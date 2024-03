KRISTIANSAND: – En utrolig god opplevelse. Interessen var rett og slett voldsom for nye Renault Scenic E-Tech.

Det sa salgssjef Tom Gøytil hos Motor Forum Kristiansand etter å ha vist fram den nye elbilen Renault Scenic E-Tech under bilmessen på Lillestrøm nylig. Gøytil betegnet den også som viktigste bil for Renault på svært lang tid.

At den denne uka ble kåret til Årets bil i Europa, i hard kamp med BMW sin 5-serie, betyr et ytterligere løft for den romslige elbilen som imponerer både på pris, plass og ikke minst rekkevidde som er oppgitt til over 60 mil på utgaven med største batteripakke.

Kalt prisbombe

Det var under åpningen av bilutstillingen i Genève det ble offentliggjort at Renault Scenic E-Tech er kåret til Årets bil i Europa. Bilen har fått god mottakelse i Norge, og er blitt kalt både «prisbombe» og «rekkeviddevinner». Familiebilen, som Gøytil betegner den som, har en startpris på cirka 370.000 kroner. Da får du minste batteripakke på 60 kWh og kjørelengde på cirka 43 mil.

– Men vi tror at Techno-utgaven med 87 kWh-batteri og rekkevidde på over 62 mil blir bestselgeren. Den rekkevidden i forhold til pris er det få eller ingen konkurrenter som matcher, slår salgssjefen hos Motor Forum fast. Prisen på denne er cirka 440.000 kroner.

Interessen voldsom

TV2/Broom skriver at kåringen av Årets bil i Europa har røtter tilbake til 1964. Siden har den vært både omdiskutert, mye omtalt og ikke minst høyt verdsatt hos bilprodusentene som har gått til topps.

Til TV2/Broom sier PR- og markedsdirektør Roger Andersen i Renault Norge at kåringen er en fantastisk nyhet og en stor anerkjennelse for bilen.

– Etter norgeslanseringen på eCarExpo i Lillestrøm, der vi viste fram bilen og presenterte prisene, har interessen nærmest eksplodert. Vi har aldri tidligere opplevd så mange henvendelser før forhandlerne har mottatt sine biler. Det vil skje i løpet av de neste månedene, slik at prøvekjøringer da kan gjøres, sier Andersen til kanalen.