A-klasse med lang el-rekkevidde

A 250 e heter den ladbare utgaven av minstemann i Mercedes-familien og får startpris på 382.000 kroner og imponerende kjapp akselerasjon på 6,6 sekunder fra stillestående til 100 km/t. Allerede før jul skal de første modellene være klar for Norge.

- A-Klasse er en av våre viktigste modeller og den som utvilsomt har introdusert flest nye kunder til vårt merke. Med rekordlang elektrisk rekkevidde vil A 250 e definitivt bidra til å løfte Mercedes-Benz til nye høyder, uttaler Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz Personbil hos Bertel O. Steen i en pressemelding.

På listen over utstyr som følger med fra startutgaven finner man led high performance-lys, 8-trinns DCT automatgirkasse, ryggekamera og automatisk filholder.

218 hk

Vil du betale mer, kan du få massasje i stolene, head up-display, 360-kamera, Burmester stereo med 12 høyttalere og assistansesystemer på S-Klassenivå.

Den elektriske motoren er sømløst integrert i drivlinjen og vil sammen med den firesylindrede forbrenningsmotoren gi en systemeffekt på 218 hk (160 kW) og et dreiemoment på 450 Nm. Toppfarten er på 235 km/t (140 km/t på ren batteridrift). Og minstemann hos Mercedes får faktisk det største vannavkjølte batteriet i familien med en total kapasitet på ca. 15,6 kWh

For å optimalisere bagasjeromsplassen er eksosanlegget fullstendig redesignet. Fremfor å strekke seg til enden av bilen, avsluttes det nå midt under kjøretøyet. Drivstofftanken er integrert i installasjonsrommet for akselen, noe som gjør at batteriet kan plasseres under baksetene. Dette skal ifølge pressemeldingen resultere i minimalt tap av bagasjeromsplass sammenlignet med søstermodellene og sikrer et helt flatt gulv.