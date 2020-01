Vi har prøvekjørt BMW X3 xDrive30e: Nå blir det familiestrid blant X3-søsknene

Den er billigst av X3-modellene har massevis av hestekrefter, topp kjørekomfort og kjører billigere enn søsknene med diesel- og bensinmotorer.

Det er ingen store ytre endringer når BMW X3 kommer i ladbar utgave med en startpris på 620.000 kroner. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

For nå er den ladbare utgaven av BMWs mangeårige suv-suksess kommet til Sørlandet. Den blir etter alt å dømme familievinneren i et marked som mer eller mindre vil flomme over av biler med stikkontakt dette året.

Det er kanskje ikke helt riktig å kalle X3 for folkesuven med en prislapp på rundt 700.000 kroner. Men bilen har vært høyt elsket av norske bilkjøpere som liker å sitte høyt, ha bra med plass og sikker fremkommenlighet med firehjulsdrift. Og stort sett har det gått i solide dieselmotorer hos BMW X3.

Eneste ytre signal om at det er en ladbar utgave er luka til ladekontakten. Foto: Tor Mjaaland

Truffet blink?

Men i år kommer den altså allerede i januar i ladbar utgave. Senere på året kommer den som ren elbil. Ser du på skisendingene fra Tyskland, har du kanskje oppdaget tung markedsføring av BMW Electric mellom norske og mellomeuropeiske skiskyttere.

Mye tyder på at BMW har skutt blink som Fourcade og Tiril Eckhoff, i alle fall på det norske markedet. Med xDrive permanent firehjulstrekk (samme som X5 og 530e) og nesten 300 hestekrefter til disposisjon, er det gøy å sitte bak rattet i nykommeren. Bilen drives av en bensinmotor på 184 hk koplet til forhjulene og en elmotor som tar seg av bakhjulsdriften. Uansett om du kjører på bensin eller strøm, har du alltid firehjulsdriften intakt. Til sammen yter de 292 hk med cirka seks sekunder fra null til 100 km/t.

Høy kvalitet på sportsetene i utgaven vi prøvde. Foto: Tor Mjaaland

Siden elmotoren er integrert i girkassen, har bilen automatisk firehjulsdrift ved behov også når man kjører på ren eldrift.

Herlig «brom»

Undertegnede er kanskje en smule inhabil siden jeg daglig kjører en gammel diesel X3, men de to bilene kan nesten ikke sammenliknes. Det går så stille for seg i nykommeren X3 xDrive30e at du faktisk ikke vet om du kjører på strøm eller bensin. Tråkker du til skikkelig, gir bensinkreftene imidlertid fra seg et herlig «brom», og du forstår at alle kreftene er løs. I tillegg har du sikkerhetssystemer på høyt nivå som trygger kjøreturen på en helt annen måte enn i 2008-modellen min.

Den tunge nyregrillen er selvsagt med også når X3 lanseres i ladbar utgave. Foto: Tor Mjaaland

Underveis har du flere valg når det gjelder framdriften. Du kan la bilen avgjøre kombinasjonen mellom bensin- og eldrift, du kan velge ren elkjøring eller du kan øke antall el-kilometer ved hjelp av lading fra bensinmotoren.

Den elektriske rekkevidden er imidlertid ikke på nivå med storebror X5 som nærmer seg 100 kilometer på strøm. Her får du det halve, omtrent på linje med mange andre nye ladbare biler.

Bagasjerommet har mistet høyde og 100 liter volum på grunn av batteripakken. Foto: Tor Mjaaland

Redusert bagasjerom

Mens BMW-ingeniørene har klart å beholde flatt golv i bagasjerommet i X5, er det på den ladbare X3 forhøyet med rundt seks centimeter. Dermed mister du rundt 100 liter bagasjevolum i høyden. Bredde og lengde på bagasjerommet er som på de fossile utgavene.

Innvendig plass og komfort er som på resten av X3-familien. Hvilket betyr høyt nivå og god plass til fem voksne. Bilen vi kjørte var utstyrt med det aller meste, og dermed en prislapp på godt over 800.000 kroner.

Du kab velge mellom forskjellig kjøremodus når du er på tur i X3 xDrive30e. Foto: Tor Mjaaland

Så mye trenger du ikke å bruke om du vil kjøre ladbar X3. Med en bra utstyrspakke introduserer BMW den ladbare utgaven til 660.000 kroner. Startprisen er rundt 620.000 kroner. Med norsk avgiftsnivå knuser den ladbare utgaven sine familiemedlemmer med fossile motorer når det gjelder leasingkostnader.

Bakseteplassen skal være som i de fossile utgavene av X3. Foto: Tor Mjaaland

Hyggelig lavt

Mye tyder på at det i framtida vil stå en god del X3 xDrive30e både utenfor hyttene i Sirdal, Åseral og Setesdal og mange andre steder. Med tilhengervekt på 2000 kilo får du med deg det meste, selv om altså bagasjevolumet ikke er på mer enn 450 liter.

Oppgitt forbruk etter WLTP-normen er satt til 0,22 til 0,28 liter per mil. På langtur vil selvsagt forbruket bli høyere. Men er du flink til å lade til daglig kjøring, blir drivstofføkonomi og utslipp både til nær- og fjernmiljø hyggelig lavt. Da er kanskje ladbar X3 et interessant alternativ også for dem uten de tykkeste lommebøkene.

Bra komfort for fører og passasjer i denne påkostede utgaven av X3 xDrive30e. Foto: Tor Mjaaland

Fakta:

Bil: X3 xDrive30e (Steptronic)

Pris: Fra kr. 620.910,- (Prøvd bil 887.710,-)

Bensinmotor: 2,0 liter

Effekt: 192 hk

Elmotor: 80 kW/109 hk

Samlet effekt: 292 hk

0–100 km/t: 6,1 sekunder

Toppfart: 210 km/t

Toppfart eldrift: 135 km/t

Dreiemoment: 420 Nm

Forbruk: 0,22–0,28 l/mil (WLTP)

Utslipp CO2: 64–49 gram/km

Elektrisk rekkevidde: 46 km (WLTP)

Bagasjevolum: 450 liter

Lengde/høyde/bredde: 4708/1891/1680 mm

Vekt: 1990 kg

Kjøreegenskaper

Her er det lett å la seg begeistre. Bilen er mer enn kjapp nok, XDrive-systemet kjenner vi godt fra før, utstyrspakken er stor og bilen er herlig stillegående.

Økonomi

Norsk avgiftssystem sørger for at en bil som er mer kostbar å produsere enn de fossile utgavene, er billigere i innkjøp. Med mye småkjøring og hyppig lading, kjører du billig.

Design

BMW er konservative når det gjelder design. Derfor er de ytre forskjellene mellom denne og en 10–15 år gammel X3 beskjedne. Innvendig er det rett og slett lekkert.

Pluss

Suverene kjøreegenskaper, bra med utstyr, spenstig motorpakke og lademuligheter gjør X3 xDrive30e atytraktiv.

Minus

Litt synd at batteripakken tar noe av høyden i bagasjerommet. Ellers lite å trekke for.

