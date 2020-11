30-åringene stresser mest

Nordmenn i 30-årene stresser mest på veien. Sju av ti sier i en undersøkelse at de kaver seg opp bak rattet. Det øker faren for ulykker, sier UP-sjefen.

En undersøkelse viser at bilister over 60 år stresser minst i trafikken. 30-åringene stresser mest og blir mest hissige. Foto: Frende Forsikring

Tor Mjaaland

Små barn, travle jobber og tidsklemma er ifølge Frende Forsikring noen av forklaringene.

– Jo mer du stresser, jo større er sjansen for å havne i en ulykke, uttaler Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i forsikringsselskapet i en pressemelding fra selskapet.

Så stresset blir de

Det er generelt de yngre som sier at de kan bli stresset eller hissig når de kjører bil, ifølge en undersøkelse Norstat har utført for Frende Forsikring. Slik svarer de ulike aldersgruppene på om de blir stresset under kjøring:

18-29 år: 66 prosent

30-39 år: 73 prosent

40-49 år: 65 prosent

50-59 år: 63 prosent

60+ år: 44 prosent

Det er altså en betydelig nedgang i stressnivået blant de eldste i undersøkelsen.

– Nedgangen i gruppen 60+ er påfallende og betydelig. Pensjonisttilværelse, voksne barn og en romsligere kalender ser ut til å være bra for trafikksikkerheten, sier Ytre-Hauge.

Øker risikoen

Sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal, ser sammenheng mellom aggressiv kjøring og hvor politiet foretar kontroller. Ifølge pressemeldingen mener Hasseldal at sinne og aggressiv atferd øker risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke. Han viser til undersøkelser som har funnet en sterk sammenheng mellom politikontroll og både risikovillig og aggressiv kjøring. Det vil si at forekomsten av sinne og aggressiv atferd er større der hvor det ikke er politikontroll, sier han.

Han har en klar oppfordring til dem som kjenner på irritasjon bak rattet.

– Beregn god tid på turen og hold fartsgrensene. Tell til ti om du kjenner at du blir hissig på andres atferd, sier han.