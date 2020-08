Nysgjerrig på campinglivet? Her er tre gjennomførte spikertelt som kunne vært hytter.

Med enkle grep kan du gjøre spikerteltet til et drømmested.

Campingvogn med spikertelt er et godt alternativ til hytte, mener Kine Theivendran. Bildet er fra spikerteltet hun og familien har stående på Kvinnhovden i Kvamskogen. Foto: Kine Theivendran

Mange nordmenn har åpnet øynene for alternative måter å feriere på her hjemme. Tidligere i vår kunne vi lese at etterspørselen av bobiler har eksplodert, og mye tyder på at interessen for campingvogner også er økende.

Ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken var det ved utgangen av fjoråret registrert 122.000 campingvogner i Norge. Det er en liten økning fra året før. I tillegg anslår Norges Caravanbransjeforbund at mellom 70- og 90.000 campingvogner står uregistrert rundt omkring i landet.

Langt fra alle bruker campingvognen til å forflytte seg fra et sted til et annet. En stor andel står på en fast oppstillingsplass. De har gjerne et fortelt eller et spikertelt festet til vognen som fungerer som et ekstra oppholdsrom (les mer i faktaboks).

Fakta Spikertelt/isolerte helårstelt og fortelt Spikertelt var i utgangspunktet betegnelse på et snekret tilbygg til en campingvogn. Spikertelt kalles også isolerte helårstelt. Spikertelt benyttes oftest på campingvogner som ikke transporteres langs veien, men som har fast oppstillingsplass. Spikertelt kan flyttes, men det krever mer jobb enn med et fortelt. Spikertelt er bedre isolert enn fortelt. Det kan derfor brukes året rundt og innredes som en vanlig bolig. Spikertelt er mer kostbart enn fortelt og koster mellom 90.000 og 160.000, avhengig av kvalitet og standard. Prisen for et fortelt ligger mellom 5000 og 20.000 kroner. Ikke alle campingplasser tillater spikertelt. Kilder: Wikipedia, VikingTelt AS

Her er tre spikertelt som kan inspirere til campingliv:

Moderne og koselig på 12 m²

Kvinnhovden i Kvamskogen

For litt over to år siden kjøpte Kine Holvik Theivendran (36) og mannen Rahulan Theivendran (53) plass til campingvognen på Kvamskogen i Vestland fylke. Her tilbringer de mye tid gjennom hele året sammen med sine tre barn på tre, seks og ni år.

– Vi er vant til å være på familiehytta på fjellet, men vi ønsket oss et sted vi kunne gjøre til vårt eget og da ble camping med spikertelt et godt alternativ. Det er veldig sosialt her, men man kan også være for seg selv om man ønsker det. Ungene stortrives sammen med venner de har fått i området, forteller Kine.

Paret anslår å ha brukt cirka 20.000 kroner på oppussingen. Det inkluderer blant annet nytt gulv med varme, beis og maling innvendig, ny isolasjon og dør, og en brukt sofa.

Kine er glad i moderne interiør, men ønsker likevel at spikerteltet skal føles koselig. Naturmaterialer, skinn, pledd og levende lys sørger for den lune stemningen.

Hun forteller at hun trenger å ha det fint rundt seg for å trives. Hun bruker mye tid på Instagram for å få inspirasjon og står selv bak kontoen by_kine.

– Selv om det bare er en vogn og et lite spikertelt på 12 kvadratmeter, synes jeg det var supergøy å gjøre det vi kunne for å få det så koselig som mulig.

Her er Kines interiørtips for spikertelt:

Legg inn litt innsats. Dersom du gjør litt ekstra ut av det, vil det bli nesten som en minihytte.

For å få hyttefølelsen kan du for eksempel beise furuveggene, eller male i mørke farger om teltet er på fjellet. Fyll sofaen med fine puter, pledd og skinn. Ha gjerne lykter på gulv og ved inngangen. Ta naturen inn, for eksempel med blomster om sommeren og kvister om høsten og vinteren.

Få inn møbler som passer rommet. Unngå for store og for mange møbler. Det er bedre med litt mindre sofa og bord slik at rommet virker større. Unngå også for mye pynt. Begrens det til noen få fine ting.

Kjøp med deg friske blomster når du skal i teltet. Det frisker opp interiøret. Potteplanter er vanskelig å bevare på grunn av temperatur og vannforhold. Stuegran er et alternativ. Den holder seg lenge uten vann og tåler kulde.

Kvinnhovden: I spikerteltet til familien Theivendran er det moderne, men koselig interiør.

Maritim stil ved sjøen

Breivika i Agdenes

I tre år har Beate Sivertsen (46), mannen Oddne Jakobsen (52) og deres to barn på 19 og 27 år hatt plassen til campingvognen på Agdenes i Trøndelag. Nesten hver helg fra vår til høst bytter familien ut storbylivet i Trondheim til fordel for campinglivet.

– Det er balsam for sjelen å komme ut til kysten og med flott natur rett utenfor døren. Siden min mann er fra Helgelandskysten og vi store deler av livet har bodd ved havet, får vi en ro ved å være der ute, forteller Beate.

For familien var det viktig å få en stil i spikerteltet som de selv trives med og ikke kopiere det «alle andre» har. De ønsket heller ikke den samme stilen som de har hjemme, som er noe mer minimalistisk.

– Vi ville ha det hjemmekoselig og finne et tema som kunne passe mot den litt maritime stilen – med innslag av harmoniske farger som hvitt, blått og grått.

De har blant annet tenkt på hvordan spikerteltet ser ut på både dagtid og kveldstid.

– Når kvelden kommer, lyssettes spikerteltet med innebygd belysning og utepeisen tennes. Lyktene settes frem for en koselig stemning, og vi nyter gjerne et glass med bobler, forteller hun.

Både hun og mannen har stor interesse for interiør og oppussing. Inspirasjonen henter de fra blader, Instagram og Pinterest. Mens Oddne er handy og liker å snekre, kommer Beate med ideene.

– Jeg er opptatt av at ting ikke trenger å koste mye for at det skal se bra ut. Vi liker gjenbruk, enten det er å beholde tingene som de er, eller lage noe nytt og spennende ut av det.

Her er Beates interiørtips for spikertelt:

Finn din egen stil. Vi har alle ulik smak og du må finne en stil som du trives med og som passer til stedet, enten det er på fjellet eller ved sjøen.

Legg sjelen i det arbeidet som blir gjort og hold det ved like sommer som vinter.

Jeg har valgt kunstige blomster og planter, men supplerer med friske blomster om sommeren når vi oftere er i campingvognen.

Breivika: Beate Sivertsen og Oddne Jakobsen har valgt en maritim stil i spikerteltet.

Praktisk og hjemmelaget

Reisadalen

I 2017 kjøpte Maria Olaussen (38) og mannen Kristian Olaussen (31) spikterteltet av Kristians mor. Det står i dag på Tronsanes camping i Nord-Troms.

– Vi ser på dette som hytta vår. Vi er her stort sett her hver eneste helg fra høsten til våren. Vi er glad i turer med bål og isfiske, og det går snøscooterløype fra campingen og opp på fjellet. Om sommeren tar vi vognen bort og farter andre steder, forteller Maria.

Paret har fire barn i alderen tre til 17 år, og Maria mener campinglivet er sosialt for både store og små. De fleste av naboene har spikertelt og barna kan løpe fra den ene vennen til den andre.

– Det er deilig å ha en plass å kunne dra til for å koble av når helgen kommer.

De siste årene har Maria og Kristian lagt ned tid, arbeid og penger for å få teltet slik de selv ønsket.

– Vi har investert såpass mye i det fordi vi ønsker at det skal fungere best mulig for en familie på seks. Etter at vi kjøpte spikerteltet, har vi blant annet utvidet det, malt, skiftet gulv, lagt gulvvarme, skiftet tak innvendig og byttet vinduer.

Familien har også laget et uteområde i tilknytning til spikerteltet, samt veranda og utebod. Uteområdet har vedfyring, tak og vegger, og ikke minst utsikt mot Reisaelva som renner forbi.

– Der fyrer vi ofte opp og inviterer andre som er på campingen på et glass vin eller god mat. Vi har hatt mange koselige sammenkomster der.

Maria forteller at hun er over middels glad i interiør og oppussing. Hun ønsker at spikerteltet skal oppleves som hjemmekoselig, samtidig som det er praktisk. Inspirasjon henter hun fra Instagram og interiørsider på Facebook, og hun er ikke redd for å sette i gang med egne prosjekter.

– Jeg er tilhenger av å handle brukt og pusser gjerne opp ting for at det skal passe inn hos oss.

Her er Marias interiørtips for spikertelt:

Gjør spikerteltet mest mulig praktisk med tanke på plass.

Følg din egen smak og det du liker. Det er jo tross alt du som først og fremst skal trives der.

Et must hos oss har vært gulvvarme siden temperaturen her fort kan komme ned i 25 minusgrader om vinteren. Det er deilig å kunne stå opp på morgenen til et varmt telt.

Kjøp plastblomster samt interiør og ting som tåler kulde.

Reisadalen: Hjemmekoselig, praktisk og gjenbruk er stikkord for spikerteltet til Maria og Kristian Olaussen.

Dette må du være obs på før du kjøper spikertelt

Ive Duestad Mikkelsen er daglig leder for VikingTelt AS, som tilbyr spikertelt. Hun mener det er tre ting man må være oppmerksom på før man går til innkjøp av isolerte helårstelt:

Sjekk reglene

– Sett deg inn i hvilke regler campingplassen eventuelt opererer med. De kan blant annet regulere hva som er tillatt av størrelse og hvor stor avstand som er pålagt å holde til naboene.

Vurder møbleringen nøye

Tenk over hvordan du ønsker å møblere spikerteltet. Det har betydning for plassering av dører og vinduer. Ønsker du utsikt i en spesiell retning eller vil du redusere innsyn?

– Det skal ikke bare se pent ut, men også være funksjonelt å bo i. Det kan for eksempel være viktigere å ha en lun sofakrok enn å ha en store panoramavinduer.

Undersøk underlaget

– Finn ut av hvilket underlag teltet skal stå på. Er det skogbunn, fjell eller gress? Det er avgjørende å vite for å sikre at forarbeidet tilpasses riktig.