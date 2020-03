Prøvekjørt: Mercedes-Benz GLE 350 de: «Her har Mercedes truffet blinken»

Hvorfor kjøpe elbil når du nå kan få en drivstoffgjerrig ladbar suv med et hav av plass, masse luksusfølelse, super fremkommelighet og elektrisk kjørelengde på rundt ti mil?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mercedes-Benz GLE 350 de er en sværing av en suv på nærmere fem meter. Men den imponerer med elektrisk kjørelengde på rundt ti mil. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Bilen heter Mercedes-Benz GLE 350 de, og svaret kan selvsagt være at du ikke har 800.000–900.000 kroner å bruke på bil. Det gjelder jo for mange av oss. På den annen side har elektriske Audi e-tron vært den store vinneren på nybilmarkedet i år med en gjennomsnittlig prislapp på mellom 700.000 og 800.000 kroner. Så folk er åpenbart villig til å bruke penger på bil med høy luksusfaktor og hyggelige driftsutgifter.

Bilen vi har vært på tur med denne gang, har vært presentert i ladbar form tidligere. Men da med en stor og ikke akkurat drivstoffgjerrig bensinmotor og ikke alt for lang elektrisk rekkevidde. Nå kommer den store Mercedes-suven med en suveren elektrisk kjørelengde kombinert med en velprøvd dieselmotor som neppe bruker særlig mye over halvliteren om du kjører på skikkelig langtur. Har du hytte på Bortelid, kan du kjøre elektrisk på mesteparten av turen.

Med to batteripakker godt gjemt under baksetet har Mercedes klart å levere et bagasjerom på hele 630 liter. Foto: Tor Mjaaland

Kunststykke

I tillegg har Mercedes-ingeniørene klart kunststykket å bevare bagasjeplassen i den ladbare utgaven. Med flatt bagasjerom på hele 630 liter, får du med deg det aller meste. Og passasjerene har ingen grunn til å klage, i alle fall ikke over plassen. For også i baksetet er det romslig i en bil som er hele 1,95 meter bred. Mange ladbare hybrider har måttet redusere på tankkapasiteten. Også her har Mercedes funnet gode løsninger med plass til hele 65 liter på dieseltanken.

Plassen i baksetet er solid, både i bredde og til eventuelle lange bein. Foto: Tor Mjaaland

Dermed slår vi fast at det er en voksen bil det dreier seg om. På en tur nede i det romslige parkeringshuset under Torvet, valgte vi en ledig plass der de to naboene hadde breiet seg. Da merket vi at bilen ikke akkurat er i miniformat. Men med kameraer rundt bilen og et godt ryggekamera – pluss hissige varselsignaler – får du god hjelp til å manøvrere bilen i trange områder.

En tøffing i trynet med en aggressiv, stor grill, er GLE 350 de. Foto: Tor Mjaaland

Rask nok

Forrige generasjon GLE 500 e hadde en 3-liters sekssylindret bensinmotor. Den nye utgaven med en firesylindret dieselmotor på to liter yter 194 hk og 400 Nm. Den kombineres med en 136 hesters elmotor med hele 440 Nm. Systemeffekten blir 320 hestekrefter og 700 Nm. Og det er faktisk nok til at det går unna fra 0–100 km/t på 6,8 sekunder. Ikke akkurat Tesla-fart, men mer enn nok spenst og hurtighet på den to og et halv tonn tunge bilen.

Du kan velge mellom en rekke kjøreprogram, som styres via et lite hjul på midtkonsollen. I Offroad går dieselmotoren konstant, ellers spenner det fra Eco, via Electric, Comfort og Sport til Individual der du kan programmere selv. Med bare elmotoren i bruk, skal den klare en toppfart på 160 km/t.

En sammenhengende «planke» med to 12,3 tommer store skjermer preger dashbordet. Foto: Tor Mjaaland

Bilen ordner opp

Innredningen er visstnok den samme som i toppmodellen GLS. Fra to store sammenhengende 12,3 tommer skjermer, får du all den info og underholdning du trenger. Konklusjonen er at dette er både oversiktlig og elegant.

I nye GLE får du solid hjelp til en mest behagelig, sikker og økonomisk kjøretur. Etter at du har lagt inn bestemmelsessted og koplet inn fartsholderen, beregnes svinger, kryss, fartsgrenser, veistandard og mye annet for å frakte deg mest økonomisk dit du skal.

Med en så stor bil er diverse kameraer og et godt ryggekamera helt nødvendig. Foto: Tor Mjaaland

At den ladbare utgaven av GLE blir vinneren i Norge, er det liten tvil om. Med nesten ikke avgifter blir den også den billigste av de forskjellige GLE-variantene. Samtidig som den til de grader kjører mest økonomisk.

Vellykket kombinasjon

Du får også med deg en god del utstyr på kjøpet. Men kjenner vi Mercedes-kunder rett, så havner nok den endelige prislappen på nærmere én million kroner når listen for ekstrautstyr er ferdig krysset av.

Her er det flere valg av kjøremodus der du også kan velge ren elbil-drive. Foto: Tor Mjaaland

Uansett får du en sværing av en luksusbil, med gode terrengegenskaper, massevis av plass og super driftsøkonomi, om du går for og ikke minst tar deg råd til GLE 350 de. Vi har ventet på vellykkede kombinasjoner av diesel og strøm, her har Mercedes vist hvordan det gjøres. Et WLTP-forbruk på 0.11 l/mil sier det meste.

Her bør hverken fører eller passasjer ha mye å klage over. Høy Mercedes-sittekomfort. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta Bil: Mercedes-Benz GLE 350 de

Pris: Fra kr 830.900,-

Pris prøvd bil: 1.050.000,-

Motor: 2,0 liter diesel

Effekt: 194 hk

Dreiemoment: 400 Nm

Elmotor: 136 hk

Dreiemoment: 440 Nm

Systemeffekt: 320 hk/700 NM

Toppfart: 210 km/t

Toppfart elmotor: 160 km/t

0–100 km/t: 6,8 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,11 l/mil

CO2-utslipp (WLTP): 19 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 492/195/177 cm

Vekt: 2580 kg

Hengervekt: 3500 kg

Bagasjevolum: 630 liter/1950 liter

Kjøreegenskaper

Behagelig, stillegående, topp fremkommelighet og rask nok i massevis for folk flest. Dieselmotoren ikke helt stillegående.

Design

Det er sedvanlig Mercedes-stil over alt det innvendige. Også utvendig er det lett å like den store bilen, selv om vi aldri har hatt sans for den kraftige G-bjelken.

Økonomi

En storbil som GLE 350 de er ikke billig i innkjøp. Men på driftsøkonomi slår den de aller fleste ladbare bilene.

Pluss

Billig i drift med stor elektrisk rekkevidde, god plass, fremkommelighet på topp og en solid porsjon luksusfølelse.

Minus

I trangt byrom blir den nesten fem meter lange og 1,95 meter brede bilen i største laget. Den kraftige G-bjelken GLE hele tiden har hatt med seg deler på en måte bilen i to.