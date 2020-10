Slutt for Opel Ampera-e

Vi var på bilutstillingen i Paris høsten 2016 da Opel Ampera-e ble vist fram for første gang og vakte stor oppsikt. Nå bekrefter Opel at det er slutt for denne bilen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her har Anne Grete Bruheim og Sven Arild Andersen fra Motor Forum Kristiansand smilende tatt nye Opel Ampera-e i øyensyn på bilutstillingen i Paris høsten 2016. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Da den debuterte, var det til stor jubel fra elbilinteresserte. Endelig en elbil med skikkelig rekkevidde og det til en fornuftig pris. Da var den priset til under 300.000 kroner og hadde rekkevidde på over 50 mil etter gammel NEDC-norm. Elmotoren på 204 hestekrefter gjorde bilen både kjapp og morsom å kjøre. 7,3 sekunder fra 0-100 km/t var svært bra for fire år siden.

Siden har den hatt et heller turbulent liv, ikke minst etter at GM solgte Opel til franske PSA og produksjonen nesten stanset helt. Prisen steg, og leveringstiden ble fryktelig lang, opp mot to år. Siden har det gått mer på skinner med kort levering, men da hadde mange konkurrenter dukket opp.

Nå bekrefter Opel Norge overfor broom.no at produksjonen av Opel Ampera-e skal stanse. Den skal riktignok videreføres som Chevrolet Bolt, men er ikke aktuell for det norske markedet. I stedet kommer Opel med den elektriske småbilen Corsa og en elektrisk Mokka.

Opels norske kommunikasjonssjef, Stein Pettersen, opplyser til broom.no at Ampera-e har vært mest solgte Opel-modell i Norge de siste årene. Totalt er det registrert over 3700 Ampera-e i Norge av en totalproduksjon på cirka 9000 biler.