den ladbare suven i Europa.

– Med lang kjørelengde blir den en vinner og slipper unna avgiftsøkningen som er foreslått i statsbudsjettet. Og jeg synes faktisk den er vel så flott som Toyota-utgaven, sier en ikke helt habil smaksdommer og peker på frontpartiet der de to ellers like bilene skiller seg fra hverandre.

Med to viktige biler i bakgrunnen, nye Suzuki Across plug in og Jeep Renegade plug in, er optimismen stor hos RSA-gjengen. Fra venstre Frank Gumpen, Jan Erik Stiansen, Glenn Ove Karlsen og Steffen Stiansen. Foto: Tor Mjaaland

Bobilverksted

– Across er allerede blitt en veldig viktig bil for oss som det er voldsom interesse for. Den utfyller Suzuki-segmentet der vi har manglet en bil i dette segmentet, sier Stiansen, som på verkstedsiden har stor glede av et godt etablert bobilverksted.

– På dette området er Fiat størst, og gjennom Bobilenes Servicekjede kan vi tilby service over hele landet, legger han til.

Tilbake til konkurransen med naboen om nisjemerkene Fiat, Ala Romeo og Jeep:

– Selv om antall nyregistreringer har vært lavt, så er dette biler for folk med lidenskap for bil, for de som vil ha italiensk design og teknologi eller tøff framkommelighet som hos Jeep. Nå har eieren FCA (Fiat Chrysler Automobile) fusjonert med den franske giganten PSA (Peugeot, Citroen, Opel, DS), og det kan bety spennende nytt i tida framover, avslutter en optimistisk RSA-leder.

Tor Inge Haugen, daglig leder for tre Mobile-forretninger i Kristiansand, foran gamle Abrahamsens Auto som snart blir til Mobile Auto Sør. Foto: Tor Mjaaland

«Vi fikk en mulighet»

– Vi ser et stort potensiale i disse bilmerkene og fikk en mulighet gjennom importøren til å representere Fiat, Jeep og Alfa Romeo i Kristiansand, sier daglig leder Tor Inge Haugen. Han leder de tre Mobile-selskapene lokalt, Mobile Sørlandsparken AS, Mobile Fiskåtangen AS og nye Mobile Auto Sør AS. Det er sistnevnte som om få uker åpner det Haugen kaller en ny bilbutikk og nytt verksted like over gata for RSA Bil Kristiansand.

Dermed kan Mobile-butikkene i Kristiansand tilby hele åtte forskjellige bilmerker og Haugen forteller at de ikke har mottatt negative reaksjoner på at de tar opp konkurransen med bilbutikken få meter unna.

– Vi tror disse flotte bilene får mer fortjent oppmerksomhet nå, og våre dyktige medarbeidere har allerede solgt bra av disse merkene, sier Tor Inge Haugen som gleder seg til åpningen av Mobile Auto Sør i desember.