Han frykter at det kan bli mye verre

Bilprodusenter har stengt fabrikker over hele Europa. Importørene har permittert mange ansatte. Også bilforhandlere på Sørlandet får nå føle på koronakrisen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Geir Skogdalen, administrerende direktør hos Toyota Sør, sier at usikkerheten i bransjen er stor for hva som kan skje den nærmeste tiden. Foto: Mjaaland, Tor

De aller fleste lokale forhandlere har gått til permitteringer eller sendt ut permitteringsvarsel til deler av arbeidsstokken. Og de frykter langt flere permitteringer de nærmeste dagene.

Det kan bli mangel på både deler og nye biler etter at bilfabrikker over hele verden har lagt ned produksjonen. Da kan situasjonen i verste fall bli at bare personer med samfunnskritisk viktige oppgaver får reparert bilene.

Men fortsatt er aktiviteten bra på verkstedene der mange benytter ledig tid til periodisk kjøretøykontroll, eller EU-godkjenning som det ofte kalles.

– Selv om Statens vegvesen har stanset de periodiske kjøretøykontrollene, er det mange som gjennomfører disse på verkstedene. Det er fornuftig bruk av tid og gir trygghet for sikrere biler, sier Jarl Richard Dalen, daglig leder hos Bavaria Kristiansand.

Jarl Richard Dalen, daglig leder Bavaria Kristiansand. Foto: Tor Mjaaland

10 prosent permittert

Han forteller at det er sendt ut permisjonsvarsler til ansatte, men at disse ikke blir effektuert før i neste uke. Når det gjelder tilgang på biler, så bestilte de inn et stort parti av bestselgeren BMW i3 kort tid før koronakrisen.

– Ren flaks, men veldig greit med biler tilgjengelig, sier Dalen.

I Gumpen Gruppen er 10 prosent av de ansatte permittert.

– Det betyr at 45 ansatte, for det meste i administrasjon og salg, er permittert, sier visekonsernsjef Terje Jochumsen.

En rekke bilforhandlere har denne plakaten plassert på inngangsdørene. Foto: Mjaaland, Tor

Administrerende direktør Geir Skogdalen hos Toyota Sør forteller at ca 10 årsverk nå er permittert.

– Vi har tatt ned litt kapasitet på verkstedet og ommøblert på salg, sier Skogdalen som opplyser at noen av de permitterte er på jobb på grunn av sykmeldinger og karantene hos en del ansatte.

Solid eier

Skogdalen har som de andre forhandlerne registrert klart lavere besøk i forretningen, men sier at de fortsatt selger og leverer biler.

– Slik det ser ut nå, har vi ikke manko på nye biler fra lager. Og det er interessant å se at en bil som nye ladbare Rav4 selger svært godt, sier Skogdalen som mener at det gir en ekstra trygghet å tilhøre det store og solide Bauda-konsernet i en dramatisk periode for norsk næringsliv.

– Men usikkerheten for hva som kommer til å skje de nærmeste dagene er stor, sier Skogdalen som frykter at bransjen vil rammes hardere innen kort tid.

– Vi vet ikke hva som skjer fra dag til dag og absolutt ikke hva neste uke vil bringe, sier Toyota Sør-sjefen.

Alle bilforhandlerne Fædrelandsvennen har vært i kontakt med tilrettelegger best mulig for kundene.

– Vi prøver å være mest mulig fleksible med tanke på levering og henting av biler, og har selvsagt satt i verk smitteverntiltak i lokalene våre, sier Geir Skogdalen.

Kjører hjem

Tor Inge Haugen er daglig leder hos Mobile Sørlandsparken og Mobile Fiskåtangen. Foto: Mjaaland, Tor

Tor Inge Haugen er daglig leder for Mobile Fiskåtangen og Mobile Sørlandsparken. Han forteller at 13 ansatte er permittert, for det meste i salg.

– Vi har hatt veldig bra aktivitet på verkstedet så langt, sier Haugen som gjerne skulle vist frem de mange nye modellene fra bilmerkene han representerer og som er lansert den siste tiden.

– Vi kjører gjerne hjem til kundene og viser frem biler, sier Haugen som er nøye på vask og rensing av alle bilene.

– Vi selger fortsatt biler, men det er stille i forretningen, sier Sondre Hansen, daglig leder hos Volvo-forhandler Frydenbø Kristiansand. Tre ansatte er permittert.

– Forholdene tatt i betraktning, så synes jeg aktiviteten er bra, sier Frydenbø-sjefen fra hjemmekontor med barn å ta seg av i tillegg til de mange utfordringene på jobben.

Foreløpig har ikke de lokale forhandlerne hverken manko på biler eller bildeler, men frykter at dette kan bli en utfordring om krisen varer lenge. De forsøker også å bistå kunder som er kommet i et uføre økonomisk sett.

– Vi hjelper for eksempel til med å forlenge leasingavtaler som er i ferd med å gå ut og går i dialog med kundene for å finne de beste løsningene, sier Terje Jochumsen.

Han regner med at det dessverre går mot flere permitteringer i tiden fremover.

Sterkt mars-salg så langt

Audi e-tron er bestselgeren både nasjonalt og lokalt. 144 nye e-tron har Gumpens Auto Øst levert ut hittil i år. Foto: Tor Mjaaland

Mens antall nyregistrerte biler i Norge har sunket med 32 prosent så langt i mars måned, har det faktisk vært en økning på 1,2 prosent i Kristiansand. Mange forhandlere melder om godt salg, og tror at kundene er klar over at vi går mot en solid prisøkning i nybilmarkedet innen kort tid. Det har ikke minst sammenheng med den svake kronekursen og dertil hørende knallsterk eurokurs.

Volkswagen har økt med over 100 prosent sammenliknet med de tre første ukene av mars i fjor, mens Audi suser videre med supersalg av elektriske E-tron og har økt med over 400 prosent sammenliknet med perioden 1. januar-22. mars i fjor.

Skoda har en økning på over 80 prosent sammenliknet med 2019, og flere andre bilmerker har også solgt bra så langt i år. Alle forhandlerne regner med at det blir en reduksjon i salget fremover, men er usikre på hvor stor nedgangen blir.

Når det gjelder nedgangen i det nasjonale markedet, ligger mye av forklaringen i at Tesla leverte 3414 biler de tre første ukene av mars i fjor mot 675 i år.