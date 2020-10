Prøvekjørt: Toyota Yaris: Hybrid-flink og full pakke sikkerhet

Toyota har lenge vist at de kan småbiler. Nye Yaris er et nytt skritt framover. Her er det mye vi liker. Og Toyotas hybrid-system blir bedre og bedre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fjerde generasjon Toyota Yaris viser igjen at Toyota kan det med å lage småbiler. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Mange har snakket ned de ikke ladbare hybridene. De siste årene har det vært ladbare biler alle penga – med eller uten fossil motor. Men Toyota har trofast holdt på sitt system – uten stikkontakt – nå i fjerde generasjon og igjen i forbedret utgave.

Ja, vi måtte nesten passe oss for ikke hele tiden å ha blikket rettet mot bildet som viser hvor nye Yaris henter energien fra. For i store perioder lyste det grønt eller gult, noe som indikerer at her er det ikke bensinforbruk eller utslipp. Grønt bilde betyr at batteriene lades, gult at du henter energien fra batteriene.

Ryddig og oversiktlig uten knapper og knaster på dashbordet. Foto: Tor Mjaaland

Full pakke sikkerhet

At småbiler er fullstappet med sikkerhet, har langt fra vært tradisjon hos bilfabrikantene. Men her får du full pakke uten at du må legge til ekstra kroner gjennom systemet Toyota Safety Sence. Med kollisjonsvern og styreassistanse om en nødsituasjon skulle oppstå, fotgjengergjenkjennelse i mørket. Her er adaptiv cruisekontroll som leser fartsskiltene og lane assist. Hele pakka får du med deg fra billigste og enkleste modell Life til toppmodellen Style. Slik skal det være!

I topputgaven vi kjørte var det delskinn med røde, stilige sømmer. Uansett modell, så er sittekomforten foran bra. Foto: Tor Mjaaland

Nye Yaris er faktisk den første bilen som gikk gjennom EuroNCAPs nye og langt strengere kollisjonstest med full pott og fem stjerner. Det er ikke minst viktig i en småbil.

Skal være småbil

Men nå må vi snakke litt om bilen. Vi fikk låne en premier edition som satte oss i godt høsthumør; knallrød med sort tak, stort glasstak, led interiørlys, spesielle sportsseter, head-up display og mye annet. Ryggekamera? Ja, selvsagt, men det får du også på billigste utgave.

Den grønne streken viser at vi kjører på strøm og lader batteriene. Foto: Tor Mjaaland

De fleste biler vokser litt fra modell til modell. Nye Yaris er blitt fem cm bredere, ellers omtrent som før. Men akselavstanden er strukket, og bilen er rett og slett stiligere enn forgjengeren. Mye beinplass er det ikke bak om fører er av den lange utgaven, men fire ikke alt for langstrakte kan ha det greit på tur i nye Yaris. Og kanskje har Toyota rett i at en småbil ikke skal være for stor. Et viktig fortrinn er at den tar lite plass og er enkel å manøvrere der det er trange forhold.

Stoff og valg av myke materialer hever kvalitetsfølelsen innvendig. Foto: Tor Mjaaland

Biter seg fast

Og er du kommet i gang, merker du kjapt at du har fått flere hestekrefter til disposisjon. 0–100 km/t på 9,7 sekunder er kanskje ikke råkjapt, men den stillegående 1,5 liter motoren på 116 hk gjør bilen kjapp på de distansene du trenger det. For eksempel ved forbikjøringer rundt 70–80 km/t.

Slik ser nye Toyota Yaris ut bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Nå er det en god stund siden vi kjørte forrige utgave av Yaris. Men takket være det nye understellet, at hjulene er trukket lengre ut mot hjørnene, sporvidden bredere og tyngdepunktet lavere, bidrar til en god kjøreopplevelse. Nye Yaris biter seg liksom fast i veien og sier tydelig ifra: «Ja, jeg er en småbil, men har kjøreglede minst som mellomste Bukken Bruse.»

Et gedigent glasstak i lille Yaris ga romfølelse innvendig. Ikke standardutstyr, selvsagt. Foto: Tor Mjaaland

Verdt pengene

Billigste utgave uten digitale instrumenter starter på ca 256.000 kroner. De som bestiller bilen ser ut til å gå to utstyrsgrader opp til Active Tech, med blant annet 16-tommers alufelger, 8-tommers multimediaskjerm, navigasjon og digitale instrumenter, led-hovedlys, lyddempende frontrute, regnsensor og smart, nøkkelfri start. De 30.000 kroner du må legge til, tror vi er verdt pengene.

Både plass og oversikt er utmerket fra førersetet. Foto: Tor Mjaaland

Vi startet med å slå fast at Toyota kan det med småbiler. Som de kan også mye annet. I et marked der elbilene truer fra alle kanter, vil hybriden Yaris være et godt og ganske miljøvennlig valg for de som ikke har ladelyst.

Slik ser nye Toyota Yaris ut forfra. Yaris er utvilsomt blitt en tøffere utgave enn forgjengerne. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta Bil: Toyota Yaris Premiere Edition

Pris: Fra 256.900,-. Prøvd bil: 317.900,-

Motor: Tresylindret 1,5 l TNGA Hybrid

Effekt: 116 hk

Maksimalt dreiemoment: 120 Nm

Toppfart: 175 km/t

0–100 km/t: 9,7 sek.

Forbruk blandet kjøring: 0,38 l/mil (WLTP)

Utslipp CO2: 87–98 gram/km (WLTP)

Lengde/bredde/høyde: 3940/1745/1500 mm

Egenvekt: 1225 kg

Bagasjevolum: 286 liter

Tillatt hengervekt: 450 kg

Kjøreegenskaper

Lettkjørt, behagelig beskjedne ytre mål i tett bytrafikk, stillegående og kjappere enn forgjengeren.

Design

En småbil som Yaris kan neppe kalles stilig. Men tøff og sportslig har den neppe noe imot å bli kalt. Også på dette området et løft i forhold til forrige utgave.

Økonomi

Ikke billigst blant småbilene, men du føler Toyota-kvalitet i det aller meste. Vil tro de fleste velger Active Tech-modellen til ok 286.000 kroner. Nyeste generasjon hybridystem gir hyggelig forbruk.

Pluss

Stort pluss for all sikkerhet og førerstøtte som standard. Kvikk, spesielt når bensinmotor og el-motor jobber sammen. God førerposisjon og morsom å ratte.

Minus

Ut fra at dette skal være en småbil, blir det kanskje feil å nevne beinplassen bak som et minus. Med billengde på under fire meter, må det nesten bli slik. Ellers lite å trekke for.