Feil på halvparten av tungbi­lene: – Men folk trenger ikke å være redde

Statens vegvesen fant feil og mangler på over halvparten av tungbilene som i fjor ble kontrollert i Region Sør, og mer enn hver tredje fikk kjøreforbud.

35 prosent av tungbilene som i fjor ble kontrollert i Region Sør fikk kjøreforbud. Foto: Tormod Flem Vegge / arkivfoto

KRISTIANSAND: – At det ble funnet feil på en så stor andel av tungbilene henger sammen med måten vi gjennomfører kontrollene på. Biler fra selskaper som det erfaringsmessig har vært lite feil på blir ikke kontrollert, mens ukjente og de som har hatt mye feil tidligere må finne seg i å bli sjekket nøye, sier Harald Aspheim, som har ansvar for tungbilkontroll i Agder og Vestfold og Telemark.

På landsbasis kontrollerte Statens vegvesen i fjor over 77.000 tungbiler.

Av disse ble det funnet feil og mangler ved 34.605, skriver Statens vegvesen på eget nettsted.

Flest feil i Region Sør

Dårligst ut kom Region Sør som før omorganiseringen i Statens vegvesen ved nyttår, besto av Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Her ble det funnet feil eller mangler på 54 prosent av kjøretøyene, og hele 35 prosent fikk kjøreforbud.

– Disse resultatene viser at jobben som våre kontrollører gjør ute langs veien er et svært viktig bidrag til alles trafikksikkerhet. Ved å luke ut de kjøretøyene og førerne som ikke har ting i orden, gjør vi samtidig forholdene bedre for alle de yrkessjåførene som følger regelverket, uttaler den nye lederen for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Regionsjef Reidar Retterholt i Norges Lastebileierforbund ønsker flere kontroller av tungbiler. Foto: Kjartan Bjelland

– Trenger ikke være redde

– Det er klart det kan høres skremmende ut når det avdekkes feil og mangler ved over halvparten av de kontrollerte tungbilene. Men folk trenger absolutt ikke være redd for å møte lastebiler i trafikken. Bare gjennom Gartnerløkka i Kristiansand kjører det hver dag 4000 lastebiler, og andelen som er involvert i ulykker er veldig liten, sier regionsjef Reidar Retterholt i Norges Lastebileierforbund i Agder og Rogaland.

Han understreker at næringen hilser kontrollene velkommen, og skulle gjerne sett at langt flere lastebiler hadde blitt vinket inn.

– Vi skal ikke ha tungbiler med alvorlige feil og mangler kjørende på våre veier. Økt kontrollvirksomhet gir i tillegg like konkurransevilkår, sier Reidar Retterholt.

Harald Aspheim skulle gjerne innfridd ønsket fra næringen om flere kontroller, men sier midlene de har til rådighet er begrenset. Løsningen blir derfor å kontrollere smartere.

Tekniske hjelpemidler som automatisk skiltgjenkjenning og datahistorikk på transportselskapene hjelper Statens vegvesen med å luke ut de rette lastebilene.

Kjøreforbud

Totalt sett fikk 27 prosent av de kontrollerte kjøreforbud fram til feil eller mangler var rettet opp. Noen ble stående lenge på en av landets kontrollplasser.

– De som får kjøreforbud for å ha hyller og juggel i frontruta som hindrer sikten til sjåføren, kan rette opp dette forholdsvis raskt. Det er verre med dem som har alvorlige tekniske feil eller som må bytte flere dekk før de får kjøre videre. Det er flere tilfeller av at tungbiler må berges til verksted og repareres der før de får slippe ut i trafikken igjen, sier Wigdel.

Brudd på kjøre- og hviletid

Kontrollørene fra Statens vegvesen sjekker også at tungbilførerne følger regelverket for kjøre- og hviletid.

– Vi kontrollerte kjøre- og hviletida til over 13.000 førere langs veien i fjor. 41 prosent hadde mangler som var så store at de ble påpekt. 913 førere hadde brudd som gjorde at de fikk kjøreforbud og ble pålagt hvil på stedet. 1236 sjåfører hadde overtrådt reglene så grovt at de ble anmeldt, sier Wigdel.

