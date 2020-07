Taxieier satser på elbilen med de mest fornøyde eierne

Kia slår ut Tesla og blir kåret til bilen norske elbileiere er mest fornøyd med. – Det kan jeg skrive under på at jeg støtter, sier taxi- og Kia-eier Jarle Johnsen i Kristiansand.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Jarle Johnsen har hatt Kia e-Niro som taxi siden årsskiftet og har bare godord å si om bilen. Nå skifter han ut hele bilparken til Kia e-Niro. Foto: Privat

Drosjeeier Jarle Johnsen i Kristiansand er en av mange fornøye Kia e-Niro-eiere. Foto: Privat

Tor Mjaaland

Kia e-Niro går nemlig helt til topps på fornøydhetsskalaen i den årlige undersøkelsen til Norsk Elbilforening. Med Tesla Model 3 på andreplass etter at den toppet fjorårets spørreundersøkelse. Over 14.000 elbileiere deltok i undersøkelsen.

Jarle Johnsen, som er drosjeeier i tredje generasjon, er i ferd med å gjennomføre total overgang til elbiler.

– Og da blir det Kia e-Niro, ingen tvil om det, sier Johnsen, på vei til ferie i utlandet – i et trygt og «grønt» land.

Johnsen har nå to Kia e-Niro og har bestilt to til for snarlig levering. Han skifter ut to Tesla Model 3 som han har hatt.

Ingen problemer

– Jeg har overhodet ikke hatt problemer med e-Niro. Driftskostnadene er lave, og kundene er godt fornøyd. Tilbakemeldingene er at bilen er romslig og komfortabel, og mange setter pris på at vi kjører miljøvennlig elektrisk, sier Johnsen og viser til at det er i tråd med 07000 Agder Taxi sin policy med overgang til utslippsfrie biler.

– I en bransje med små marginer er det viktig å holde kostnadene så lave som mulig. Elbilene hjelper godt til det, slår Johnsen fast.

«Hjemme» igjen

Når han skryter av Kia, tar han gjerne med noen godord om forhandleren som overtok Kia-agenturet fra årssksiftet.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Bertel O. Steen på Fiskåtangen gjennom flere generasjoner. Det er der vi hører hjemme. Men de har manglet elbiler å tilby. Derfor var det midt i blinken for oss at Kia kom til dem, slår Johnsen fast og regner med at det etterhvert også blir aktuelle Mercedes elbiler til taxinæringen.

Og det er sterke tilbakemeldinger Kia-eierne gir om sine e-Niro. Hele 84,3 prosent svarte at de var «veldig fornøyd» med bilen. Nå skal det også sies at elbileierne generelt er fornøyd med bilene de har valgt. Over 80 prosent av eierne av Tesla Model 3 og Model S svarer at de er godt fornøyd med bilen.

Oppsiktsvekkende

På fjerdeplass ligger salgssuksessen Audi e-tron som har klatret opp fra fjorårets tiendeplass.

– Også Hyundai Kona, Jaguar I-Pace, Opel Ampera-e, Hyundai Ionic OG BMW i3, har alle svært fornøyde eiere, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Elbilforeningen mener at norske elbilister er nesten oppsiktsvekkende tilfredse med bilene sine. I snitt gir 68 prosent av respondentene bilmodellen sin toppscore når de huker av på at de er «veldig fornøyd» med den, noe som faktisk er noen desimaler opp sammenliknet med fjorårets undersøkelse.

Bare én prosent befinner seg i den motsatte enden av skalaen, og har valgt svaret «veldig misfornøyd». Andelen som svarer «misfornøyd» utgjør også én prosent. Tre prosent svarer «verken/eller».

– Aldri før har respondentene vært så positive som i år, konstaterer Christina Bu.

– Ingenting er bedre for oss enn at kundene er topp fornøyd med bilen, sier merkeansvarlig for Kia hos Bertel O. Steen, Simon Moe. Her bak rattet i en kia Niro sammen med daglig leder Leif Leif Erik Vik. (Arkivfoto) Foto: Tor Mjaaland

«Fantastisk tilbakemelding»

– At Kia e-Niro har de mest fornøyde elbilkundene i Norge, er en fantastisk tilbakemelding, sier merkeansvarlig for Kia hos Bertel O. Steen, Simon Moe.

– Vi vet jo at det er en veldig god bil, men når kundene er så strålende fornøyd, så er ingenting bedre enn det, slår Moe fast.

Han medgir at han var spent da Jarle Johnsen valgte å satse på Kia e-Niro som taxibil.

– Det er jo biler som går store deler av døgnet med forskjellige sjåfører. At Johnsen og sjåførene hans er så fornøyd med bilen og allerede har bestilt flere, er jo utrolig hyggelig, sier Moe som innrømmer at de har hatt for lang ventetid på e-Niro tidligere.

– At vi akkurat nå topper på fornøydhetsbarometeret, er en fantastisk god timing. For nå kan vi igjen levere biler i løpet av fire fem uker, avhengig av utstyrsgrad og kundenes ønsker, sier en svært blid Kia-selger hos Bertel O. Steen Kristiansand.