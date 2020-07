Kinesisk bileventyr på Lund

Det er rett og slett et lite kinesisk eventyr Edvard Haugland på Oddemarka Auto opplever. På 3–4 måneder har han solgt 70 elbiler av merket MG ZS. Vi møtte ham da han overleverte nok en elbil.

Ingrid Wirsching er en av de 70 som de siste månedene har kjøpt elektriske MG ZS EV av Edvard Haugland på Oddemarka Auto. Foto: Tor Mjaaland

– Det ble full match mellom meg og den kinesiske elbilen, slår en blid Ingrid Wirsching fast etter å ha overtatt en knallblå MG ZS. Hun byttet ut en ti år gammel dieselbil med elbilen og ga like godt bort gamlebilen til en nevø.

Kristiansandskvinnen forteller at hun falt for bilen da hun oppdaget en av dem parkert på golfbanen der hun ofte er å finne.

– Jeg er ikke den typen som bruker månedsvis på å ta en avgjørelse. Når jeg først hadde bestemt meg for å gå over til elbil, gikk det fort unna, forteller hun.

Seks på en dag

Det synes åpenbart en minst like blid eier og daglig leder hos Oddemarka Auto, Edvard Haugland, var veldig greit. Men det å overlevere stadig flere eksemplarer av den kinesiske elbilen, begynner han å bli vant med. Sist fredag forsvant seks nye MG ZS ut av butikken. Agenturet fikk han i månedsskiftet februar-mars, deretter ble det koronastenging og lite aktivitet før det tok skikkelig av i mai og juni.

Ingrid Wirsching har akkurat overtatt sin flunk nye kinesiske elbil av merket MG ZS EV. Edvard Haugland er fornøyd eier av Oddemarka Auto. Foto: Tor Mjaaland

Stort volumsalg har han ikke akkurat vært vant med den siste tiden, Subaru-forhandleren på Lund. Hittil i år har ni Subaru-modeller rullet ut av forretningen.

– Altfor mange gode biler rammes av det norske avgiftssystemet, slår Haugland fast og tenker på nullavgifter og momsfritak på elbiler og omtrent ikke avgifter på ladbare biler. Disse blir dermed vinnerne i den tøffe konkurransen om bilkundene. Og biler som Subaru blir taperne.

Kjøpte to

MG ZS dukket opp i vår, og prisen på 258.890 kroner har åpenbart falt i smak. Ikke minst fordi det dreier seg om velutstyrt elbil med litt suv-følelse med høy sittestilling.

– En sånn boom som dette har jeg ikke opplevd før. Det kan bare sammenlignes med da Subaru Forester ble lansert i 1999 og delvis da XV-modellen kom i 2012, sier Haugland som allerede har opplevd at en familie kjøpte sin andre MG ZS på få uker. Og at en lokal kommune har bestilt fem stykker.

Edvard Haugland forteller om hektiske dager på Oddemarka Auto og roser ansatte for stor «stå-på-vilje». Her sammen med et knippe elektriske MG ZS som snart skal overleveres til lokale kunder. Foto: Tor Mjaaland

– Vi har hele tiden leveringsklare biler, det er viktig når kundene først har bestemt seg, sier Haugland som ikke er i tvil om at han med god margin skal overskride salgsmålet han har fått på 100 solgte biler i 2020.

Mye utstyr

Han forklarer salgssuksessen med en bil der kundene får bra med plass, mye utstyr og en svært lav rente ved kredittkjøp.

– Men rekkevidden på 263 kilometer er ikke all verdens?

– Nei, men slik de fleste bruker elbilene, nemlig til daglig kjøring i nærområdet, er det mer enn nok. Og på samme nivå som bestselger e-Golf har hatt.

– For mitt vedkommende er det viktigere at det går rimelig raskt å lade bilen, sier nybakt MG-eier Ingrid Wirsching som i tillegg til golf-glede er glad i å gå på ski. Det blir noen Hovden-turer i løpet av vinteren. Men en halv times lading på Evje eller Bygland skal gå helt greit, sier hun og er ikke i tvil om at hun har fått mye bil for pengene.

– Betyr miljøbiten noe for deg?

– Klart det er gøy og meningsfylt å kjøre en bil som ikke forurenser. Og få med meg litt av de økonomiske elbilfordelene så lenge de består, sier hun og er ikke i tvil om at hun kommer til å kjøre mer i nybilen enn hun gjorde i den gamle dieselen.

Fakta Fakta: Bil: MG ZS EV Luxury

Registrert i Norge hittil i år: 873 biler

Pris: 259.890,-

Motor: Elmotor

Effekt: 143 hk

Dreiemoment: 353 Nm

Toppfart: 140 km/t

0–100 km/t: 8,2 sek.

Rekkevidde: 263 km (WLTP)

Strømforbruk: 18,6 kW/100 km

Ladekapasitet: 6,6 kW (hjemmelader); 80 kW (hurtig)

Lengde/bredde/høyde: 431/181/164 cm

Bagasjerom: 448 liter

Egenvekt: 1518 kg