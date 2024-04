Dette er både alvorlig og problematisk, mener Volvo og Trygg Trafikk. I en pressemelding vises det til at 113 mennesker mistet livet på norske veier i fjor, og høy fart er en sentral årsak. Likevel bryter mange sjåfører bevisst fartsgrensen. Det viser en ny undersøkelse utført av YouGov på vegne av Volvo og Trygg Trafikk.

Sju av ti sier de har kjørt over fartsgrensen, og to av ti sier de ofte eller alltid bryter fartsgrensen når de kjører. Fra 1. juli blir det lovpålagt at alle nye biler skal gi varslingssignal når fartsgrensen brytes.

– Skiltet fartsgrense er den høyeste tillatte hastigheten på veien, men ofte må man kjøre saktere på grunn av vær, føre eller andre forhold. Likevel er det åpenbart mange som mener at det er greit å bryte fartsgrensen. Dette er problematisk, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk.

Svært mange bilfører kjører fortere enn det fartsgrenseskiltet viser. Foto: Eugene Sergeev

Alvorlige konsekvenser

En av tre svarer at de synes det er greit å kjøre fem til ti km/t over fartsgrensen. Ifølge Volvo, som alltid har vært i tet når det gjelder sikkerhet i trafikken, kan selv små fartsøkninger skape betydelig mer alvorlige konsekvenser dersom det oppstår hendelser.

– Dersom bilens hastighet øker med ti prosent, øker kollisjonsenergien som fører og passasjerer må beskyttes mot med hele 25 prosent. Fartsgrensene er satt for å beskytte mennesker, og det er alvorlig at mange velger å ikke forholde seg til dem, sier Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge.

Ny teknologi

Undersøkelsen viser at halvparten (49 prosent) av dem som oppgir å ha kjørt for fort, sier det skjedde fordi de ikke var oppmerksom på fartsgrensen. Et nytt EU-direktiv tar tak i denne problemstillingen: Fra og med juli 2024 vil alle nye biler ha en teknologi som varsler sjåføren dersom fartsgrensen brytes.

Teknologien har fått navnet Intelligent Speed Assistance (ISA) og er allerede å finne på mange nye biler på det norske markedet. Ifølge Trosby minner teknologien om den lovpålagte varslingen som kommer, dersom du ikke bruker sikkerhetsbelte.

– Bilen lager en gjentakende pipelyd hvis du kjører for fort. Det er en effektiv måte å gjøre uoppmerksomme sjåfører bevisst på at de kjører for fort, selv om en del nok vil oppleve det som uvant å få den typen varslinger i starten, sier Trosby.

*Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov på vegne av Volvo og Trygg Trafikk. Det er i perioden 22.–25. mars gjennomført til sammen 1017 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. Antall sjåfører i utvalget var 881.