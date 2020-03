Bilbransjesjefen forventer kraftig prisøkning

Bilfabrikker over store deler av Europa har stanset produksjonen. Sist ute var Volkswagen som fra fredag stenger fabrikkene. - Nå lønner det seg å kjøpe ny bil, sier bilbransjelederen.

Trafikkstasjonene er stengt, men leder av Bilbransjeforbundet, Terje Jochumsen, oppfordrer folk til å gjennomføre EU-kontroller hos verkstedene. Både av sikkerhetshensyn og for å opprettholde aktiviteten i en samfunnsviktig bransje. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

– Det er ingen tvil om at situasjonen for bransjen er dramatisk. Alle er vi preget av det som skjer, men vi står sammen i fellesskap i en samfunnskritisk viktig bransje, sier Terje Jochumsen, leder av Bilbransjeforbundet i Vest-Agder.

Samtidig mener bilbransjelederen at nettopp nå er det viktig å opprettholde aktiviteten, av flere grunner:

– Først og fremst er det gunstig å handle ny bil nå. Med den dramatiske utviklingen på kronekursen, som har ført til en ekstremt dyr euro, kan nybilprisene fort gå opp 40–50.000 kroner. Derfor lønner deg seg å kjøpe biler fra lager nå, sier Terje Jochumsen.

«Strekker seg langt»

I en tid der aktiviteten innen mange områder nesten er satt på vent, mener han at det også er viktig å opprettholde handelen i de bransjer som har mulighet for det. For å dempe den økonomiske nedturen alle frykter vil komme.

«Løp og kjøp», sier Terje Jochumsen. Bilprisene kommer nemlig til å stige kraftig i tiden framover på grunn av den sterke euroen. Foto: Tor Mjaaland

– Bransjen strekker seg langt for å legge forholdene til rette for fortsatt aktivitet. Ekstra renhold, egne innganger, levering og henting av biler hjemme hos folk er tiltak vi har satt i gang for å minimalisere skadene, sier Jochumsen som representerer en bransje med flere tusen arbeidsplasser på Sørlandet.

Han ser nå at stadig flere store aktører innen bilbransjen varsler permitteringer, men håper for egen del i Gumpen Gruppen, der han er visekonsernsjef, å unngå dette lengst mulig.

Fra åpningen av den nye elbilfabrikken i Zwickau i november. Volkswagen-sjefen Herbert Diess til venstre sammen med medarbeidere. Nå stenges etter alt å dømme fabrikken i morgen. Foto: Oliver Killig / Volkswagen AG

Stiller opp

At bilbransjen er vurdert som samfunnskritisk viktig, mener Jochumsen vitner om hvor viktig det er å holde hjulene, i bokstavelig forstand, i gang.

– Vi kan sikre at lastebiler, varebiler og personbiler fortsatt går. Vi stiller opp for at sykepleiere, leger og all annet helsepersonell og andre med samfunnskritiske jobber kan få gjort det de må gjøre, sier bilbransjelederen og viser til at verkstedene har fått dispensasjonsordninger om for eksempel teknisk leder skulle bli syk eller komme i karantene.

– Dermed fortsetter vi virksomheten med EU-kontroller som før for å sikre at bilene fortsatt er trygge å kjøre med. Selv om trafikkstasjonene til Statens Vegvesen har stengt, sier Jochumsen som sammen med kolleger har to hovedfokus:

– Vi skal unngå å spre smitte og vi skal samtidig så godt det lar seg gjøre holde opp virksomheten mest mulig som normalt.

«Løp og kjøp»

Som den offensive salgsmannen han er, legger han gjerne til:

– Nå har mange god tid til å vurdere bilkjøp. Med stor prisstigning i vente, er mitt råd veldig enkelt: Løp og kjøp, sier lederen av Vest-Agder Bilbransjeforbund.

En fersk undersøkelse som bransjenettstedet Bilnytt.no har gjennomført viser at de første importørene har gjennomført permitteringer, at mange har merket lavere salg og færre verkstedkunder, at bilfabrikkene melder om forsinket levering av biler og bildeler og at alle har ansatte i karantene eller sykmelding.

Statens Vegvesen har som kjent utsatt fristen med to måneder for biler som skulle vært kontrollert mellom 13. mars og utgangen av april. Dette utgjør rundt 187.000 kjøretøy.

– Hovedrådet vårt er å gjennomføre disse kontrollene som planlagt, hvis man er frisk og ikke i noen form for karantene. Velg et verksted som er nøye med å følge opp Folkehelseinstituttets regler for minst mulig smittefare, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF til magasinet Motor.

Volkswagen stanser produksjonen

Tirsdag besluttet Volkswagen midlertidig stans ved en rekke fabrikker.

- Vi har foreløpig ikke fått full oversikt over hvordan dette påvirker enkeltkunder i vårt marked. Vi kommer framover til å kartlegge dette og følge opp hver enkelt kunde som kan oppleve forsinkelser, uttaler Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør for Harald A. Møller AS i en pressemelding.

Han forteller at de har biler på lager i Norge og biler produsert og på vei til Norge. Slik situasjonen er nå, kan disse utleveres som planlagt via forhandlerapparatet.

I Norge påvirkes merkene Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, SEAT, Audi og ŠKODA. Hvert merke, i samarbeid med forhandlerapparat og showroom følger opp kunder som har bestilt kjøretøy som opprinnelig skal produseres i det aktuelle tidsrommet.