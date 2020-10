Prøvekjørt: Jeep Compass plug in: En tøffing på vei og i terreng

Smak på navnet Jeep. Kanskje kjenner du både bilhistorie, krigshistorie og får minner om en spesiell bil. I nye Jeep Compass får du med deg mye av det beste fra Jeep-historien. Pluss en god del til.

Jeep Compass trives også offroad som her på en skogsbilvei ved Lillesand. Men den ladbare suven er også behagelig og kjapp på landeveien. Foto: Tor Mjaaland

Jeep er opprinnelig amerikansk, men med skiftende eiere etterhvert, nå i Fiat/Chrysler-konsernet som er i kompaniskap med den franske giganten PSA (Peugeot, Citroen, DS og Opel).

Jeep-eventyret startet i 1941 med Willys-Overland som ble det første masseproduserte 4x4-kjøretøyet. Lenge før vi hadde hørt om suver.

Men nå er det nye tider for Jeep som viser at de følger med i timen. Vi kjørte den nye plugin-utgaven av Jeep Compass, en kompakt suv der du kan velge mellom 190-hesteren, kalt Limited, eller S-utgaven med 240 hk. Begge med en kombinasjon mellom en 1,3 liter stillegående bensinmotor og elmotor på 60 hk. En elmotor sitter bak, som på en BMW 2-serie Active Tourer. Men så finner du også en elmotor mellom bensinmotoren og 6-trinns automaten foran.

Du skal være litt tøff i trynet når du heter Jeep! Foto: Tor Mjaaland

Kraftpluggen

Vi kjørte Limited-utgaven, men kraftpluggen med 240 hk er like om hjørnet og blir etter alt å dømme den bilen som importør og forhandlere satser på. Men 190-hesteren var en ok kjapping av en bil, behagelig stille både på strøm og bensin og med følelsen av at dette er en bil du har god kontroll over, ikke den over deg. I overkant av sju sekunder fra null til 100 km/t er mer en greit.

Her er det valg både for høy- og lavgir og for hva slags underlag du kjører på. Foto: Tor Mjaaland

Både Compass og søstermodellen Renegade skal være 100 prosent autentiske Jeep 4x4-er – der de to elektriske motorene sørger for at firehjulsdrift alltid er tilgjengelig.

Både høy- og lavgirserie er standard. Det vitner om seriøse terrengegenskaper. Bilene leveres også med ulike kjøremodus, for ulike typer underlag.

Ingen luksus innvendig men enkelt, greit og ryddig. Foto: Tor Mjaaland

Bra rekkevidde

Batteripakken sitter under baksetet og har kapasitet på 11,4 kWt. Det skal gi rekkevidde på 50 km etter WLTP-standarden. På vår tur sørover fra Birkeland, forbi Mollestad-eika, hadde vi forbruk som tilsa nærmere seks mil el-kjøring. Men der var terrenget snilt og farten rundt 70 km/t.

Høyreist bakfra, Jeep Compass virker faktisk større enn sine 4,40 meter i lengderetningen. Foto: Tor Mjaaland

Vinterstid klarer du kanskje rundt fire mil på strøm. Også da får du unnagjort den daglige kjøringen uten bensinkostnader og utslipp vi helst unngår.

Jeep opplyser at lademodulen er plassert under bagasjerommet, over elmotoren slik at bagasjeplassen ikke påvirkes i særlig grad. 420 liter er bra på denne kompakte suven. Her har Jeep klart det mange andre bilprodusenter ikke får til, nemlig å beholde bagasjevolumet også i de ladbare utgavene.

Morsom detalj; her har Jeep lurt inn en liten Willys jeep i underkant av frontruten. Foto: Tor Mjaaland

Masse utstyr

Når det gjelder utstyr og førerstøtte, har Jeep Compass alt du trenger for sikker kjøring. Navigasjon og ryggekamera er standard, så her kommer det ikke mye ekstra på prislappen når endelig kontrakt skal skrives. Det liker vi.

Framkommelighet, kjøreegenskaper og utstyr er på premiumnivå. Innvendig er det enkelt og ryddig, men ikke akkurat luksuriøst. Vi har prøvd bedre seter, men følte likevel at vi satt greit med svært god oversikt. Elektrisk førersete liker vi.

Til en ikke alt for storvokst familie er Jeep Compass er en ok familiebil, også for de som plasseres i baksetet. Foto: Tor Mjaaland

Du velger mellom hybrid kjøring, der bilen veksler mellom strøm og bensin, ren el-kjøring eller du sparer og regenererer strøm til du har behov for det. Vi hørte nylig at det kan bli grønne soner i Oslo snart, der bare el-kjøring er tillatt. Da er det fint å ha med seg et lager med strøm inn i de grønne sonene.

Bagasjevolum på 420 liter er ikke mer enn det bør være. Pluss for lasteluke/skiluke i bakseteryggen. Foto: Tor Mjaaland

Bil: Jeep Compass plug-in Limited

Pris: 440.000,- (S-modellen 474.000,-)

Fossil motor: 1,4 l turbo bensin

Effet bensinmotor: 130 hk

Dreiemoment: 270 Nm

Effekt elmotor: 60 hk

Dreiemoment: 250 NM

Systemeffekt: 190 hk (240 hk S-modellen)

Toppfart: 183 hk

0–100 km/t: 7,9 sek

Forbruk WLTP: 0,21 l/mil

Bagasjevolum: 420 l

Tankvolum: 36,5 l

Lengde/bredde/høyde: 4394/1874/1649 mm

Vekt: 1860 kg

Jeep har ikke akkurat vært noen bestselger i Norge de siste årene. Men med stolt historie kombinert med en bil som nå burde treffe det norske markedet godt, kan det bare gå en vei når det gjelder nysalg. For her får du faktisk bra mye bil for pengene. Den 4,4 meter lange bilen har faktisk plass både til en ikke alt for storvokst familie og bagasjen deres. I tillegg tar den tilhenger på opp til 1250 kg om du har ekstra mye med deg.

Vi glemte forresten å nevne at Jeep Compass selvsagt har kompass i instrumentpanelet foran deg. I o-klubben Oddersjaa liker vi å vite om det går mot øst, sør, nord eller rett vest! Det siste neppe aktuelt, for i en Jeep mister du ikke bakkekontakten.

Kjøreegenskaper

Vi fikk dessverre ikke prøvd Jeep Compass skikkelig offroad. Men på en steinete skogsbilvei ved Lillesand likte den seg godt. Det gjorde den også på landeveien.

Design

Jeep Compass har et moderne utvendig design, likt mange av dagens kompakte suver. Den virker faktisk større enn de faktiske målene viser. Enkelt men ikke akkurat overdådig innvendig.

Økonomi

En kompakt suv som denne bør ikke koste over halvmillionen. Det klarer Compass greit å snike seg under med startpris rundt 440.000 kroner. Driftskostnadene blir som vanlig hyggelige på en plugin. 1,3 literen drivstoffvennlig om du skal på langtur.

Pluss

Bra med plass, mye utstyr og spreke motorer. Ok elektrisk kjørelengde og stort pluss for framkommelighet på absolutt all slags føre. Sju års garanti applauderer vi selvsagt for.

Minus

Enkelt og litt billig innvendig interiør. Setene kunne vært litt lengre i sitteputen.