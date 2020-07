Prøvekjørt: Honda Jazz Crosstar Executive: Med hvilepuls og magiske bakseter

Jazz i musikkens verden har levende rytmisk puls og sterke innslag av improvisasjon, ifølge Store Norske. Nyeste Jazz fra Honda gir deg hvilepuls underveis og er nesten ikke hørbar.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Honda Jazz Crosstar gir litt suv-følelse i en liten men svært romslig bil. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Først ble vi imponert over hvor støysvak siste tilskudd til Honda-familien har blitt. Tidligere modeller har fått litt kjeft for dekkstøy. Den biten har Honda-ingeniørene ordnet skikkelig opp i.

Så ble vi overrasket over lavt forbruk og hybridløsningen fra Honda, som er den samme du finner i storebror CR-V. For her er det 1,5-liters motoren som virker som kraftverk for elmotoren slik at den oppfører seg som en elbil uten at du trenger å stå i ladekø. Dermed får du et forbruk ned mot kvartliteren i bytrafikken. Honda Jazz veksler dermed mellom fossil drift, hybrid drift og ren elkjøring.

Honda Jazz i eksklusive omgivelser foran Boen Gård. Foto: Tor Mjaaland

Magiske bakseter

Og da vi ble vist baksetene, betegnet som «magic seats» fra Hondas side, forstod vi at det er mye kløkt og finesse ute og går hos de som skapte denne bilen. Setene kan legges ned, slik at du får ekstra plass i bagasjerommet. Eller løftes opp slik at du kan bruke hele høyden fra golv til tak. Her får du plass til alt fra surfebrett til små trær, skryter Honda. Vi er enig i at trærne nok må være av det kortvokste slaget. Men bakseteløsningen er utvilsomt god. La oss si magisk.

Ryddig og oversiktlig dashbord med få knapper og knaster. Foto: Tor Mjaaland

Du får Jazz i to utgaver der vi testet crossover-utgaven Crosstar i Executive-versjon. Litt større bakkeklaring enn på søsteren og mye tøffere, etter vår mening. Om den er vakker, er det sikkert flere meninger om. Men den har særpreg, og det er lett å føle seg vel i denne store småbilen fra Honda som bare måler fire meter i lengderetning. Kombinert med svært god oversikt fra førersetet takket være stort frontvindu, skjulte vinduspussere og en smal a-stolpe mellom frontrute og det lille sidevinduet, har du god kontroll i hektisk bytrafikk.

Du får litt sofafølelse i baksetet som er overraskende romslig. Foto: Tor Mjaaland

Trivelig biltur

Du føler samtidig at Honda Jazz ikke er noen småtass når du sitter bak rattet. Kupeen er romslig med myke vannavstøtende stoffer i seter og på dashbord. Du får ikke «billigfølelsen» når du entrer nyeste Jazz.

Noen sprinter er den ikke, rundt ni og et halvt sekund fra stillstand til 100 km/t, men bilen er utrolig lettkjørt, nesten så den ordner kjøringen selv og at du bare er med på en trivelig biltur.

Den smale a-stolpen gir god oversikt også til sidene fra førersetet. Foto: Tor Mjaaland

Vi skal ikke gå mange årene bakover da småbiler og de billigste modeller hadde lite sikkerhets- og førerstøttesystemer. Det fant du bare på de dyreste modellene. Allerede billigste Jazz-utgave – Comfort – er fullstappet med utstyr. Og i topputgaven fylles det på med blindsoneinformasjon med overvåking av kryssende trafikk, Garmin navigasjon, fjernstyrte elektriske vindusruter og ryggekamera i tillegg til alt de andre modellene har.

Bagasjevolum på 300 liter er helt greit bilens størrelse tatt i betraktning. Foto: Tor Mjaaland

Lavt forbruk

Noen eksempler på standardutstyret er adaptiv cruisekontroll, led-lys, filholderassistent, trafikkskiltgjenkjenning og veiholderassistent. I tillegg til mye annet mange vil sette pris på. Honda Jazz må nesten sette verdensrekord i å topputstyre en småbil som starter på 249.900 kroner, og der topputgaven med kledelig overdel i egen farge lander noen tusenlapper under 300.000 kroner.

Du kan velge mellom forskjellige kjøremodus. Her er eco valgt, som gir lavest forbruk men minst sprut i bilen. Foto: Tor Mjaaland

I en tid der elbiler og ladbare hybrider står høyt i kurs blant norske bilkjøpere, kjører Honda sitt eget løp når det gjelder drivsystem for Jazz og CR-V. Kombinasjonen mellom bensinmotoren og en sterk elmotor gir lavt forbruk og lite utslipp. Og så må vi ikke glemme at Honda også har lansert en retro elbil, kanskje den artigste av alle, som sto småfrekt parkert ved siden av Jazz da vi hentet denne.

Vaksbar, myk tekstil innvendig gir en god følelse i motsetning til de som benytter hard plast. Foto: Tor Mjaaland

Begge er gode eksempler på at Honda tenker nytt samtidig som de vet at de har noen av de mest fornøyde bilkundene fra før av. Det gode rykte vil neppe Honda ødelegge etter lanseringen av en ny generasjon Jazz.

Kjøreegenskaper

Honda Jazz er lettkjørt, stillegående med svært god oversikt fra førersetet. Lett å trives i bak rattet.

Design

Vi synes Crosstar-utgaven av Honda Jazz har et artig utseende. Bilen er høyreist, kanskje ikke vakker, men med særpreg. Mye plass i en liten bil.

Økonomi

Hybrid-løsningen fra Honda der bensinmotoren er «kraftverket» for elmotoren gir behagelig lavt forbruk. Innkjøpspris fra rundt 250.000 kroner er helt greit.

Pluss

Fantastisk velutstyrt bil, også i rimeligste utgave. Bra med plass til passasjerer og bagasje til å være en bil på fire meter. Svært stillegående.

Minus

Den elektronisk styrte trinnløse automatkassen fungerer stort sett veldig behagelig. Men kan mase litt under kraftig akselerasjon.

Fakta Fakta Bil: Honda Jazz Crosstar

Pris: Fra 249.900,-

Pris prøvd bil: 295.000,-

Bensinmotor: 1.5 liter MMD Hybrid e-CVT

Effekt: 97 hk

Dreiemoment: 131 Nm

Effekt elektrisk motor: 80 kW/109 hk

Dreiemoment elektrisk motor: 253 Nm

Toppfart: 173 km/t

0–100 km/t:9,9 sek.

Forbruk: 0,27 l/mil (bykjøring)

Forbruk blandet: 0,39 l/mil

Lengde/bredde/høyde: 4090/1725/11556 mm

Vekt: 1325 kg

Bagasjevolum: 304 liter