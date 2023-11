Elbil er førstevalget for hele 44 prosent av nordmenn, viser en fersk undersøkelse fra NAF.

– Nå er det nesten like mange som vil ha kjøpe en brukt elbil som de som oppgir at de skal kjøpe en brukt bensin- eller dieselbil, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding fra medlemsorganisasjonen.

I undersøkelsen som Norstat har gjennomført for NAF, svarer 18 prosent at de vil kjøpe en brukt elbil neste gang. Tilsvarende tall for en brukt bensin- eller dieselbil er 22 prosent.

– Det øker på med elbiler på bruktmarkedet, og de er i ferd med å ta over som den dominerende preferansen for bruktbilkjøperne også, sier Sødal.

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, konstaterer at stadig flere nordmenn ønsker å kjøpe brukt elbil. Foto: NAF

På vei ut

Blant de som oppgir at de skal kjøpe helt ny bil, dominerer som forventet elbil. Svært få oppgir at de skal kjøpe en ny hybrid, bensin- eller dieselbil. Mens 26 prosent vil ha ny elbil, er det bare 5 prosent som vil velge ny diesel- eller bensinbil.

– Undersøkelsen viser at det til tross for at fordelene for elbilistene stadig snevres inn, så er folk klare til å ta spranget fra bensin- og dieselbil til elbil, mener NAF-rådgiveren.

Elbilistene er ikke i tvil

Blant de som allerede eier en elbil, svarer seks av ti at de skal bytte den elbilen de har i en ny elbil neste gang det er aktuelt. Én av fire elbilister oppgir at de kommer til å bytte til en brukt elbil.

– Når 84 prosent av elbilistene sier at de skal fortsette å kjøpe elbil, viser det at det nær sagt ikke er noen vei tilbake når du først har kjøpt deg en bil som går på strøm, sier Nils Sødal.

Eierne av ladbare hybrider er vant til å lade bilen og nær halvparten av dem sier at de skal kjøpe en ny eller brukt elbil neste gang de skal bytte bil.

- Ladbar hybrid ser ut til å være som en oppvarmingsøvelse før man går over til en elbil, sier Sødal.

Tabell: Tenk på neste gang du skal kjøpe bil eller bytte ut bilen du har i dag. Hva slags bil er mest sannsynlig at du velger? (Fordelt på kjønn)