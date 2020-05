Sjekker du luftrykket i dekkene ofte nok?

En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av alle norske bilister kun sjekker lufttrykket i dekkene når de skifter hjul to ganger i året. – For sjeldent mener dekkekspert.

VIDEO: Se hvordan du fyller luft i dekkene i videovinduet i toppen av saken.

– Det er veldig enkelt å sjekke lufttrykket i dekken og det bør gjøres én gang i måneden, sier Simen Ranneberg-Nilsen ved DekkTeam i Kristiansand.

I følge en undersøkelse som Infact har gjennomført for Continental Dekk Norge. svarer 48,5 prosent at de kun sjekker lufttrykket ved hjulskift. 15,7 prosent svarte at de kun sjekker lufttrykk hvis de ser at det er mindre luft i et av dekkene. 4,3 prosent svarte at de sjekker lufttrykket ukentlig, 2,1% gjør det aldri, mens 8,6% svarte «vet ikke».

20,8 prosent oppga at de sjekker lufttrykket månedlig i følge pressemeldingen.

– Riktig lufttrykk i dekkene gir for det første redusert bremselengde og det er jo bra med tanke på din egen og andres sikkerhet, sier Ranneberg-Nilsen.

Sjekk lufttrykket i dekken minst én gang i måneden. Det er den klare anbefalingen fra Simen Ranneberg-Nilsen ved DekkTeam i Kristiansand. Foto: Jim Rune Bjorvand

Vestlendingene flinkest

Det er forskjell på kjønn, aldersgrupper og hvor man bor i Norge. 42,2 prosent av mennene oppga at de kun sjekker lufttrykket i forbindelse med hjulskift, mens 55,3 prosent av kvinnene svarte det samme. Fordelingen på alder var relativt lik, mens folk på Vestlandet er de som sjekker lufttrykket oftest ifølge undersøkelsen til Infact.

– Riktig lufttrykk gir mindre rullemotstand som fører til lavere drivstofforbruk. I tillegg får man også jevnere slittasje på dekkene med riktig lufttrykk. Det betyr lenger levetid for dekkene dine, sier Ranneberg-Nilsen.

Sjekk trykket på bensinstasjonen

Lufttrykket sjekker du enkelt på nærmeste bensinstasjon hvor de har en luftpistol hengende på veggen. Da ser man umiddelbart hvilket lufttrykk man har i dekken. Det er viktig at bilen står relativt plant og at man ikke har kjørt lenge på forhånd slik at dekkene er varme.

Hva som er riktig lufttrykk ser man i instruksjonsboka til bilen, i dørkarmen, i bensinlokket eller på en plakat som pleier å henge på bensinstasjonen. Det oppgis også hvor mye luft man skal ha i dekkene hvis bilen er fullastet, noe den ofte er om man skal på ferie.

– Som sagt anbefaler vi å sjekke lufttrykket én gang i måned og gjør det til en vane hver gang du fyller drivstoff, sier Ranneberg Nilsen.

PS! Moderne biler har i dag TPMS, Tire Pressure Monitoring System, i dekkene. Dette systemet vil varsle sjåføren hvis lufttrykket er feil.