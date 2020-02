Med firehjulsdrift og lading

BMW pøser nærmest ut ladbare biler for tiden. Og med gunstige norske avgifter, blir mange av modellene interessante på dette markedet. Det gjelder utvilsomt nye BMW 330e xDrive Touring.

Det er klart for nok en ladbar utgave fra BMW, nemlig BMW 330e xDrive Touring. Den kommer også som sedan. Foto: Wikfried Wulff, BMW

Tor Mjaaland

Ja, bilen kommer også som sedan, men det er nok stasjonsvognutgaven, eller Touring som BMW kaller dem, som er mest aktuell i Norge. Med WLTP-rekkevidde på over 50 kilometer, er det mulig å kjøre elektrisk mye av hverdagen for flinke ladere. At bilen kan ta tilhenger opp til 1500 kilo, er også godt nytt her hjemme. Selvsagt kombinert med BMWs kjente xdrive-system.

– Vi har et av markedets største utvalg av plug-in hybrider og med lanseringen av nye BMW 330e xDrive Touring kan vi tilby et skikkelig kinderegg; en ladbar stasjonsvogn med solid elektrisk rekkevidde, firehjulsdrift og tilhengerfeste, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby.

Slik ser den ladbare firehjulstrekkeren BMW 330e xDrive Touring ut bakfra. Foto: Wilfried Wulff, BMW

Første gang

BMW 3-serie kom som plug-in hybrid for første gang i 2015. I fjor ble den nye generasjonen lansert, også som plug-in hybrid, BMW 330e Sedan. Nå utvides den ladbare porteføljen med BMW 330e xDrive Sedan, BMW 330e Touring og BMW 330e xDrive Touring. Dette er første gang BMW lanserer en plug-in hybrid i et stasjonsvognkarosseri.

Prisen er selvsagt interessant i et marked der det stadig kommer flere ladbare modeller. Med firehjulsdrift sniker den seg såvidt under en halv million kroner. Det burde være konkurransedyktig. At bagasjevolumet er mindre enn på dieselutgaven, er noe vi er blitt vant til. I overkant av 400 liter stanser det på i denne utgaven.

Ifølge en pressemelding fra BMW er motoriseringen lik for alle variantene.. Under panseret sitter en to-liters firesylindret TwinPower turbo bensinmotor som yter 184 hk som er koblet sammen med en elektrisk motor på 83 kW/113 hk. Samlet effekt på de to motorene er 252 hk, med et dreiemoment på 420 Nm. Toppfarten er på 240 km/t.

Permanent 4X4

Modellene BMW 330e xDrive Touring og BMW 330e xDrive Sedan har firehjulsdrift med permanent kraftoverføring mellom akslene, uavhengig om bilen kjøres helt elektrisk eller på bensinmotoren.

For de mange «tilhengerglade» norske bilkjøpere opplyses det at fra sommeren 2020 vil alle de ladbare variantene av BMW 3-serie kunne leveres med tilhengerfeste med en kapasitet på 1 500 kg.

496.000 kroner er innstegsprisen for BMW 330e xDrive Touring. Uten firehjulsdrift må du ut med ca 22.000 kroner mindre. Sedan med firehjulsdrift koster det samme som denne, 474.300 kroner.