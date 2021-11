Det finnes en rekke priser som deles ut til nye bilmodeller. En av dem heter «Det gyldne ratt», en tysk bransjepris etablert av mediemannen Axel Springer i 1976.

I år stakk nye Cupra av med heder og ære der modellen Cupra Born ble kåret til vinner i klassen «små og kompakte elbiler» i den internasjonale kåringen. Det skriver importøren Harald A. Møller i en pressemelding.

Der heter det også at troen på Cupra i det norske markedet er ytterligere styrket etter at de første tilbakemeldingene er begynt å komme for merkets første elbil, Born.

– Mange nordmenn har bestilt Born usett. Nå vi ser de første testresultatene fra journalister og dessuten internasjonale priser allerede. Vi har biler i produksjon, og mange nordmenn kan glede seg til Cupra Born på nyåret, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Cupra Norge i Harald A. Møller AS i pressemeldingen.

Cupra ble lansert i 2018 som et frittstående merke, og har hovedkontor i Martorell, Barcelona. Det er en del av Volkswagen-konsernet.