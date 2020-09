Enyaq-feber hos Skoda-forhandleren

– Så ble det sannelig julaften, 17. mai og bursdag på én og samme dag, sier G-bil-sjefen Tor Erik Røed om 1. september, dagen da elektriske Skoda Enyaq ble presentert.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Daglig leder hos G-Bil, Tor Erik Røed (t.v.) og salgssjef Joacim Bjerke, gleder seg til nye Skoda Enyaq, vist på skjermene mellom dem, kommer til Sørlandet. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Bilen mange har ventet på, som flere tusen har skrevet seg på reservasjonsliste for og som skal føre Skoda for alvor inn i elbilverdenen, hadde verdensdebut i Praha i forrige uke. Med spesialhilsen til elbilandet Norge under visningen.

Både daglig leder Røed og salgssjef Joacim Bjerke innrømmer at de hadde sommerfugler i magen da de sammen med G-Bil-staben satt benket og fulgte premieren.

– Så var det bare lettelse og glede, sier salgssjefen som har hatt travle dager deretter. Umiddelbart var det prisen på bilen som gledet ham kanskje aller mest: – I solid Skoda-tradisjon der du får fantastisk mye bil for pengene, slår Joacim Bjerke fast.

Interessen har vært enorm for den elektriske suv-en Skoda Enyaq med opp til 510 kilometer rekkevidde. Foto: Skoda

Skriver kontrakt

Og i dagene som har gått siden visningen i Praha 1. september, har han hatt det travelt. Første uka er det de 1000 øverst på reservasjonslisten i landet som har hatt mulighet til å tegne kontrakt på bilen.

– 70 prosent av de som sto på reservasjonslisten hos oss har skrevet under på kjøpskontrakt, forteller Bjerke som sammen med Røed oppsummerer at rundt 300 har reservert Skoda Enyaq hos G-Bil. Med stadig flere kunder har det også blitt behov for nyansettelser på salgssiden.

Og sjefen bidrar gjerne med mer skryt av nye Skoda Enyaq:

– Her får kundene alt de trenger i en romslig familiebil som mulighet for tilhenger og takboks, god plass, stort bagasjerom, bra rekkevidde og massevis av utstyr om du ønsker å lage din helt egen og spesialutstyrte bil, sier Røed.

Slik ser nye Skoda Enyaq ut innvendig. Foto: Tor Mjaaland

Rekkevidde 510 km

Tilbake til prisen. Enyaq iV 50 med rekkevidde på 340 kilometer har startpris på rundt 350.000 kroner, det samme som en god del mindre VW ID.3, som nylig ble presentert. Mest aktuell for Norge nå er antagelig Enyaq iV 60 og Enyaq iV 80, som begge leveres første halvår 2020. Sistnevnte får rekkevidde på hele 510 kilometer. Andre halvår kommer utgaven med firehjulsdrift og største batteripakke, Enyaq iV 80X.

Innstegsmodellen får motoreffekt på 145 hk, topputgaven hele 265 hk. Prisen på den blir cirka 480.000 kroner. Den får to elektriske motorer, en på for- og en på bakakselen.

Skoda i front

– Tilbakemeldingene fra de som har testet bilen har vært utrolig gode, sier Røed som synes det er ekstra stas at nå er Skoda først ute med en elektrisk suv i dette segmentet i Volkswagen-konsernet. Skoda har tidligere vært ligget litt bak Audi og Volkswagen når nyheter skal presenteres. Senere i høst kommer fetterne, VW ID.4 og Audi Q4 e-tron, bygget på samme MEB-plattformen som Skoda Enyaq.

Mye ny teknologi dukker opp på el-suv-en. Head-up display projiserer hastigheten, men også informasjon fra assistentsystemene og navigasjonsinstruksjoner vises i frontruten. Her er retningspiler for navigasjon, informasjon om «lane assist» og den adaptive cruisekontrollen, og trafikkskilt og andre varsler.

Er det fare for kollisjon med en fotgjenger, syklist eller et annet kjøretøy, får føreren aktive styreimpulser som skal hindre sammenstøt gjennom en kontrollert unnamanøver. Ved venstresvinger, registrerer «turn assist» møtende trafikk tidlig, varsler føreren, og om nødvendig, stopper bilen.

Slik ser nye Skoda Octavia ut. Den kommer til Sørlandet i oktober. Foto: Skoda

Ny Octavia på vei

– Fantastisk pakke når det gjelder sikkerhet, førerstøtte og komfort, slår de to G-Bil-sjefene fast som også gleder seg til at bestselgeren Skoda Octavia om kort tid kommer i helt ny utgave. Med dieselmotor, bensinmotor og som ladbar hybrid.

– Fortsatt er det et marked også for biler med fossile motorer, slår Tor Erik Røed fast. Beviset på det er at over 80 nye Octavia med dieselmotor har rullet ut av forretningen første halvår. Nå er det tomt for utgående modell, men nye og større Octavia er rett rundt hjørnet.