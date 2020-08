Jaguarangrep på bestselgeren

Audi har hatt kjempesuksess med en «billigutgave» av elbilen e-tron. Nå gjør Jaguar det samme og senker prisen på i-Pace med opp til 200.000 kroner.

Daglig leder hos British Cars i Kristiansand, Lars Christian Austad, går sammen med kolleger til priskrig rettet mot årets bestselger i Norge, Audi e-tron. Foto: Tor Mjaaland

Dermed går Jaguar rett i strupen på Audi som har hatt eventyrlig salg av e-tron. Bilen er både Norges og Sørlandets klart mest solgte modell i år, langt foran nummer to.

Daglig leder hos Jaguar-forhandler British Cars, Lars Christian Austad, legger ikke skjul på at han gleder seg til å tilby den langt rimeligere utgaven av bilen som i 2019 ble kåret til årets bil i verden, i Europa og i Norge.

Og det er ikke akkurat noen «B-utgave» med startpris på 599.000 kroner som de nærmeste ukene kommer fra fabrikken i Østerrike:

– Motoreffekten reduseres fra 400 til 320 hk. Men batteripakken er den samme med kjørelengde på hele 470 kilometer etter WLTP-normen, sier Austad. Dermed får nykommeren navnet i-Pace EV 320 –, modellen som hittil har vært enerådende heter EV 400. Og unnlater å nevne at Audis utgave til redusert pris, e-tron 50, har redusert kjørelengde på rundt ti mil i forhold til e-tron 55. Og ca 15 mil kortere enn Jaguars nykommer. Man snakker nemlig ikke ned konkurrentenes biler i denne bransjen, man framhever heller det positive med egne biler.

At billigutgavene har permanent firehjulsdrift og en solid utstyrspakke verdsatt til fra 70.000 kroner og litt oppover, unnlater Austad heller ikke å nevne.

Det er gode forklaringer på at Jaguar kommer med dette prisutspillet. Bilfabrikkene trues av store EU-bøter om de ikke får redusert utslippene. Dermed gjelder det å få opp salget av biler med lavt eller null i utslipp.

Audi e-tron har vært en enorm salgssuksess i Norge og på Sørlandet. Den er landets klart mest solgte bilmodell i 2020. Foto: Tor Mjaaland

Begrenset antall

– Jaguar vet av erfaring at elbil-landet Norge vil ta godt unna av den nye modellen, derfor har vi fått en stor kvote av totalproduksjonen, forteller British Cars-sjefen som har sikret seg 50 biler. Alle kommer før jul og må registreres i 2020 for å gi fabrikken effekt på utslippstallene.

Det betyr at i-Pace EV 320 produseres i et begrenset antall i 2020. Fra nyttår er det kun EV 400 som blir tilbudt kundene.

Men Austad har mer på lager enn sterkt redusert pris. Han forteller at Jaguar har tett dialog med kunder som har kjøpt og kjørt i-Pace, ikke minst norske. På grunnlag av dette kommer fabrikken med flere oppgraderinger på den nye modellen.

Økt kjørelengde?

– Det betyr raskere hjemmelading, ny software på infotainment med «berøringsskjerm» man ikke trenger berøre, bare holde hånden foran, og raskere hurtiglading , forteller Austad som tror redusert motorkraft vil bety at EV 320 for mange kunder vil gi økt kjørelengde i forhold til EV 400.

Noen sinke i trafikken blir ikke akkurat nykommeren. Den vil bruke rundt seks sekunder på sprinten fra null til 100 km/t, mer enn kjapt nok for folk flest.

For Jaguar kan utspillet med en rimeligere utgave være viktig for å få opp salgstallene. På denne tiden i fjor var det registrert rundt 2400 nye i-Pace i Norge, ca 3000 Audi e-tron. Per 16. august i år var det registrert bare 490 nye i-Pace mot over 6000 e-tron.

– Valutasituasjonen har ikke akkurat vært gunstig for oss, sier Austad og viser til at den såkalte innstegsprisen på EV 400 er 737.950 kroner. Med diverse utstyr betyr det at prislappen kjapt runder 800.000 kroner.

– Målsettingen er klar: Vi skal ta tilbake vår andel av markedet, sier en offensiv daglig leder hos British Cars.