55.506 av oppkjøringene er i klasse B som er vanlig personbil, skriver veivesenet i en pressemelding.

– Sensorene våre har jobbet både kvelder og lørdager for å få dette til, sier Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

I første halvår i fjor (2021) ble det gjennomført 53.136 oppkjøringer i klasse B. Men mange synes fortsatt at ventetiden for oppkjøring er for lang.

– Selv om vi har kø og stor pågang, kan vi ikke kompromisse på trafikksikkerheten. Det aller viktigste er at de som består oppkjøringen fyller kravene som stilles for å være en trygg sjåfør, sier Herbst i pressemeldingen.

Nye sensorer

Statens vegvesen har nå ansatt en rekke nye sensorer, og de 30 første starter opp i disse dager.

– Vi har også en del avgang blant sensorene, men vi har flere nye sensorer under utdanning som vil være klare til innsats fra årsskiftet. Disse vil bidra godt til å ta unna pågangen, sier Herbst.

Kandidatene kan selv påvirke ventetiden ved å øve mye og være godt forberedt når de skal kjøre opp.

Høysesong

– Vår og sommer er høysesong for oppkjøring og teoriprøver. Det er flere kandidater i alle klasser, og i tillegg har vi oppkjøringer i motorsykkelklassene kun i sommerhalvåret. Vi ser også en tendens til at flere sekstenåringer heller tar førerkort for lett motorsykkel enn moped, og dette tar mer sensorkapasitet, sier Herbst.

I tillegg til førerkort for personbil og motorsykkel er det viktig å tilby prøver i de tunge klassene, prøver for drosjesjåfører og utrykningsførere.

– Vi må møte næringslivets og samfunnets behov for nye sjåfører i disse kategoriene, sier Herbst.

Flere stryker

I første halvår 2022 har det blitt gjennomført 65.909 teoriprøver i klasse B over hele landet. Andelen som stryker er på vei opp og er nå på 40 prosent i klasse B mot 35 prosent i 2021.

– Vi anbefaler å ta teorien samtidig som du tar kjøretimer, da får du bedre forståelse av innholdet. Dette øker sannsynligheten for å bestå teoriprøven. Hvis du møter godt forberedt til både oppkjøringen og teoriprøven, så bidrar du til kortere ventetid for alle, sier Herbst.