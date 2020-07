Prøvekjørt: Mazda MX-30: Imponerer på pris, utstyr og kvalitet

Det tok tid før Mazda ble med på elbilkappløpet. Men det heter jo at den som kommer sent, kommer godt. Det lever Mazda opp til.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mazda kaller selv elbilen MX-30 for en kompakt suv. Designmessig er det mye likt med CX-30, en bil som har fått mye skryt for vakkert utseende. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Det er ikke så enkelt å si hva som imponerer mest med Mazda MX-30. Men la oss starte med prisen: Den er nok for mange en hyggelig overraskelse. 249.900 kroner for en kompakt suv med utstyr, finish og kjøreegenskaper som nærmer seg premiumnivå, er overraskende hyggelig sett fra kjøpers synspunkt. Den velutstyrte 1. edition-utgaven koster riktignok 10.000 kroner mer, men da får du også en bil fullstappet med utstyr.

Kjørelengde

Så får kanskje noen en liten negativ overraskelse over oppgitt kjørelengde på «bare» 200 kilometer. Vår erfaring er at Mazda har vært litt beskjedne her, men 200–250 kilometer er likevel mindre enn hos mange konkurrenter. Mazda mener denne kapasiteten er den mest miljøvennlige, og totalt gir det laveste CO2-avtrykket.

Komforten er stor i forsetene. Her er det stil, også over resirkulert materiale som har vært benyttet for å gjøre bilen så miljøvennlig som mulig. Foto: Tor Mjaaland



Biler med tilsvarende kjørelengde har jo solgt svært godt i Norge i mange år. Selv om Mazda MX-30 er en forholdsvis romslig bil, vil den være nummer to-bil for de fleste. Og da vil de fleste leve greit med rundt 20 mil «på tanken».

Men vi legger gjerne til at bil nummer én i husstanden kommer trolig til å stå mye parkert om MX-30 også står klar utenfor boligen. For denne bilen tror vi det er lett å bli glad i.

Slik ser elbilen Mazda MX-30 ut bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Miljøvennlig

V i nevnte prisen som må ha vært et lite sjokk for konkurrentene i en tid der bilprisene har tatt et hopp oppover. Men Mazda MX-30 har mer å legge på bordet. Den er rett og slett en flott bil, både utvendig og ikke minst innvendig. Her er det brukt delikate, myke materialer, og ifølge Mazda er de også miljøvennlige.

Mazda strekker seg mot premiumsegmentet, har de selv uttalt. «Stilig interiør», er vår konklusjon. Foto: Tor Mjaaland

Ett eksempel er resirkulert kork på midtkonsollen – stilig og miljøvennlig. Et annet er dørpanelene som er framstilt 100 prosent av resirkulerte plastflasker. Også det miljøvennlig og stilig.

Og du får følelsen av å sette deg inn i en dyrere bil enn prislappen tilsier. Designmessig er det mye likt med CX-30, en bil vi tidligere har kalt en av de stiligste i sin klasse. De to bygges på samme plattform.

Bakdøren er hengslet i bakkant, og det er ingen B-stolpe. Uvant, men inngangsåpningen blir stor. Foto: Tor Mjaaland.

Forsetene kan reguleres framover for å lette tilgangen til baksetene. Foto: Tor Mjaaland

Ved hjelp av disse knappene skyves førersetet elektrisk fram eller tilbake. Foto: Tor Mjaaland

Freestyle-dører

Men Mazda har flere overraskelser på lur enn hyggelig pris. Det oppdager du når du skal entre baksetet. Bakdørene kan ikke åpnes før du har åpnet fordørene. Og bakdørene er hengslet i bakkant, kalt freestyledører. Dermed forsvinner B-stolpen og høy åpningsgrad for både for- og bakdører gir stor inngang til bilen.

Ønskes tilgangen til baksetet bedre, kan forsetene elektrisk skyves forover ved å trykke på en knapp på seteryggen. Kanskje en litt tungvint løsning sett fra baksetefolket, men vil tro det fungerer greit etter litt erfaringstid.

Plassen i baksetene er helt grei, men i forhold til bilens størrelse, hadde vi kanskje forventet litt mer beinplass. I forsetene er komforten høy med elektrisk justering og to minneposisjoner. Skjermer er delikat plassert og gir et moderne inntrykk. I forlengelsen av midtkonsollen finner du en egen berøringsskjerm for klimaanlegget.

Lang kø

Infotainmentskjermen er integrert i toppen av dashbordet og enkel i bruk, takket være kontrollhjulet i midtkonsollen som du kan styre denne med. Etter vår mening er et slikt kontrollhjul den beste og ikke minst mest trafikksikre måten å gjøre det på. Du kan konsentrere deg mer om kjøringen og mindre om å treffe skjermen.

Bagasjerommet på 366 liter er helt greit. Det er ingen bagasjeplass, såkalt trunk, foran. Foto: Tor Mjaaland

Så var det kjøreturen , da. Vi prøvde en tidligutgave på tyske skilter og måtte til og med ha med hyggelig «anstand» fra forhandler bestemt av Mazda-toppene. Men det var ikke bare selgeren som var hyggelig. Mazda MX-30 er faktisk også en god opplevelse i fart bak rattet. Stillegående, kvikk nok for de fleste, presis på styringen og tar deg behagelig over dumper og ujevnheter på veien.

Køen var lang av elbillystne som vill på en kjapp prøvetur den ene dagen Mazda MX-30 gjestet Kristiansand. Vi blir ikke overrasket om mange av dem ender som eiere av bilen. Mazda har laget en bil som ikke har den lengste rekkevidden, ikke har den største motoren eller er blant de raskeste. Men kanskje dekker MX-30 det du trenger i en elbil. Og så får du utvilsomt mye for pengene.

Dette hjulet liker vi. Gjør det enkelt å styre innhold på infotainmentskjermen. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta Bil: Mazda MX-30 First Edition

Pris: Fra kr 249.900. Prøvd bil: kr 274.000,-

Effekt el-motor: 143 hk

Dreiemoment: 265 Nm

Toppfart: 140 km/t

0–100 km/t: 9,7 hk

Rekkevidde WLTP: 200 km

Rekkevidde bykjøring WLTP: 260 km

Hurtigladekapasitet: 50 kW

Lengde/bredde/høyde: 4395/1795/1570 mm

Vekt: 1645 kg

Bagasjevolum: 366 l

Taklast: 75 kg

Kjøreegenskaper

Du føler du kjører en storbil som er stillegående, lettkjørt og raskt å bli dus med.

Design

Etter vår mening er dette en bil som skiller seg ut fra konkurrentene med høyt nivå på ut- og ikke minst innvendig design.

Økonomi

Få elbiler gir så mye for pengene som Mazda MX-30. Med lave strømpriser er jo turen nesten gratis, og bilen er rett og slett mer verd enn den kvarte millionen du må ut med.

Pluss

Hyggelig pris, stilig design, behagelig under fart og svært velutstyrt både på sikkerhet og komfort.

Minus

Vi synes dørløsningen er en smule tungvinn. Men tøff og annerledes. Hadde kanskje forventet litt mer plass i baksetene. Tar ikke tilhenger.