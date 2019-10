Da elektriske Nissan Leaf ble lansert, ristet noen på hodet og syntes bilen var litt underlig. Men den solgte som bare juling. Chery Arrizo starter flommen av elbiler fra Kina og ser faktisk ganske flott ut både innvendig og utvendig. Etter noen mil i bilen slår vi fast at gigantnasjonen i øst holder bra tritt med andre asiatiske og europeiske elbil-konkurrenter.

For ei krone under 300.000 kroner får du en romslig elektrisk familiebil. Bagasjerommet på 460 liter er utvilsomt et konkurransefortrinn her hjemme der mange har fokus på størrelsen bakerst. Innvendig plass og komfort er også bra med godt med beinplass både foran og bak. Versjonen som hentes til Norge har blant annet skinnseter, soltak og ryggekamera.

Rekkevidde

I tillegg har den en voksen berøringsskjerm, nesten som i en Tesla, mente en som hadde latt seg imponere av denne. Den virker både brukervennlig og gir massevis av informasjon både om bilen og annet som bidrar til økt kjørekomfort og opplevelse underveis.

Rekkevidde er viktig for norske elbilelskere, noe det blir flere og flere av for hver måned som går. Chery-importøren opererer med flere mål for hvor langt du kan komme før batteriene er tomme. Kjører du konstant i 60 km/t under gunstige forhold, noe ingen gjør, oppgis rekkevidden til 500 kilometer. Ifølge den tidligere NEDC-normen, litt snillere enn dagens WLTP, blir rekkevidden 401 km, mens den strengeste gir 370 km. Ingen grunn til å klage på det.

Batteriet er på 54 kWh og kan lades fra 30 til 80 prosent på rundt halvtimen. Helt greit, men en del konkurrenter slår nok Arrizo her, som er ikke utstyrt med varmepumpe. Det kan redusere kjørelengden på kalde vinterdager.

Lettkjørt

Noen sprinter er ikke bilen. 120 hk effekt på motoren er ikke mer enn det bør være på en halvannet tonn tung bil. Men Arrizo er lettkjørt, og du finner seg raskt til rette både på motorvei og litt mer svingete sørlandsveier. Når vi passerer 100 km/t merket vi en del veistøy, men det kan ha med dekkvalg å gjøre på den aller første demobilen som er ankommet Norge.

Ut fra plass til passasjerer og bagasje, brukbar kjørelengde, og bra komfort for fører og passasjerer, er det ikke så galt å hevde at Arizzo er en elbil som langt på vei kan dekke familiens bilbehov nummer én. Den mangler litt på fotgjengersikkerhet, har ikke adaptiv cruisekontroll eller filskiftvarsler, for å finne noe å pirke på.

Flere underveis

Hadde Chery Arrizo kommet for tre, fire år siden, hadde den utvilsomt solgt som bare juling. Nå er det mange konkurrenter på banen, både kjappere og med noen kilometer mer på «tanken». Nærmest konkurrent i størrelse og utseende er kanskje Hyundai Ioniq, en bil mange nordmenn har sikret seg. Den taper på rekkevidde og plass, men har nok litt mer utstyr enn Arizzo.

Vi tror likevel at importør og forhandler RSA har fått en god elbilstart når de satser kinesisk. Allerede neste år skal det komme en kompakt suv og en større firehjulsdrevet suv fra Chery. Vi venter i elektrisk spenning på mer Kina-import.

Fakta

Bil: Chery Arrizo 5e

Pris: 299.900,- kroner

Batteri: 53,8 kWh

Ladetid 30–80 prosent: 30 min.

Motor: El-motor

Effekt: 90 kW/122 hk

Dreiemoment: 291 Nm

Toppfart: 152 km/t

0–100 km/t: 10,8 sek

Rekkevidde: 401 km (NEDC), 372 km (WLTP)

Lengde/bredde/høyde: 4572/1825/1496 mm

Vekt: 1546 kg

Bagasjevolum: 460 l

Design

Chery-konsernet har laget en moderne og stilig bil. Interiøret preges av en stor berøringsskjerm og høy skinnfaktor.

Kjøregenskaper

Chery Arrizo er lettkjørt, ikke veldig rask, og gir tydelig beskjed om underlaget er ujevnt. Totalt en behagelig tur.

Økonomi

Med innkjøpspris på ca. 300.000 kroner, legger Arizzo seg litt under en del av konkurrentene. Det er nok nødvendig for å få fart på salget.

Pluss

Mye plass både til passasjerer og bagasje. Bra rekkevidde.

Minus

Mangler litt på utstyr sammenlignet med en del konkurrenter. Noe veistøy i høy fart. Bakseterygg kan bare legges ned samlet. Ikke mulig med hengerfeste.