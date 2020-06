Prøvekjørt: Lexus UX 300e: Elbil med «milliongaranti»

En ting er det enighet om i bilverdenen: Lexus leverer kvalitet og har de mest fornøyde eierne. Den enigheten rokkes neppe ved når første elbil fra Lexus triller på norske veier.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Elektriske Lexus UX 300e er til forveksling like hybridutgaven UX 250. Det skal den ikke skamme sge over, begge er noen stilige tøffinger. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Toyota-konsernet har tviholdt på sin hybridløsning i årevis. og hatt suksess med det både hos Toyota og Lexus. Ladbare hybrider og elbiler har det liksom ikke hastet med så lenge hybrider i hopetall har rullet ut av forretningene.

Men nå skjer det faktisk mye. Norgessuksessen Toyota Rav4 kommer som ladbar hybrid med lang elektrisk kjørelengde i løpet av året. Og konsernets første elbil er et faktum. Lexus UX 300e blir leveringsklar fra høsten av, og kommer ikke til å gjøre skam på Lexus sitt gode rykte med de mest fornøyde kundene ni år på rad, ifølge Autoindex-undersøkelsen. Med «milliongaranti» på batteripakken får eierne ekstra trygghet med på kjøpet.

«Her kommer jeg», sier elektriske Lexus UX 300e og viser frem en kraftig grill. Foto: Tor Mjaaland

Kvalitet

Vi har prøvd elbilen fra Lexus, riktignok en såkalt førproduksjonsutgave, på belgiske skilt faktisk, og konstaterer at her lukter det sedvanlig Lexus-kvalitet. Noen kvantesprang i forhold til elektrisk rekkevidde eller ladehastighet tar de riktignok ikke, men du sitter igjen med følelsen av at dette er en elbil det er lett å trives i.

Og Lexus må åpenbart ha en god porsjon selvtillit når de gir 10 år eller en millioner kilometer garanti på batteripakken. Vel å merke dersom du innfrir vedlikeholdsprogrammet på batteriene.

Prølvebilen gikk på belgiske skilter, til Norge kommer UX 300e tidlig på høsten. Foto: Tor Mjaaland

350 kilometer?

Vi nevnte rekkevidde. Den er foreløpig oppgitt til «mer enn 300 kilometer». Etter vår kjøretur tipper vi den havner på rundt 350 kilometer på WLTP-klassifiseringen. Helt greit, og for de fleste vil nok UX 300e bli en nummer to bil som dekker de daglige kjørebehovene. Men plass og kjørelengde er mer enn tilstrekkelig til hytteturer i indre bygder uten lading underveis.

Lexus lover også at gassavkjøling av batteripakken skal sørge for at du ikke mister så mange kilometerne i vinterkulda sammenliknet med den tradisjonelle varmepumpen.

Bagasjerommet på el-utgaven av Lexus UX har faktisk større bagasjerom enn hybridversjonen. Foto: Tor Mjaaland

Godt støyisolert

Men når bilen ikke vinner på rekkevidde og ladefart, hva er det så som gjør at vi begeistres? Flere ting, faktisk. Med drøyt 200 hk er den faktisk både morsom og svært kvikk på veien. Batteriene sørger for lavt tyngdepunkt på en bil som virker så gjennomført godt sammenskrudd og støyisolert at selv lavmælte samtaler i motorveifart bør gå som en lek. Advarsel: Hvisking i baksetet kan bli avslørt fra forsetene.

Lexus kaller vekselsvis første elbil i familien for suv og crossover. Er vel litt av begge og navnet ikke så viktig. Men sittehøyden er litt over det vanlige, slik mange nå foretrekker.

Det er lett å finne seg til rette i det komfortale førermiljøet i Lexus UX 300e. Foto: Tor Mjaaland

Forhjulsdrift

For en gangs skyld leverer Lexus en bil kun med forhjulsdrift, fordelen med det er blant annet at bagasjeplassen er blitt langt bedre enn i hybriden med firehjulstrekk, kalt UX 250h. Bakseteplassen virker helt grei, men med langbente forsetefolk, blir det ikke direkte romslig bak. Skiluke i bakseteryggen setter vi alltid pris på!

Volum på musikken kan du også stille på en liten hendel mellom setene. Foto: Tor Mjaaland

Forsetene derimot er det bare grunn til å juble over. Du sitter godt, plass og oversikt er prima, og det er lett å finne seg til rette bak rattet. Men Lexus beholder flere knapper på dashbordet enn en del andre. Det gjør at du må bruke litt tid på å bli dus med bilen.

Blir bena lange både foran og bak, kan det bli litt trangt for baksetepassasjerene. Foto: Tor Mjaaland

Utenom ladeluka er det lite som skiller elbilen fra hybriden med nesten samme navn. Det kan den være glad for, designmessig er dette noe av det beste vi har sett fra Lexus.

Kvalitet koster

Så var det prisen da. Lexus er ingen billigbil, kvalitet skal som kjent koste. Prisøkningen, som følge av svak norsk krone, betyr startpris i overkant av 400.000 kroner. Men da får du med utstyr som ryggekamera, led frontlys, elektrisk justerbare seter og Lexus sitt sikkerhetssystem. Toppmodellen vi kjørte, til litt under en halv million kroner, var tungt lastet med utstyr, for eksempel varme og kjøling i forsetene.

Slik ser det ut fra førerplassen i Lexus UX 300e. Foto: Tor Mjaaland

Lexus sin første elbil skal etter planen fordoble Lexus-salget i Norge. Hittil i år er det solgt rundt 250 av merket i Norge. At UX 300e vil øke salget merkbart, er det neppe tvil om. For i Norge har vi råd til å tenke kvalitet også når vi velger ny elbil. Det skal salgsfolkene til Lexus være glade for.

Fakta

Bil: Lexus UX 300e

Pris: Fra kr 409.900,-

Pris prøvd bil: 495.800,-

Motor: Elektrisk

Batterikapasitet; 53,4 kWh

Ladehastighet: Max 50 kW

Effekt: 150 kW/204 hk

Dreiemoment: 300 Nm

Toppfart: 160 km/t

0–100 km/t: 7,5 sek

Rekkevidde: Over 300 km

Forbruk: 17,5 kWh

Bagasjerom: 367 l

Lengde/bredde/høyde: 449/184/155 cm

Bakkeklaring: 14 cm

Vekt: 1785 kg

Kjøreegenskaper

Behagelig, lettkjørt og svært stillegående er stikkord som raskt dukker opp. Kanskje ikke så veldig sporty, men her nyter du turen.

Design

UX-utgaven fra Lexus er utvendig kanskje en av de beste fra produsenten. Stilrent med noen tøffe detaljer. Baklyktene gjør mye av seg, synes nok noen.

Økonomi

Lexus-modellene vil aldri være de billigste i innkjøp. Prisøkningen pga valuta ødela nok litt for lanseringen. Driftskostnadene som vanlig små på elbiler. og Lexus-bilene trenger sjelden tur på verksted.

Pluss

Vi gir pluss for komfort, bra utseende, høy kvalitet for fører og forsetepassasjer og en bil som virker svært solid og gjennomarbeidet.

Minus

Lite å trekke for her. Men prisen kanskje i høyeste laget, bakseteplassen kunne vært bedre. Ellers en bil det er svært lett å like.