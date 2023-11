– Jeg ser ofte at folk er ukonsentrerte og at mange kjører som om det er sommerføre om vinteren, sier Tommy Rustad.

Den tidligere internasjonale bilsportutøveren, som har jobbet som brøytebilsjåfør og driver eget tømmertransportfirma, er tydelig på at kjøring på vinterføre kan være utfordrende. Særlig ved de første snøfallene.

Nå har Statens vegvesen i samarbeid med Tommy Rustad laget filmer for sosiale medier, hvor Rustad gir tips om vinterkjøring og hvordan bilistene skal ta hensyn til brøytebilene.

Se flere videoer med Tommy Rustad på Statens vegvesens nettsider.

Kjører som på sommerføre

– Vi opplever en økende forventning om at veiene skal være bare året rundt, og at en del kjører som om det er sommerføre hele året, sier divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, i en pressemelding.

I tillegg til å kjøre som om det er sommer, opplever Rustad at mange setter for stor lit til bilens kjøresystemer. I filmene viser han blant annet hvordan tunge elbiler kan oppføre seg på glatt føre, og at det er bilføreren som må ha styringen.

– Er farten for stor, kan ikke elektronikken hjelpe deg. Det er du som kjører bilen, ikke bilen som kjører deg, sier han.

Ikke kjør forbi brøytebilen

De som brøyter for Statens vegvesen melder om at farten ute på vinterveiene stadig blir høyere og kjøreadferden mer aggressiv.

Det er mange utålmodige bilførere som ikke klarer å ligge bak brøytebilen, men gjør hasardiøse forbikjøringer som setter både dem og andre trafikanter i fare.

– Er du av typen som irriterer deg over brøytebilen, gå litt i deg selv, sier Tommy Rustad, som i en av filmene viser hvor galt det kan gå hvis du kjører forbi en brøytebil.

