Det er selskapet Sono Motors som har sendt ut en svært optimistisk pressemelding med bilder av det de betegner som verdens første masseproduserte solcelledrevne elbil, betegnet som Solar Electric Vehicle og med navnet Sono Sion.

Ifølge Norsk Elbilforening har Sono Sion allerede fått en solid menighet. Over 19.000 personer har innbetalt et depositum på rundt 22.000 kroner per bil, melder selskapet i pressemeldingen.

Slik ser solcellebilen Sono Sion ut. Den er ifølge pressemeldingen en rimelig elektrisk familievennlig elbil med solceller innebygd i karroseriplatene. Disse fungerer både til å lade og som rekkeviddeforlenger. Foto: Martin Meiners/Sono

Ikke bare soldrevet

Men bilen baseres ikke bare på solcellenergi. Den er snarere hybrid ved at den er utstyrt med et litium ionbatteri på 54 kilowattimer (kWt) som leverer en forventet rekkevidde på 305 kilometer. I tillegg finnes det 456 såkalte «half-cell» solcellepaneler integrert i alle bilens karosseriplater, unntatt støtfangere. Disse fungerer både til å lade bilen når den står stille og som rekkeviddeforlenger under kjøring, og skal kunne gi 112 kilometer ekstra. Det skriver Elbilforeningen på sine hjemmesider.

Ifølge Sono er resultatet at Sion-eiere kan få redusert antall ladeøkter i snitt med opptil fire ganger sammenlignet med en tilsvarende elbil.

Super hurtiglading er det ikke snakk om, batteriet kan ifølge pressemeldingen ta imot opptil 75 kilowatt (kW) på hurtiglader og 11 kW via bilens ombordlader.

Ladestasjon

Sono Sion skal også kunne fungere som ladestasjon, det som på fagspråket kalles Vehicle to Load. Gjennom et uttak fra bilen kan det leveres inntil 11 kW, noe som gjør at du for eksempel kan utnytte på hytta eller på campingtur til å få fart på vaffeljernet. Sono opplyser at Sion også kan brukes til å lade en annen elbil.

Bilen skal være i den siste testfasen, og produksjonsstart skal etter planen skje i 2023. Bilen skal bygges i Finland av Valmet Automotive, som også bygger solar-elbiler for nederlandske Lightyear.

Sono planlegger å produsere 257.000 biler I løpet av de syv første årene. Sono Sion ble lansert på «Celebrate the Sun”-arrangementet i Munchen sammen med en annen nyhet fra Sono, Solar Bus Kit. Dette er et solcelle-kit som kan ettermonteres på busser med en lengde på over 12 meter, for eksempel Mercedes-Benz Citaro eller MAN Lion City.