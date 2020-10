Mitsubishi snur, fortsatt i Norge

Torsdag i forrige uke var en god dag for salgssjefen hos Motor Forum. Da kom meldingen om at Mitsubishi fortsatt satser i Norge, Renault presenterte to nye elbiler, og det ble klart at ladbare Renault Captur unngår avgiftsøkning.

Salgssjef hos Motor Forum Kristiansand, Tom Gøytil, fikk svært mange gode nyheter forrige torsdag. Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Tom Gøytil, salgssjef hos Mitsubishi, Renault og Dacia-forhandler Motor Forum, fikk en dårlig nyhet på ettersommeren da Mitsubishi meldte at selskapet trekker seg ut av Europa. Med bestselgeren, ladbare Outlander PHEV som en av de viktigste bilene i forretningen, var dette ingen hyggelig melding til de ansatte i Motor Forum Kristiansand.

Men i forrige uke snudde Mitsubishi og satser likevel videre i Europa. Og en fornøyd salgssjef peker på Mitsubishi-bilene i forretningen og slår fast at dette er viktige biler for Motor Forum Kristiansand.

Den ladbare suv-en Renault Captur ser ut til å styre unna avgiftsøkningene regjeringen har foreslått i neste års statsbudsjett. Foto: Tor Mjaaland

Ladbar suv med 4x4

– Nå er det klart at nye ladbare Mitsubishi Eclipse kommer tidlig i 2021. Den får samme drivlinje med firehjulstrekk som Outlander. En slik kompakt-suv er jeg sikker på vil treffe godt i det norske markeder, sier Gøytil og minner om at Mitsubishi har vært langt fremme når det gjelder suv-er med firehjulsdrift fra ASX-modellen, via Outlander og nå altså Eclipse Cross.

Hvor lang elektrisk kjørelengde den får, er ikke klart, heller ikke prisen. Det har også kommet meldinger om at det jobbes med en ny Outlander, men når den kommer og om den kommer til Norge, er ikke klart.

Dacia Spring er lovet å bli billigste elbil i Europa. Den kommer på markedet neste år. Foto: Renault

Nye elbiler

Samme dagen som gladmeldingen fra Mitsubishi kom, presenterte den nye toppsjefen i Renault-Nissan-konsernet to nye elbiler. Den ene heter Dacia Spring og skal bli Europas billigste elbil. Hva endelig pris blir er ikke avklart, men at den starter under 200.000 kroner er nok en rimelig sikker spådom.

– Dacia Spring blir en typisk bybil med plass til fire, opptil 290 km rekkevidde og bagasjerom på 300 liter. Den kan komme til å spise en god del av elbilmarkedet i det nederste prisleiet, tror Tom Gøytil.

Den andre elbilen som er underveis er Renault MéganE. Den blir fjerde generasjon Mégane, og nå altså helelektrisk.

Elektriske Renault MéganE skal ifølge løftene fra Renault-ledelsen være 95 prosent lik denne konseptmodellen. Foto: Renault

Forsprang

– Renault mener selv å ha ti års forsprang på mange av elbilkonkurrentene med Europas mest solgte elbil, Renault Zoe som en vinner de siste årene. Men det hele startet med IMiEV, den lille elbilen som var førstemann ute av de seriøse elbilene på det norske markedet.

– MéganE blir en kompakt-suv i C-segmentet med minimum 450 km rekkevidde, 60 kWt batteri og skal være 95 prosent lik konseptbilen, lover Gøytil. Og konseptbilen er en tøffing av en bil som betyr at MéganE kommer til å bli lagt merke til når den dukker opp neste år.

– Den er første elbil på en ny plattform, noe som indikerer at det kommer flere både større og mindre elbiler fra det franske konsernet i tiden fremover, sier Motor Forum-salgssjefen.

Slipper avgifter

Og på en dag der godnyhetene sto i kø, ble det også klart at ladbare Renault Captur ser ut til å slippe unna avgiftsøkningene på neste års statsbudsjettforslag.

– Jeg har kjørt bilen en stund og har til gode å fylle bensin, sier en fornøyd Tom Gøytil som har enda mer å glede seg til. Alt tyder nemlig på at Motor Forum får agenturet på kinesiske Hongqi. Her er det ventet flere modeller, men førstemann ut blir bilen som kan komme til å breie seg i helgekappløpet Kristiansand – Hovden.

Hongqi E-HS9 en helektrisk SUV som tilbys i to effektvarianter. Den ene har en motor på 221 hestekrefter på hver aksel, den andre har en motor på 221 hestekrefter på forakselen og en på 336 hestekrefter på bakakselen – som gir en total effekt på 510 hester. Foto: Hongqi

– Det er en voldsom bil, designet av den tidligere Rolls Royce-konstruktøren med lengde på nærmere 5,30 meter og opp til 510 hk med rekkevidde på rundt 60 mil. Bilen er allerede i Norge, og vi skal få se den om kort tid, sier en opprømt salgssjef som har opplevd at mye har snudd seg til gledelige nyheter den siste uke.

-Jo da, forrige torsdag var absolutt en av de bedre på jobb, gliser Gøytil.