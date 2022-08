Både nye og gamle eiere av Ford Mustang Mach-E kan glede seg over at bilen nå er godkjent for taklast. Nylig fikk den også godkjent økt tilhengervekt.

I en pressemelding forteller Ford at alle varianter av en av de aller mest solgte bilene det siste året, Ford Mustang Mach-E nå er godkjent for taklast. Det gjelder for alle de mer enn 8000 helelektriske eksemplarene av den helelektriske suv-en som er registrert – og de som blir produsert framover.

Dette skjer vel to måneder etter at Mustang Mach-E også har fått økt den tillatte tilhengervekten på flere varianter til 1000 kg.

– En av våre viktigste prioriteringer er å kontinuerlig forbedre våre kunders kjøretøy slik at de alltid kjører den beste versjonen av Mustang Mach-E. Vi vet at mange har ønsket å ha taklast på sin Mustang Mach-E, til bruk for alt fra skiboks, skistativ til annet fritidsutstyr som kajakker og sykler. Derfor har vi jobbet hardt for å få den godkjent for taklast, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg i pressemeldingen.

40 kilo bagasje

Godkjenningen for taklast gjelder alle varianter av Mustang Mach-E, men den tillatte takvekten er avhengig av om bilen er utstyrt med panoramatak:

Mustang Mach-E uten panoramatak: Maks 75 kg taklast

Mustang Mach-E med panoramatak: Maks 65 kg taklast

– Det betyr at om du har en skiboks som veier rundt 30 kilo kan du i en Mustang Mach-E uten panoramatak ha med deg over 40 kilo med feriebagasje, ski eller annet oppi den. Det er også mer enn tilstrekkelig for frakt av både sykler, kajakker og annet på taket, sier Ford Motor Norges administrerende direktør.