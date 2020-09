Porsche utsetter Taycan-oppfølger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Porsche Taycan har vært en suksess i Norge og på Sørlandet. På registreringsstatistikken ligger nå Porsche blant de 20 på topp, foran mange kjente bilmerker. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Porsches første elbil, Taycan, er en stor suksess på Sørlandet og i Norge. Nærmere 1200 nordmenn har allerede fått utlevert bilen som gir Porsche en historisk salgsrekord i Norge i år. For første gang er de inne blant de 20 mest solgte bilmerkene her til lands. I Kristiansand er det registrert 40 nye Porsche Taycan per 23. august.

Etter planen skulle Porsche følge den ganske kjapt opp med en større og mer praktisk utgave, kalt Cross Turismo, skriver nettstedet broom.no. Denne skulle bli en slags stasjonsvognutgaven av Taycan. Men ifølge broom.no er denne utsatt, og årsaken skal være at Taycan selger så godt at de ønsker fortsatt fokus på denne modellen en stund fremover. Så veldig lenge må ikke interesserte Porsche-entusiaster vente. Sjefen i Porsche, Oliver Blume, lover ifølge broom.no, at den skal komme tidlig i 2021.