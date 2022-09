Alt har blitt dyrere. Matprisene øker, strømprisen slår stadig nye rekorder, drivstoff er dyrere og renta går opp. Men NAF advarer i en pressemelding mot å droppe nødvendig vedlikehold av bilen for å spare penger. Det kan bli dyrt i lengden.

– Den vanskelige tiden vi nå lever i gjør at mange må spare penger, men å utsette vedlikeholdet av bilen er ikke noen god idé, sier Jan Harry Svendsen som er rådgiver i NAF i pressemeldingen fra medlemsorganisasjonen.

Rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF. Foto: NAF

Dårlig ide

Han peker på at EU-kontroll, servicebehov, uforutsette feil og driftsstans er alle kostnader som er med på å øke et allerede høyt kostnadsnivå for landets bilister. For mange kan regningsbunken gjøre at man velger bort viktig vedlikehold av bilen. Det mener Svendsen er en dårlig ide.

– Problemet er ikke at man forsøker å spare penger, men det som kanskje var en liten feil kan fort bli kostbar å reparere om man bare lar feilen utvikle seg. I mange tilfeller kan man også oppleve at bilen kan bli trafikkfarlig om man for eksempel unnlater å bytte ut slitte dekk, bremser eller kjører rundt uten lys som fungerer slik de skal, sier Svendsen.

Lavere innbyttepris

Noen velger nok også å hoppe over et serviceintervall for å spare penger. Når de igjen skal selge bilen, kan det bety at man får en lavere innbyttepris hos bilforhandleren eller at man ikke får solgt bilen for det man ønsker om man selger den privat.

– Og om man har en bil på leasing, vil man få en betydelig påkost dersom man ikke har fulgt vedlikeholdsprogrammet. Dropper du en service mens bilen fortsatt er i garantiperioden, mister du garantirettigheter, minner NAF-rådgiveren om.

Rustgarantien

Det er også slik at man på service i mange tilfeller oppdager feil som kan være dekket av bilens garanti. Det går man glipp av dersom man ikke følger serviceintervallene.

– Et godt eksempel er rust. Kanskje er bilen akkurat innenfor garantien, og så unnlater man å ha den på en service der man hadde oppdaget rustdannelser. Kanskje er rusten også dekket av bilens rustgaranti. Da sitter man ikke bare med et gapende hull i servicehåndboken, men også med en bil med en kostbar rustskade som man ellers kunne fått reparert på garantien, rådgir Jan Harry Svendsen.