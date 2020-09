Prøvekjørt Suzuki Across plug in: Japansk samarbeid gir Suzuki-suksess

Nye, ladbare Toyota Rav4 har fått strålende mottakelse. Litt lenger nede i gata i Sørlandsparken får du samme bilen, men da heter den Suzuki Across.

Suzuki Across må være noe av det aller beste som har skjedd i Suzuki-familien på lang tid. At den er nesten identisk med Toyota Rav4, er absolutt ikke negativt. Foto: Tor Mjaaland

Takket være intimt samarbeid mellom de to japanske bilprodusentene kan Suzuki presentere den ladbare familiesuv-en Across samtidig med Toyotas nye Rav4. Egentlig er det samme bilen, bare med noen små forskjeller for å vise at den ene heter Suzuki og den andre Toyota til etternavn. Dermed har Suzuki sikret seg en bil som allerede er en storsuksess i Norge til en fornuftig pris.

Den mest iøynefallende forskjellen er fronten der Across har fått en litt røffere og iøynefallende grill og utforming av lyktene enn Rav4. Etter vår mening er den minst like flott som den vi ser på Toyotas utgave.

Delsksinn i forsetene, som har høy sittekomfort, har vi faktisk mer sans for enn helskinn. Foto: Tor Mjaaland

At bilfabrikker samarbeider tett, gjerne fusjonerer i ett selskap, er noe vi kommer til å se stadig mer til. I det franske gigantkonsernet PSA ser vi at det kommer Citroen, Peugeot og Opel-utgaver som egentlig er de samme bilene, bare med kosmetiske forskjeller.

Manglet familiebilen

Men tilbake til Suzuki Across. Etter at Grand Vitara forsvant for en god del år siden, har de manglet en romslig familiebil i sortimentet der de fra før av har en rekke firehjulsdrevne biler.

At det skulle bli en Suzuki-utgave av Rav4, overrasket nok mange, kanskje også selgerne hos Toyota. Men antagelig er det plass til begge, så mye positivt det er å si om de to bilene. Prismessig er det små forskjeller, men mens Toyota har flere utstyrsvarianter av sin ladbare suv, nøyer Suzuki seg med en velutstyrt utgave til rundt 550.000 kroner. Da får du bra mye bil for pengene, selv om du må klare deg uten head-up display og panorama soltak, slik du finner i den dyrere toppmodellen til Toyota.

Det er i fronten Suzuki Across skiller seg ut fra Toyota Rav4. Foto: Tor Mjaaland

Reservedekk

I Across finner du forresten noe Rav4 ikke har, nemlig reservedekk. De fleste bilprodusentene har gått over til reparasjonssett i stedet for reservehjul. Vi tror mange bileiere vil applaudere et reservedekk. Som riktignok er av den nye, tynnere typen, men som du kjører greit på til nytt hjul er på plass.

Dermed mister du litt bagasjevolum under golvet, men fortsatt er det mulig å putte ladekabelen ned ved siden av reservehjulet. 500 liters volum burde holde for de fleste, bagasjerommet er både bredt og dypt, men batteriene stjeler litt av høyden, som i Rav4.

Suzuki har beholdt reservehjulet i Across-utgaven. Det tror vi mange setter pris på. Foto: Tor Mjaaland

103 km på strøm

Vi har testet identiske Rav4 og klarte nesten mirakuløst 103 km på strøm fra Bortelid til Vågsbygd. Across ville klart det samme, og dermed er vi ved et av de beste salgsargumentene, nemlig den imponerende lange elektriske rekkevidden. Samtidig får du et nytt og forbedret firehjulsdriftsystem, det siste viktig for Suzuki i Norge som tibyr alle modellene med drift både foran og bak.

Plassen i baksetet er imponerende god, også for tre personer, om enn ikke av det aller største slaget. Foto: Tor Mjaaland

Motorystemet består av en 2,5 liters bensinmotor på 185 hester med dreiemoment på 227 Nm som er koblet sammen med en elmotor foran på 186 hk og 270 Nm via en trinnløs overføring. En motor bak på 54 hk og 121Nm sørger for firehjulsdriften. Dermed har du totalt 306 hk til disposisjon, og da går det radig unna med 0-100 km/t på seks sekunder. Selvsagt raskest i Suzuki-familien.

Bagasjevolum på 520 liter holder bra for en romslig familiebil. Godt gjort at en såpass stor batteripakke ikke stjeler mer plass. Foto: Tor Mjaaland

En vinner

Du velger mellom fire kjøremodus: Elektrisk, Hybrid, Hybrid Auto og Charge. Bilen starter automatisk i elektrisk modus og går der til batteriene er tomme. Og det er som nevnt lenger enn de fleste andre ladbare hybrider. Også i elektrisk modus er bilen kjapp, men først når du velger hybrid sparker den skikkelig fra.

Et lite Suzuki-skilt forteller at det er en ladbar Across fra Suzuki-familien vi har å gjøre med. Foto: Tor Mjaaland

Suzuki har utvilsomt sikret seg en bil mange vil like og mange vil kjøpe. Om de henter den hos Suzuki-forhandleren eller hos Toyota, får de uansett en vinner på elektrisk kjørelengde, de får storbilfølelse og en stillegående, velutstyrt og faktisk svært morsom bil å kjøre. Lanseringen av Across må være litt sånn både julekveld og fødselsdag på samme dagen for Suzuki i Norge.

Fakta

Bil: Suzuki Across Plug in hybrid

Pris: 549.000,-

Motor: Bensinmotor 2,5 l

Effekt bensinmotor: 186 hk

Dreiemoment: 227 Nm

Elmotor foran: 182 hk

Dreiemoment: 270 Nm

Elmotor bak: 54 hk

Dreiemoment: 121 Nm

Batteri: 18,1 kWt

Systemeffekt: 306 hk

0-100 km/t: 6,0 sek.

Toppfart: 180 km/t

Toppfart elektrisk: 135 km/t

Forbruk WLTP: 0,1 l/mil

Lengde/bredde/høyde: 460/185/168 cm

Egenvekt: 1910 kg

Bagasjevolum: 520 l

Hengervekt: 1500 kg

Kjøreegenskaper

Vi ga skryt til Toyota Rav4, det samme gjelder for Suzuki Across. Rask som få, stillegående og rett og slett morsom på veien.

Design

Stramt og rettlinjet design. Suzuki ruver litt på veien selv om den «bare» er 4,60 meter lang. Tøff frontparti og enkelt og stilig innvendig.

Økonomi

Du får mye bil for pengene, bra med utstyr og opplevd kjørekomfort på høyt nivå. Med imponerende lang elektrisk rekkevidde blir driftskostnadene svært lave.

Pluss

Et stort pluss for elektrisk kjørelengde, og nesten like stort pluss for overskudd av krefter og behagelige kjøreegenskaper. Denne bilen vil selge bra, enten den heter det ene eller det andre.

Minus

Litt mer dekkstøy enn vi hadde trodd, kan skyldes de store hjulene på testbilen. Som på Rav4 savner vi lasteluka i baksetet.